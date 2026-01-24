Армения усложнит процедуру получения ВНЖ и ПМЖ

Соответствующие поправки к закону утвердил парламент страны. Источник: РБКНовые правила вступят в силу с 1 ноября 2026 года, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По ним иностранцы с ИП смогут податься на ПМЖ только после трёх лет проживания в стране по ВНЖ — сейчас это можно сделать спустя «несколько месяцев» после начала уплаты налогов в Армении.В свою очередь, для получения ВНЖ также появятся новые требования. Например, наличие не менее миллиона драм (около 199 тысяч рублей по курсу ЦБ на 24 января 2026 года) на предпринимательских счетах или соответствующий оборот в течение 60 дней перед подачей документов.ВНЖ также смогут получить физлица, вложившие не менее двух миллионов драм (примерно 398 тысяч рублей) в уставной капитал армянской коммерческой организации или купившие ценные бумаги армянских компаний на эту же сумму.В стране также появятся ежегодные квоты на выдачу ВНЖ и ПМЖ — они начнут действовать с мая 2026 года. При превышении квот новые заявители будут получать автоматические отказы. Кроме того, Армения отменит ВНЖ для иностранцев армянского происхождения, который выдавался сроком на 10 лет и мог продлеваться неограниченное количество раз.#новости #армения