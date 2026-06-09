Суд в США признал незаконным сбор в $100 тысяч за визу для высококвалифицированных иностранцев

Дональд Трамп ввёл его в сентябре 2025 годаИсточник: Indiawest Федеральный суд США заключил, что пошлина незаконна и потому недействительна, пишет Reuters.Президент США Дональд Трамп ввёл сбор в сентябре 2025 года. Решение приняли, чтобы ограничить чрезмерное использование программы H-1B, из-за которого «американцы теряют рабочие места». Она позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина и другое.По мнению администрации, сбор — это штраф, который Трамп вправе взимать в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством. Оно разрешает ограничивать въезд определённых категорий иностранцев, если президент сочтёт, что они «наносят ущерб США».Суд же посчитал, что сбор — это налог, на введение которого у президента не было разрешения Конгресса США.В Белом доме заявили, что подадут апелляцию на решение суда — в администрации президента уверены, что смогут его оспорить.#новости