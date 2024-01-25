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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 января: доллар — 88,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 24 января), евро — 96,16 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 88,57 рубля, евро — 96,59 рубля.

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Курсы на Forex на 07:34 мск: доллар — 88,6 рубля, евро — 96,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Представитель НРД в ходе заседания Арбитражного суда Москвы по коллективному иску к Euroclear описал возможную схему урегулирования отношений с бельгийским депозитарием в случае снятия санкций, передают «Ведомости». Euroclear может выплачивать своим клиентам недополученные доходы от заблокированных в России ценных бумаг из замороженных в Бельгии денег россиян. Аналогичным образом сейчас поступает НРД, выполняя президентский указ. После этого депозитарии могли бы произвести взаимозачёт обязательств пред своими клиентами, пояснил представитель НРД.

Китайский разработчик тензорных процессоров Sophgo предлагает российским производителям техники наладить поставки своих решений, рассказал «Ъ» собеседник на рынке. Эксперты сомневаются в эффективности сотрудничества, поскольку у отечественных вендоров более популярны решения на основе x86 и ARM, но признают, что решения Sophgo могут быть интересны в том числе разработчикам ИИ.

Российские госкомпании должны перейти на российские ОС, офисные пакеты и антивирусы к 1 января 2025 года, на отечественные системы управления базами данных — к января 2026 года. Рекомендации подготовило Минцифры.

Контекст

Зарубежные хостинг провайдеры не подали ни одной заявки на включение в реестр Роскомнадзора для работы в России. С 1 февраля 2024 года компаниям, не внесённым в реестр, будет запрещено оказывать услуги хостинга в стране. Эксперты связывают нежелание иностранных провайдеров выполнять требования с опасением санкций и жёсткими требованиями российских властей.

Около 47% промышленных предприятий испытывают нехватку квалифицированного персонала, показал опрос института Гайдара в январе 2024 года. Уровень кадрового голода стал рекордным за всю историю опросов с 1996 года.

Спрос российского бизнеса на оформление зарубежных виз по итогам 2023 года увеличился вдвое, сообщили операторы делового туризма. Больше половины запросов пришлось на Китай.

Рынок страхования торговых кредитов в 2023-м впервые за многие годы показал снижение, рассказали «Ъ» крупные брокеры. Сборы по ним уменьшились на 10-15%, до 5,7-6 млрд рублей. Эксперты связывают тенденцию с уходом иностранных компаний.

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