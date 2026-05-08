Швеция ужесточила правила получения гражданства — срок проживания в стране увеличили с пяти до восьми лет

Новые правила коснутся и тех заявителей, которые уже подали документы на получение паспорта. Источник: BloombergПарламент Швеции одобрил изменение закона о гражданстве с 6 июня 2026 года, пишет IMI Daily. Срок проживания в стране для получения шведского паспорта увеличится с пяти до восьми лет.Заявители также должны будут сдать экзамены на знание языка и истории страны и предоставить финансовые гарантии — годовой доход не ниже примерно 250 тысяч шведских крон (около $27 тысяч). Люди, которые получали пособия более шести месяцев за последние три года, не смогут получить гражданство.Новые правила вступят в силу без переходного периода и коснутся заявителей, которые уже ждут шведские паспорта. Всего таких людей в стране более 100 тысяч, отмечает издание.Для отдельных категорий сохранятся упрощённые правила получения шведского гражданства. Например, гражданам Дании, Норвегии и Финляндии для получения паспорта Швеции нужно прожить в стране два года, лицам без гражданства — пять лет, беженцам, супругам граждан Швеции, а также молодым людям младше 21 года — семь лет.В мае 2026 года Португалия тоже увеличила срок проживания в стране для получения гражданства — с пяти до десяти лет. Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, и стран Евросоюза он увеличился до семи лет.