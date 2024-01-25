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Деньги
Артур Томилко

День 701: зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр РКН для работы в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 января: доллар — 88,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 24 января), евро — 96,16 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 88,57 рубля, евро — 96,59 рубля.

Курсы на Forex на 07:34 мск: доллар — 88,6 рубля, евро — 96,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Представитель НРД в ходе заседания Арбитражного суда Москвы по коллективному иску к Euroclear описал возможную схему урегулирования отношений с бельгийским депозитарием в случае снятия санкций, передают «Ведомости». Euroclear может выплачивать своим клиентам недополученные доходы от заблокированных в России ценных бумаг из замороженных в Бельгии денег россиян. Аналогичным образом сейчас поступает НРД, выполняя президентский указ. После этого депозитарии могли бы произвести взаимозачёт обязательств пред своими клиентами, пояснил представитель НРД.

Китайский разработчик тензорных процессоров Sophgo предлагает российским производителям техники наладить поставки своих решений, рассказал «Ъ» собеседник на рынке. Эксперты сомневаются в эффективности сотрудничества, поскольку у отечественных вендоров более популярны решения на основе x86 и ARM, но признают, что решения Sophgo могут быть интересны в том числе разработчикам ИИ.

Российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы к 1 января 2025 года, на отечественные системы управления базами данных — к января 2026 года. Рекомендации подготовило Минцифры.

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Контекст

Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр Роскомнадзора для работы в России. С 1 февраля 2024 года компаниям, не внесённым в реестр, будет запрещено оказывать услуги хостинга в стране. Эксперты связывают нежелание иностранных провайдеров выполнять требования с опасением санкций и жёсткими требованиями российских властей.

Около 47% промышленных предприятий испытывают нехватку квалифицированного персонала, показал опрос института Гайдара в январе 2024 года. Уровень кадрового голода стал рекордным за всю историю опросов с 1996 года.

Спрос российского бизнеса на оформление зарубежных виз по итогам 2023 года увеличился вдвое, сообщили операторы делового туризма. Больше половины запросов пришлось на Китай.

Рынок страхования торговых кредитов в 2023-м впервые за многие годы показал снижение, рассказали «Ъ» крупные брокеры. Сборы по ним уменьшились на 10-15%, до 5,7-6 млрд рублей. Эксперты связывают тенденцию с уходом иностранных компаний.

Новости предыдущего дня, 24 января — здесь.

#новости

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75 комментариев
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 Вадим Д.
Российские госкомпании должны перейти на российские ОС и офисные пакеты

Бедолаги.

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Игорь

Да гос органы уже лет пять всё переводят. Поставили мой офис который не совместим толком с рабочим софтом и который запустили лишь один раз когда поставили сто лет назад и всё. И также будут ещё сто лет переводить

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7 комментариев
Доктор Шкутко

Хорошо хоть судя по годам внедрения Чебурашка до 2026 года не появится. По крайне мере по их планам

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7 комментариев
Artu

Добро пожаловать в мир Р7

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Илья Попов

Надо с пониманием отнестись - разум человека очень сложная штука, у некоторых сформируется, у некоторых нет.

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Антоний Капитанов

А ты случаем не племянник Иосифилевича?

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Слегка Придурковатый

"Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр Роскомнадзора для работы в России"

Да что ж ты с ними будешь делать. Щетаю, нужно через суд их обязать подать заявки на включение в реестр. Как тебе такое предложение, РКН?

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Доктор Шкутко

Лучше принудительно включить. В Экселе, что они не найдут адреса хетцзнера? Пусть они там ничего не знают про это, зато ЧСВ местных контролек будет удовлетворено. У них же штрафы ушедшие компании регулярно оплачивают, пусть ещё и такая виртуальная фигня будет

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1 комментарий
Леонид Гнездилов

И оштрафовать. На 7 охринилионов

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Денис Демидов

Их принудительно включат и будут им кидать штрафы за невыполнение условий вступления.
А они только плечами пожмут...

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Андрей Вечерний

Да он нам нахуй не нужон, хостинг ваш (с)

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Вадим Д.
Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр РКН

А смысл? Чтобы принуждали сливать данные клиентов, штрафовали и банкротили?
Как показали 700 дней — проще не работать, чем вот так (да, не для всех, но хостеры — не производители тряпок).

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Hox

производителей тряпок просто не заставляют заводы в Россию переносить.

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Игорь

Ну насчёт штрафовать согласен, но насчёт того чтобы передавать данные это нормально. Какой хостинг их не передаёт местным властям по их запросу?

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4 комментария
Айрат Галиуллин

Забугровым сервисам не всралось «приземляться», подавать заявки в РКН и тд.

А гражданам России, кому нужны эти сервисы, найдут пути их использования и так.

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Вадим Д.
Уровень кадрового голода стал рекордным за всю историю опросов с 1996 года

Пока только диета.

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Александр Привалов

Интервальное голодание?

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2 комментария
Michael V

А смысл, если российскими картами за иностранный хостинг нет возможности платить?

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Доктор Шкутко

Особенно когда нормальные россияне уже давно платят картами стран-соседей

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13 комментариев
Андрей Комягин

Хоть один адекватный комментарий. Плюс спроса нет на их сервисы так как высокие риски того, что они просто кинут клиентов в рф

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1 комментарий
Алексей Прасковьин
А смысл, если российскими картами за иностранный хостинг нет возможности платить?

У каждого хостера есть десяток способов оплаты. Уж чего-чего, а оплатить услуги в современном мире несложно. А если вдруг сложно - скорее всего лично вам их не очень хотят оказывать :)

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Tanur

Вы ошибаетесь. Есть ряд хостингов за рубежом, сделавшие возможность платежей из РФ

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Aina Timo / wdroid.net
Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр Роскомнадзора для работы в России

Еще один повод для суверенного чебурнета. Вернее для обновления его текущей версии.

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Zloy Sniper

Наивным людям кажется, что бизнес управляет политикой. На самом деле все наоборот - политика диктует бизнесу правила, чертит красные линии и карает за их нарушения.

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Саша Антипов

А что такие ещё остались? Давно понятно, примерно с рождения, что это так работает.

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2 комментария
Иванов Иван

Чертить красные линии и карать за их нарушение это обязанность любого государства.

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Улугбек

Только политика экономикой не сможет рулить. Щелочок и рост зарплат, снижение цен, экономическое развитие - не бывает

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Фоксик

Вы изверг. Могли бы котика с утра не заставлять работать

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1 комментарий
ТрактАрист

ага

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VC-Gavno.Com

Ха-ха-ха-ха удивительно прям 🤭

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MAXIMKA

Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр Роскомнадзора для работы в России.

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Комментарий удален модератором

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Alexey

Да

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1 комментарий
Алеоп

Помню свой ИИ генератор текста делали, до хайпа с Джипити, вот такой же текст выдавало

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Игорь Нешин

Интернет должен быть суверенным.

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Кирилл Таран

Интернет должен быть трансграничным.

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Улугбек

Кому должен?

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Юрий Александров
доллар — 88,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 24 января), евро — 96,16 рубля (на 34 копейки больше).

а зачем вот это вот словоблудие? Лучше писать просто (+37 копеек) или (-37 копеек), визуально легче ж будет.

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Ware Wow
зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр РКН для работы в России

Слава богу 🙏

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Макс Кроу
Уровень кадрового голода стал рекордным за всю историю опросов с 1996 года.

"Это все враки больной собаки" - прокомментировали в правительстве.

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Улугбек

Мал рынок наверно

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72 комментария
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