Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства до десяти лет

До этого он составлял пять лет. Источник: BloombergСоответствующий указ подписал президент Португалии Антониу Жозе Сегуро. Для большинства иностранцев срок проживания в стране для получения португальского паспорта увеличился с пяти до десяти лет, пишет Business Standard.Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, и стран Евросоюза он увеличился до семи лет. Также ввели тест на знание истории и культуры Португалии.Отсчёт срока проживания начинается с момента получения ВНЖ, а не с даты подачи заявки, как это было ранее. Кроме того, изменения коснулись детей иностранных граждан — раньше они могли получить гражданство Португалии через год после рождения в стране, если у родителей есть ВНЖ.Теперь для получения ребёнком паспорта хотя бы один из его родителей должен легально проживать в Португалии не менее пяти лет.При этом президент Португалии заявил, что уже поданные заявки на гражданство не должны пострадать от изменений.