Евгения Евсеева
Миграция

С апреля 2026 года в России начнут выдавать иностранцам «визы талантов»

Указ о выдаче таких виз приняли ещё в декабре 2025 года.

Источник: Shutterstock
  • Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, пишет «Газета.ru». Предложение выдавать иностранцам «визы талантов» в середине января 2026 года выдвинул зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
  • По словам Лаврова, в декабре 2025 года уже приняли указ о поддержке переселения в страну «талантливых иностранцев, представляющих интерес для России».
  • Они смогут обратиться с соответствующим ходатайством — для этого нужно иметь достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрий. Либо — успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учёбе, внесённый вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России. Также на визу могут претендовать те, кто обладает особо востребованной профессией, квалификацией или навыками. Списка нет.
  • Таким иностранцам будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года. Работу по их выдаче организуют до 15 апреля 2026 года.

