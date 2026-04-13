Артур Томилко
Миграция

В соцсетях рассказали, что Казахстан ужесточил требования для получения ВНЖ — необходимый уровень владения казахским языком повысили с A1 до B2

Официально об изменениях власти не сообщали.

Источник: Threads*
  • В конце января 2026 года правительство Казахстана утвердило приказ об изменении правил оформления вида на жительство (ВНЖ) в стране. Он вступил в силу 13 февраля.
  • Документ, в частности, предусматривает требование к владению казахским языком на уровне не ниже A1. Экзамен, который можно сдать дистанционно, включает аудирование и чтение. Для продления ВНЖ тестирование проходить не нужно, следует из приказа.
  • 10 апреля пользователь Threads* рассказал об ужесточении требований. По его словам, в личном кабинете кандидата на ВНЖ на сайте Kazakhstan Migration теперь говорится, что знать язык нужно на уровне не ниже B2. Об этом же сообщила одна из пользовательниц TikTok. Внимание на публикации обратило издание Liter.kz.
  • Официально об изменении правил оформления ВНЖ власти Казахстана не сообщали.
  • A1 — это начальный уровень владения языком. Уровень B2 предполагает уверенное владение, позволяющее свободно общаться с носителями, понимать сложные тексты, а также работать или учиться.

*Meta, которая владеет Threads, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #казахстан #внж

