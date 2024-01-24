Деньги
Таня Боброва

Рыночная капитализация Microsoft превысила $3 трлн Статьи редакции

Акции компании — одни из самых популярных на Уолл-стрит из-за веры инвесторов в ИИ, отмечает Bloomberg.

  • На 19:10 мск капитализация компании на Nasdaq опустилась до $2,99 трлн. Бумаги Microsoft растут на 1% и стоят $402,93 за штуку. Капитализация впервые превысила $3 трлн при цене акций $403,95 за штуку, пишет Bloomberg.
  • Порог в $3 трлн закрепляет за Microsoft статус одной из крупнейших публичных компаний, отмечает агентство. В середине января 2024 года она ненадолго обошла Apple, став самой дорогой публичной компанией мира: $2,89 трлн против $2,87 трлн. На 24 января капитализация Apple составляет около $3,02 трлн.
  • Акции Microsoft — одни из самых популярных на Уолл-стрит, отмечает Bloomberg: в частности, благодаря энтузиазму инвесторов по поводу ИИ и его потенциала для роста доходов. У Microsoft есть партнёрство с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT. Опрошенные CNBC аналитики также говорят о вкладе Microsoft в ИИ и прогнозируют хорошие результаты в предстоящей финансовой отчётности компании.
Обновлено в 21:18 мск. Капитализация Microsoft снова превысила $3 трлн, цена акций — $404,66 за штуку.

#новости #microsoft

2.1K показов
2.3K открытий
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

"из-за веры инвесторов в ИИ"

Инвестиционная церковь пресвятаго ИИ.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Зря чо-ли собираются орденом своим рептилоидным в Давосе и чет там шушукаются. А потом ковидо-чумка и ИИ, встречайте!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Казань

Вы отстали от трендов. Никаких ковидов, просто "болезнь Х", чтобы не заморачиваться.

Ответить
Развернуть ветку
Beton
Инвестиционная церковь

...дрочеров—дилетантов на ИИ

Ответить
Развернуть ветку
Echo

MS что-то отстают от Apple. Ранее, тут была новость: Рыночная капитализация
Apple превысила $3 трлн - впервые с января 2022 года

Ответить
Развернуть ветку
dixi

Сатья Наделла один из лутших современых топов,вовремя разглядел облака,вовремя ИИ

Ответить
Развернуть ветку
Okama

Не разглядеть хайповый хайп мог только УО

Ответить
Развернуть ветку
Жошы хан

Что за УО. Уолтер Оайт?

Ответить
Развернуть ветку
MAXIMKA

У-ОООООО.:)))))))

Ответить
Развернуть ветку
English with Phil - Lang&Tech
Ответить
Развернуть ветку
Milton Fridman

Сатья всё по уму делает в отличие от алкаша Балмера

Ответить
Развернуть ветку
Борат Язь
Ответить
Развернуть ветку
Alex Lee

У меня в заблоченном портфеле акции нвидиа. Такая же история.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Запад заботится о тебе. Когда блокировку снимут ты станешь миллионером.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Не просто в лонг, а лонг-ultra-pro-max

Ответить
Развернуть ветку
Willard

ultra pro max e a sports it's in the game

Ответить
Развернуть ветку
Психиатрическая неотложка

Постойте, но они же потеряли такой богатейший и перспективный российский рынок? Должны были быть в жестких минусах!
Как же так?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Панов

Приплел. Вы реально такие тупоголовые или просто боты?

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Смогли наладить параллельный импорт. Гейтса как частное лицо отправили барыжить ключами на Горбушку.
Это было в их пресс-релизе, поэтому акции и взлетели.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Это то, чей софт у всех стоит бесплатно?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Откуда эти обобщения. Я платил за их софт. Пиратство - это путь нищеброда, как бы он это не оправдывал.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Ты за VC платишь? Нет. Нищеброд

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Кто о чем 🤦🏻

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Нельзя так о национальной идее, нехорошо

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Если плохо модерируемо, то немножко можно

Ответить
Развернуть ветку
Grossman

Ждем резкого падения акций!

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
Ждем резкого падения акций!

https://www.youtube.com/watch?v=hOBOKLTjVS4

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

ждём роста до 10 трн баксов

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

Помню как от слова Blockchain акции взлетали, теперь ai

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Иванов

Ну там понятно что воздух, а тут реальный продукт который работает уже сейчас, а перспективы многообещающи

Ответить
Развернуть ветку
eugeny.dev

Ждём новый windows mobile.

Ответить
Развернуть ветку
Magistr Architecture

До сих пор нет четкого представления о монетизации того же OpenAi. И кто в итоге будет лидером рынка.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ура!

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ну еще винду по подписке сделают и вообще в космос улетят

Ответить
Развернуть ветку
Megan Porter

С уходом Котика из компании дела пошли в гору)

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

2008 год:

Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время.
Как говорится в выступлении, в настоящее время "Газпром" является третьей по величине компанией в мире по капитализации, ее общие запасы углеводородов оцениваются почти в 30 триллионов кубических метров.
"Рыночная капитализация "Газпрома" увеличилась в 46 раз начиная с 2000 года. Величина прироста добычи газа в России в последние шесть лет - самая высокая в мире. "Газпром" из российской компании с дочерними предприятиями за рубежом превращается в глобальную корпорацию с российскими корнями", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20080610/109793434.html

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шевчук

Хобби Миллера: экстраполировать

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
Раскрывать всегда
null