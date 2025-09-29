Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Миграция

В Великобритании запланировали увеличить до десяти лет минимальный срок жизни в стране для подачи на ПМЖ и ужесточить правила для его получения — The Times

Сейчас заявители могут претендовать на ПМЖ после пяти лет проживания в стране.

  • Власти Великобритании хотят усложнить получение права на постоянное проживание и увеличить минимальный срок жизни в стране для подачи на ПМЖ до десяти лет, пишет The Times. С такой инициативой выступает министр внутренних дел страны Шабана Махмуд.
  • По действующим законам иностранцы в Великобритании могут подать заявку на получение ПМЖ после пяти лет проживания в стране — часто документ предоставляется «автоматически» при соблюдении «базовых» условий, отмечает издание.
  • Власти хотят ввести дополнительные критерии для получения ПМЖ, которые будут определять, достаточный ли «вклад» человек вносит в британскую экономику и общество. Среди них, например, «высокий» уровень английского языка, отсутствие судимостей, отказ от получения пособий, наличие официальной работы, уплата страховых взносов и волонтёрская деятельность.
  • Эти планы в первую очередь коснутся беженцев, подчёркивает The Times. При этом меры не будут применяться к иностранцам, которые уже получили разрешение на постоянное проживания в Великобритании.

#новости

3
2
77 комментариев