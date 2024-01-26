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Эр-Рияд, Саудовская Аравия

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 января: доллар — 88,65 рубля (на 37 копеек больше, чем 25 января), евро — 96,63 рубля (на 47 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 88,57 рубля, евро — 96,59 рубля.

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Курсы на Forex на 07:34 мск: доллар — 88,6 рубля, евро — 96,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Google от 2ГИС, который обязывает вернуть приложение в Google Play. Но юристы сомневаются, что эта мера поможет восстановить сервис в магазине.

Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения. Российская сторона предложила перейти на формулу 10–10–10 (10-процентные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти).

Российские производители вычислительной техники в 2024 году планируют увеличить объёмы производства материнских плат из-за растущего числа заказов. Но пока они создают решения для устройств предыдущих поколений — из-за отсутствия необходимой технической документации от западных разработчиков процессоров, пишет «Ъ».

В Совфеде предложили вернуть субсидию по кредитам для «АвтоВАЗа», «Урала», ГАЗа и «Камаза», она покрывает 70% ключевой ставки ЦБ при выдаче займов.

Контекст

В версии законопроекта о самозапрете на кредиты, который подготовили депутаты ко второму чтению, предлагается разрешить россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и в банках.

За 2023 год объём рынка краудфандинга для бизнеса вырос в два раза, превысив 24 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные площадки «Мани Френдс».

Самыми скачиваемыми приложениями RuStore по итогам 2023 года стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». В финансах лидировали «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», в полезных инструментах — «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС», а в развлечениях — Rutube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.