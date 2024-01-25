Акции Tesla упали на 10% после предупреждения компании, что рост продаж в 2024 году «может быть заметно ниже» Статьи редакции
Финансовые показатели автопроизводителя также не совпали с ожиданиями аналитиков.
- Tesla отчиталась за четвёртый квартал 2023 года: общая выручка выросла на 3% год к году — до $25,2 млрд, выручка от продажи электромобилей увеличилась лишь на 1% — до $21,6 млрд. Аналитики LSEG ожидали $25,6 млрд общей выручки, эксперты S&P Capital IQ — $25,8 млрд.
- Квартальная чистая прибыль составила $7,9 млрд против $3,7 млрд годом ранее после получения компанией налоговой льготы на $5,9 млрд, отмечает NYT. Автопроизводитель весь 2023 год снижал цены, чтобы увеличить продажи, что сказалось на прибыли, указывает Bloomberg.
- Tesla сообщила, что темпы роста объёмов продаж автомобилей в 2024 году «могут быть заметно ниже», чем годом ранее. Накануне Reuters сообщило, что компания работает над новой моделью под кодовым названием Redwood и собирается выпустить её в 2025 году. Стоимость пока неизвестна, но в 2023-м Илон Маск обещал представить две новые машины «по доступным ценам».
- Это могло бы помочь компании привлечь больше покупателей, которые не могут позволить себе электромобили Tesla, стоимость которых в США начинается от $39 тысяч, отмечает Bloomberg. Пока же производитель будет пытаться продавать существующую линейку, в том числе Cybertruck, пишет агентство.
- Акции Tesla на Nasdaq упали более чем на 10% и на 19:26 мск стоят $186,22 за штуку.
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Маск, нужно срочно внедрять инновации. Нанимай тех китайцев, что недавно ядерную батарейку вроде как продемонстрировали - и акции сразу же сделают туземун.
Я не слежу за ним, но вроде он в Х занят, нет?
Ну как занят, просрал компанию за год
Ну так фашистов продвигать, это вам не машинки клепать
Можно сделать проще – нанять Брэнсона. Он мастер туземуна.
Из одного ТГ канала"По нашим наблюдениям, китайские автомобильные компании являются наиболее конкурентоспособными автомобильными компаниями в мире», заявил Маск в среду во время телеконференции Tesla. «Если не будет установлено торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», продолжил он.
BYD, китайский производитель электромобилей, сбросил Tesla с трона самого продаваемого бренда электромобилей в мире в последнем квартале 2023 года.
Ядерная батарейка от китайцев может сделать туземун ещё на заводе. Тогда акции никому будут не нужны. Могут ещё русские батарейки использовать, если не сгнили в шахтах.
На родном рынке насыщение, в Китае локальные бренды откусили знатно, и дальше больше.
Некуда больше расти двузначными значениями.
на родном рынке уже все электромобили пересели?
Новые авто преимущественно электрические.
глянул цифры, в сша за 22 год 9% продаж авто - электромобили
Для насыщения не обязательно всем на электрички пересаживаться.
ну вы говорите некуда расти. за счет доли бензиновых авто можно расти
Как раньше нет, нельзя. Кто сказал, что все хотят пересесть с бензина на электро?
ну кто-то наверно не хочет, для кого это религиозный вопрос. а большая часть людей смотрит на деньги и комфорт. учитывая, что разрыв уже практически сведен на нет, а электромобили развиваются и плане батарей, и в плане инфраструктуры, в отличии от бензиновых, которые давно топчутся на месте, все пересядут, это просто более качественный продукт
Качественный в чем? Просто от того, что электричка качественнее не станешь.
И да в штатах средний бензин продается по цене 32к, а электро 50к. Это большая разница.
нет шума, нет выбросов, ходовые качества, мотор не занимает место.
электрические просто лучше. если есть инфраструктура и одинаковая цена - бензиновые можно отправлять на свалку истории.
инфрастуктура развивается, разрыв в цене сокращается. куда все идет очевидно.
они еще и дешевле будут в расчете на стоимость 1км пробега
цена не одинаковая. Hyundai Ioniq в Канаде недавно прогремела, когда на легкое повреждение днища сервис решил что надо менять батарею, счёт $40k USD. Cтраховая, глядя на сумму, списала тачку в тотал.
Наверное уже плывет в Литву, потом Беларусь и в Россию
Тут писал ещё года два назад и сейчас не откажусь от своих слов.
Доля электричек превзойдет бензин не раньше чем 50 году.
Инфраструктуры не будет хватать, с ценой тоже спорный момент.
Не все так очевидно.
где превзойдет? в мире в целом - возможно. в европе, сша, китае и в некоторых других развитых странах будет раньше, на мой взгляд
Если про рынок США, то Tesla model 3 - это очень дешёвая внутри машина, тогда как бензиновый аналог в той же ценовой категории будет на голову приятнее. И это ценят массовые потребители. Вот-вот должна выйти новая 3ка с вентиляцией сидений и подсветкой салона, но таким же дешманским интерьером и отсутствием затемнения панорамы
Второй момент - качество. Тесла более -менее справилась с болячками модельного ряда, но еще недавно огромные чеклисты при получении автомобиля были маст хэв ту рид для будущего владельца и поездки на сервис (а туда запись на месяцы вперёд забита) - стало типичным явлением. С сервисом проблемы по-прежнему присутствуют. Long term эксплуатация автомобилей выпуска 2-3х летней давности (и старше) также приносит сюрпризы - вытекшие стойки, поломки моторов, быстрая деградация батарей. Всё это на фоне огромной нагрузки на сервисы и отсутствие прямой продажи запчастей владельцам (right to repair тесла крутит на одном месте).
Третий - зарядки (я всё еще в контексте США). Если для жизни в городе (особенно имея зарядку дома) электромобиль преспособлен более чем (и очень удобен - каждое утро большой запас хода) и для путешествий по основным магистралям более-менее подходит (особенно для расстояний с макс 1 зарядкой в пути), то в поездках в удалённые места приходится планировать все заранее и жертвовать временем. Из личного опыта - недельная поездка на ~3000 км с заедом в 2 национальных парка обернулась расходом почти 2х дней только на зарядку. Похожий маршрут через год на бензиновом авто я преодолел с гораздо большим удовольствием и без жервт скорости ради пробега (условно - небольшой подьём плюс встречных ветер в дороге даёт +30% к расходу аккумулятора). К тому же открылись некоторые косяки Теслы (слабый кондёр, фантомные торможения).
Мой прогноз - ближайшее будущее за гибридами с пробегом 100 км на электротяге. По городу EV, за городом бензин. Заряжаешь дома. Удобно.
Пока большинство предпочитает бензиновый bmw электрической тесле
наверно да, но мы же обсуждаем есть ли куда расти. а с тенденцией кто чью долю отъедает вы и сами видите, тех кто предпочитает bmw меньше с каждым годом
Манипуляторы
39к- довольно существенные деньги для домохозяйств, легче за эти деньги купить электрокар поинтереснее
В штатах? Сомневаюсь, только в Китае.
Да, для американцев 40к не мало.
китайцы задавят теслу если последняя не доделает автопилот до полной автономности
время продавать, инфа 💯
Грёбаные снежинки.. ❄️
я тут сдуру акции @Ozon купил, за неделю упали на 25%. Чего-то никто ничего не неаписал
Цена на литий падает
BYD дышит в затылок. Это хорошо, начнут еще больше развиваться