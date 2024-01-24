Рыночная капитализация Microsoft превысила $3 трлн Статьи редакции
Акции компании — одни из самых популярных на Уолл-стрит из-за веры инвесторов в ИИ, отмечает Bloomberg.
- На 19:10 мск капитализация компании на Nasdaq опустилась до $2,99 трлн. Бумаги Microsoft растут на 1% и стоят $402,93 за штуку. Капитализация впервые превысила $3 трлн при цене акций $403,95 за штуку, пишет Bloomberg.
- Порог в $3 трлн закрепляет за Microsoft статус одной из крупнейших публичных компаний, отмечает агентство. В середине января 2024 года она ненадолго обошла Apple, став самой дорогой публичной компанией мира: $2,89 трлн против $2,87 трлн. На 24 января капитализация Apple составляет около $3,02 трлн.
- Акции Microsoft — одни из самых популярных на Уолл-стрит, отмечает Bloomberg: в частности, благодаря энтузиазму инвесторов по поводу ИИ и его потенциала для роста доходов. У Microsoft есть партнёрство с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT. Опрошенные CNBC аналитики также говорят о вкладе Microsoft в ИИ и прогнозируют хорошие результаты в предстоящей финансовой отчётности компании.
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"из-за веры инвесторов в ИИ"
Инвестиционная церковь пресвятаго ИИ.
Зря чо-ли собираются орденом своим рептилоидным в Давосе и чет там шушукаются. А потом ковидо-чумка и ИИ, встречайте!
Вы отстали от трендов. Никаких ковидов, просто "болезнь Х", чтобы не заморачиваться.
...дрочеров—дилетантов на ИИ
MS что-то отстают от Apple. Ранее, тут была новость: Рыночная капитализация
Apple превысила $3 трлн - впервые с января 2022 года
Сатья Наделла один из лутших современых топов,вовремя разглядел облака,вовремя ИИ
Не разглядеть хайповый хайп мог только УО
Что за УО. Уолтер Оайт?
У-ОООООО.:)))))))
Сатья всё по уму делает в отличие от алкаша Балмера
У меня в заблоченном портфеле акции нвидиа. Такая же история.
Запад заботится о тебе. Когда блокировку снимут ты станешь миллионером.
Не просто в лонг, а лонг-ultra-pro-max
ultra pro max e a sports it's in the game
Постойте, но они же потеряли такой богатейший и перспективный российский рынок? Должны были быть в жестких минусах!
Как же так?
Приплел. Вы реально такие тупоголовые или просто боты?
Смогли наладить параллельный импорт. Гейтса как частное лицо отправили барыжить ключами на Горбушку.
Это было в их пресс-релизе, поэтому акции и взлетели.
Это то, чей софт у всех стоит бесплатно?
Откуда эти обобщения. Я платил за их софт. Пиратство - это путь нищеброда, как бы он это не оправдывал.
Ты за VC платишь? Нет. Нищеброд
Кто о чем 🤦🏻
Нельзя так о национальной идее, нехорошо
Если плохо модерируемо, то немножко можно
Ждем резкого падения акций!
https://www.youtube.com/watch?v=hOBOKLTjVS4
ждём роста до 10 трн баксов
Помню как от слова Blockchain акции взлетали, теперь ai
Ну там понятно что воздух, а тут реальный продукт который работает уже сейчас, а перспективы многообещающи
Ждём новый windows mobile.
До сих пор нет четкого представления о монетизации того же OpenAi. И кто в итоге будет лидером рынка.
Ура!
Ну еще винду по подписке сделают и вообще в космос улетят
С уходом Котика из компании дела пошли в гору)
2008 год:Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время.
Как говорится в выступлении, в настоящее время "Газпром" является третьей по величине компанией в мире по капитализации, ее общие запасы углеводородов оцениваются почти в 30 триллионов кубических метров.
"Рыночная капитализация "Газпрома" увеличилась в 46 раз начиная с 2000 года. Величина прироста добычи газа в России в последние шесть лет - самая высокая в мире. "Газпром" из российской компании с дочерними предприятиями за рубежом превращается в глобальную корпорацию с российскими корнями", - сказал Миллер.
https://ria.ru/20080610/109793434.html
Хобби Миллера: экстраполировать