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Евгения Евсеева
Миграция

Суд в США признал незаконным сбор в $100 тысяч за визу для высококвалифицированных иностранцев

Дональд Трамп ввёл его в сентябре 2025 года

Источник: Indiawest 
Источник: Indiawest 
  • Федеральный суд США заключил, что пошлина незаконна и потому недействительна, пишет Reuters.
  • Президент США Дональд Трамп ввёл сбор в сентябре 2025 года. Решение приняли, чтобы ограничить чрезмерное использование программы H-1B, из-за которого «американцы теряют рабочие места». Она позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина и другое.
  • По мнению администрации, сбор — это штраф, который Трамп вправе взимать в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством. Оно разрешает ограничивать въезд определённых категорий иностранцев, если президент сочтёт, что они «наносят ущерб США».
  • Суд же посчитал, что сбор — это налог, на введение которого у президента не было разрешения Конгресса США.
  • В Белом доме заявили, что подадут апелляцию на решение суда — в администрации президента уверены, что смогут его оспорить.

#новости

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