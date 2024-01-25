Деньги
Таня Боброва

Акции Tesla упали на 10% после предупреждения компании, что рост продаж в 2024 году «может быть заметно ниже» Статьи редакции

Финансовые показатели автопроизводителя также не совпали с ожиданиями аналитиков.

  • Tesla отчиталась за четвёртый квартал 2023 года: общая выручка выросла на 3% год к году — до $25,2 млрд, выручка от продажи электромобилей увеличилась лишь на 1% — до $21,6 млрд. Аналитики LSEG ожидали $25,6 млрд общей выручки, эксперты S&P Capital IQ — $25,8 млрд.
  • Квартальная чистая прибыль составила $7,9 млрд против $3,7 млрд годом ранее после получения компанией налоговой льготы на $5,9 млрд, отмечает NYT. Автопроизводитель весь 2023 год снижал цены, чтобы увеличить продажи, что сказалось на прибыли, указывает Bloomberg.
  • Tesla сообщила, что темпы роста объёмов продаж автомобилей в 2024 году «могут быть заметно ниже», чем годом ранее. Накануне Reuters сообщило, что компания работает над новой моделью под кодовым названием Redwood и собирается выпустить её в 2025 году. Стоимость пока неизвестна, но в 2023-м Илон Маск обещал представить две новые машины «по доступным ценам».
  • Это могло бы помочь компании привлечь больше покупателей, которые не могут позволить себе электромобили Tesla, стоимость которых в США начинается от $39 тысяч, отмечает Bloomberg. Пока же производитель будет пытаться продавать существующую линейку, в том числе Cybertruck, пишет агентство.
  • Акции Tesla на Nasdaq упали более чем на 10% и на 19:26 мск стоят $186,22 за штуку.
Квартальная выручка Tesla по сегментам с 2019-го по 2023-й / Источник: CNBC

#новости #tesla

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34 комментария
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 Слегка Придурковатый

Маск, нужно срочно внедрять инновации. Нанимай тех китайцев, что недавно ядерную батарейку вроде как продемонстрировали - и акции сразу же сделают туземун.

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Santiago

Я не слежу за ним, но вроде он в Х занят, нет?

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Юрий

Ну как занят, просрал компанию за год

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Доктор Шкутко

Ну так фашистов продвигать, это вам не машинки клепать

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Родитель 1

Можно сделать проще – нанять Брэнсона. Он мастер туземуна.

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Pavel Voronkov

Из одного ТГ канала

"По нашим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными автомобильными компаниями в мире», заявил Маск в среду во время телеконференции Tesla. «Если не будет установлено торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», продолжил он.
BYD, китайский производитель электромобилей, сбросил Tesla с трона самого продаваемого бренда электромобилей в мире в последнем квартале 2023 года.
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Доктор Шкутко

Ядерная батарейка от китайцев может сделать туземун ещё на заводе. Тогда акции никому будут не нужны. Могут ещё русские батарейки использовать, если не сгнили в шахтах.

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Pavel Voronkov

На родном рынке насыщение, в Китае локальные бренды откусили знатно, и дальше больше.
Некуда больше расти двузначными значениями.

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Марат

на родном рынке уже все электромобили пересели?

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Влад Шушкевич

Новые авто преимущественно электрические.

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Марат

глянул цифры, в сша за 22 год 9% продаж авто - электромобили

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Pavel Voronkov

Для насыщения не обязательно всем на электрички пересаживаться.

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Марат

ну вы говорите некуда расти. за счет доли бензиновых авто можно расти

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Pavel Voronkov

Как раньше нет, нельзя. Кто сказал, что все хотят пересесть с бензина на электро?

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Марат

ну кто-то наверно не хочет, для кого это религиозный вопрос. а большая часть людей смотрит на деньги и комфорт. учитывая, что разрыв уже практически сведен на нет, а электромобили развиваются и плане батарей, и в плане инфраструктуры, в отличии от бензиновых, которые давно топчутся на месте, все пересядут, это просто более качественный продукт

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Pavel Voronkov

Качественный в чем? Просто от того, что электричка качественнее не станешь.
И да в штатах средний бензин продается по цене 32к, а электро 50к. Это большая разница.

