ФНС начала запрашивать больше документов у «специальных» валютных резидентов для подтверждения статуса — «Ведомости»

Это россияне и обладатели ВНЖ в России, проживающие за границей более 183 дней в году, объяснило издание.Источник фото: Ассоциация юристов России«Раньше» Федеральной налоговой службе (ФНС) хватало копии загранпаспорта с отметками о въездах и выездах. Теперь она может запрашивать и другие документы: трудовые договоры, договоры аренды, посадочные талоны, телефонные и отельные счета, бумаги о получении медуслуг, сообщили «Ведомости» со ссылкой на юристов.По словам одного из них, налоговая объясняет свой интерес тем, что у гражданина может быть два заграничных паспорта, а часть перемещений границы может и не фиксироваться штампами — например, при прохождении по внутреннему паспорту или через автоматические контрольно-пропускные пункты.«Специальные» резиденты не обязаны ежегодно отчитываться о движении денег и прочих финансовых активов на иностранных счетах и освобождены от запрета на валютные операции за пределами России.Если ФНС посчитает доказательства проживания за границей недостаточными, статус «специального» валютного резидента сменят на «обычный». В случае нарушений могут назначить и штраф — 2000-3000 рублей.#новости