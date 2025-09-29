В Великобритании запланировали увеличить до десяти лет минимальный срок жизни в стране для подачи на ПМЖ и ужесточить правила для его получения — The Times

Сейчас заявители могут претендовать на ПМЖ после пяти лет проживания в стране. Власти Великобритании хотят усложнить получение права на постоянное проживание и увеличить минимальный срок жизни в стране для подачи на ПМЖ до десяти лет, пишет The Times. С такой инициативой выступает министр внутренних дел страны Шабана Махмуд.По действующим законам иностранцы в Великобритании могут подать заявку на получение ПМЖ после пяти лет проживания в стране — часто документ предоставляется «автоматически» при соблюдении «базовых» условий, отмечает издание.Власти хотят ввести дополнительные критерии для получения ПМЖ, которые будут определять, достаточный ли «вклад» человек вносит в британскую экономику и общество. Среди них, например, «высокий» уровень английского языка, отсутствие судимостей, отказ от получения пособий, наличие официальной работы, уплата страховых взносов и волонтёрская деятельность.Эти планы в первую очередь коснутся беженцев, подчёркивает The Times. При этом меры не будут применяться к иностранцам, которые уже получили разрешение на постоянное проживания в Великобритании.#новости