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Марат

нет шума, нет выбросов, ходовые качества, мотор не занимает место.

электрические просто лучше. если есть инфраструктура и одинаковая цена - бензиновые можно отправлять на свалку истории.

инфрастуктура развивается, разрыв в цене сокращается. куда все идет очевидно.

они еще и дешевле будут в расчете на стоимость 1км пробега

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Сергей С.

цена не одинаковая. Hyundai Ioniq в Канаде недавно прогремела, когда на легкое повреждение днища сервис решил что надо менять батарею, счёт $40k USD. Cтраховая, глядя на сумму, списала тачку в тотал.

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Доктор Шкутко

Наверное уже плывет в Литву, потом Беларусь и в Россию

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Pavel Voronkov

Тут писал ещё года два назад и сейчас не откажусь от своих слов.
Доля электричек превзойдет бензин не раньше чем 50 году.
Инфраструктуры не будет хватать, с ценой тоже спорный момент.
Не все так очевидно.

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Марат

где превзойдет? в мире в целом - возможно. в европе, сша, китае и в некоторых других развитых странах будет раньше, на мой взгляд

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Michael Pupkin

Если про рынок США, то Tesla model 3 - это очень дешёвая внутри машина, тогда как бензиновый аналог в той же ценовой категории будет на голову приятнее. И это ценят массовые потребители. Вот-вот должна выйти новая 3ка с вентиляцией сидений и подсветкой салона, но таким же дешманским интерьером и отсутствием затемнения панорамы

Второй момент - качество. Тесла более -менее справилась с болячками модельного ряда, но еще недавно огромные чеклисты при получении автомобиля были маст хэв ту рид для будущего владельца и поездки на сервис (а туда запись на месяцы вперёд забита) - стало типичным явлением. С сервисом проблемы по-прежнему присутствуют. Long term эксплуатация автомобилей выпуска 2-3х летней давности (и старше) также приносит сюрпризы - вытекшие стойки, поломки моторов, быстрая деградация батарей. Всё это на фоне огромной нагрузки на сервисы и отсутствие прямой продажи запчастей владельцам (right to repair тесла крутит на одном месте).

Третий - зарядки (я всё еще в контексте США). Если для жизни в городе (особенно имея зарядку дома) электромобиль преспособлен более чем (и очень удобен - каждое утро большой запас хода) и для путешествий по основным магистралям более-менее подходит (особенно для расстояний с макс 1 зарядкой в пути), то в поездках в удалённые места приходится планировать все заранее и жертвовать временем. Из личного опыта - недельная поездка на ~3000 км с заедом в 2 национальных парка обернулась расходом почти 2х дней только на зарядку. Похожий маршрут через год на бензиновом авто я преодолел с гораздо большим удовольствием и без жервт скорости ради пробега (условно - небольшой подьём плюс встречных ветер в дороге даёт +30% к расходу аккумулятора). К тому же открылись некоторые косяки Теслы (слабый кондёр, фантомные торможения).

Мой прогноз - ближайшее будущее за гибридами с пробегом 100 км на электротяге. По городу EV, за городом бензин. Заряжаешь дома. Удобно.

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Egor Ka

Пока большинство предпочитает бензиновый bmw электрической тесле

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Марат

наверно да, но мы же обсуждаем есть ли куда расти. а с тенденцией кто чью долю отъедает вы и сами видите, тех кто предпочитает bmw меньше с каждым годом

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debil
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Юрий Пепперони

Манипуляторы

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Future Prophecies

39к- довольно существенные деньги для домохозяйств, легче за эти деньги купить электрокар поинтереснее

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Pavel Voronkov

В штатах? Сомневаюсь, только в Китае.
Да, для американцев 40к не мало.

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Ddd

китайцы задавят теслу если последняя не доделает автопилот до полной автономности

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Невероятный Блондин

время продавать, инфа 💯

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Иванов Иван

Грёбаные снежинки.. ❄️

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Тоже хочу

я тут сдуру акции @Ozon купил, за неделю упали на 25%. Чего-то никто ничего не неаписал

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Andron Andronov

Цена на литий падает

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Just a human

BYD дышит в затылок. Это хорошо, начнут еще больше развиваться

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31 комментарий
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