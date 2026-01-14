США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, на неопределённый срок — Fox News

С 21 января 2026 года.Источник фото: ExpediaГосдеп США хочет пересмотреть процедуру проверки заявлений, пишет Fox News со ссылкой на его документ. Приостановка будет действовать, пока пересмотр не завершат.В списке стран вместе с Россией также числятся Сомали, Иран, Ирак, Афганистан, Бразилия, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.Цель — ужесточить иммиграционный контроль. По итогам 2025 года Госдеп США аннулировал более 100 тысяч иностранных виз, включая примерно 8000 студенческих, — почти вдвое больше, чем в 2024 году при администрации Джо Байдена. Fox News в пресс-службе ведомства тогда сказали, что аннулирование касалось в основном путешественников, которые просрочили туристические и деловые визы.Новость дополняется.#новости