Япония обяжет соискателей некоторых рабочих виз, включая инженерные, подтверждать владение японским языком — СМИ

Официальное решение могут принять в середине апреля 2026 года, говорят источники.Источник фото: CNNПравительство Японии собирается ужесточить требования для иностранцев, которые подаются на рабочие визы как инженеры, специалисты по гуманитарным наукам или по «международным услугам», рассказал источник Kyodo.Действующие правила содержат требования к образованию и релевантному профессиональному опыту. Новые же обяжут упомянутую группу соискателей подтверждать, что они также владеют японским языком на уровне B2. Это эквивалент N2-ступени в японской системе оценки.Изменения коснутся новых заявителей, которые въезжают в Японию для работы, требующей языковых знаний. Студентам, которые будут запрашивать визы после обучения, сделают исключение.По данным местной иммиграционной службы, на конец 2025 года число иностранных резидентов в Японии составляло 4,13 млн. Из них 475 тысяч — обладатели виз трёх упомянутых категорий. По словам информагентства, это вторая по численности группа после владельцев ПМЖ (947 тысяч).Желание правительства ужесточить правила связаны с ростом количества случаев, когда иностранцы въезжают по визам для квалифицированного труда, а занимаются неквалифицированным.#новости