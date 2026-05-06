Данила Бычков
Миграция

Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства до десяти лет

До этого он составлял пять лет.

Источник: Bloomberg
  • Соответствующий указ подписал президент Португалии Антониу Жозе Сегуро. Для большинства иностранцев срок проживания в стране для получения португальского паспорта увеличился с пяти до десяти лет, пишет Business Standard.
  • Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, и стран Евросоюза он увеличился до семи лет. Также ввели тест на знание истории и культуры Португалии.
  • Отсчёт срока проживания начинается с момента получения ВНЖ, а не с даты подачи заявки, как это было ранее. Кроме того, изменения коснулись детей иностранных граждан — раньше они могли получить гражданство Португалии через год после рождения в стране, если у родителей есть ВНЖ.
  • Теперь для получения ребёнком паспорта хотя бы один из его родителей должен легально проживать в Португалии не менее пяти лет.
  • При этом президент Португалии заявил, что уже поданные заявки на гражданство не должны пострадать от изменений.

#новости #португалия

74 комментария