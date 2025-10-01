Популярное
Полина Лааксо
Миграция

ФНС начала запрашивать больше документов у «специальных» валютных резидентов для подтверждения статуса — «Ведомости»

Это россияне и обладатели ВНЖ в России, проживающие за границей более 183 дней в году, объяснило издание.

Источник фото: Ассоциация юристов России
  • «Раньше» Федеральной налоговой службе (ФНС) хватало копии загранпаспорта с отметками о въездах и выездах. Теперь она может запрашивать и другие документы: трудовые договоры, договоры аренды, посадочные талоны, телефонные и отельные счета, бумаги о получении медуслуг, сообщили «Ведомости» со ссылкой на юристов.
  • По словам одного из них, налоговая объясняет свой интерес тем, что у гражданина может быть два заграничных паспорта, а часть перемещений границы может и не фиксироваться штампами — например, при прохождении по внутреннему паспорту или через автоматические контрольно-пропускные пункты.
  • «Специальные» резиденты не обязаны ежегодно отчитываться о движении денег и прочих финансовых активов на иностранных счетах и освобождены от запрета на валютные операции за пределами России.
  • Если ФНС посчитает доказательства проживания за границей недостаточными, статус «специального» валютного резидента сменят на «обычный». В случае нарушений могут назначить и штраф — 2000-3000 рублей.

#новости

3
1
1
5 комментариев