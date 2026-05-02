В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ

Чтобы получить двухлетний вид на жительство, достаточно быть единственным владельцем недвижимости.Фото ShutterstockОб изменении правил сообщил Департамента земель Дубая. До этого минимальная сумма инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ составляла 750 тысяч дирхамов (около 15,3 млн рублей по курсу ЦБ на 1 мая 2026 года).Теперь подать заявку на получение двухлетнего ВНЖ можно будучи единственным владельцем недвижимости. Если у объекта больше одного собственника, минимальный размер доли должен составлять 400 тысяч дирхамов (2,2 млн рублей).В 2024 году ОАЭ стали лидером по объёму спроса на зарубежную недвижимость со стороны россиян.В 2025-м рынок жилья в Дубае достиг рекорда по числу сделок. За год их число увеличилось на 19% и превысило 205 тысяч. Цены на готовые апартаменты выросли на 12%, но строящиеся объекты практически не подорожали из-за высокого объёма предложения, писало Forbes.В первом квартале 2026 года рынок недвижимости ОАЭ столкнулся со спадом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Но в марте клиенты начали возвращаться, рассказали «Ъ» риелторы.#новости #дубай