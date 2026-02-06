С апреля 2026 года в России начнут выдавать иностранцам «визы талантов»

Указ о выдаче таких виз приняли ещё в декабре 2025 года. Источник: ShutterstockОб этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, пишет «Газета.ru». Предложение выдавать иностранцам «визы талантов» в середине января 2026 года выдвинул зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.По словам Лаврова, в декабре 2025 года уже приняли указ о поддержке переселения в страну «талантливых иностранцев, представляющих интерес для России».Они смогут обратиться с соответствующим ходатайством — для этого нужно иметь достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрий. Либо — успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учёбе, внесённый вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России. Также на визу могут претендовать те, кто обладает особо востребованной профессией, квалификацией или навыками. Списка нет.Таким иностранцам будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года. Работу по их выдаче организуют до 15 апреля 2026 года.#новости