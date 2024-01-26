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Деньги
Маша Цепелева

День 702: Минфин предложил Катару и Саудовской Аравии пересмотреть соглашение об избежании двойных налогов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 января: доллар — 88,65 рубля (на 37 копеек больше, чем 25 января), евро — 96,63 рубля (на 47 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 88,57 рубля, евро — 96,59 рубля.

Курсы на Forex на 07:34 мск: доллар — 88,6 рубля, евро — 96,44 рубля.

Кто и как адаптируется

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Google от 2ГИС, который обязывает вернуть приложение в Google Play. Но юристы сомневаются, что эта мера поможет восстановить сервис в магазине.

Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения. Российская сторона предложила перейти на формулу 10–10–10 (10-процентные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти).

Российские производители вычислительной техники в 2024 году планируют увеличить объёмы производства материнских плат из-за растущего числа заказов. Но пока они создают решения для устройств предыдущих поколений — из-за отсутствия необходимой технической документации от западных разработчиков процессоров, пишет «Ъ».

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В Совфеде предложили вернуть субсидию по кредитам для «АвтоВАЗа», «Урала», ГАЗа и «Камаза», она покрывает 70% ключевой ставки ЦБ при выдаче займов.

Контекст

В версии законопроекта о самозапрете на кредиты, который подготовили депутаты ко второму чтению, предлагается разрешить россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и в банках.

За 2023 год объём рынка краудфандинга для бизнеса вырос в два раза, превысив 24 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные площадки «Мани Френдс».

Самыми скачиваемыми приложениями RuStore по итогам 2023 года стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». В финансах лидировали «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», в полезных инструментах — «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС», а в развлечениях — Rutube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.

#новости

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24 комментария
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 Вадим Д.

2гис, красавчики, спору нет, но это решение суда — не больше, чем пук в лужу.

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Александр Привалов

Я уверен, они найдут дорогу в Google Play

ба дум тсс

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Илья Попов

Сначала нужно дорогу ремонтировать, чтоб в яму не попасть.

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Илья Попов

Самое главное, что счётчик включен, остальное ерунда.
"Кроме того, истец просил назначить выплату неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю."

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Вадим Д.
пока они создают решения для устройств предыдущих поколений

Вероятно, отрыв в поколениях будет только расти. Ждём Алдан-2035 🤷🏼‍♂️

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Доктор Шкутко

Им все равно какого размера плату в ракету пихать

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S.Capusta
Российские производители в 2024 году планируют увеличить объёмы производства материнских плат. Но пока они создают решения для устройств предыдущих поколений — из-за отсутствия необходимой технической документации от западных разработчиков процессоров.

А потом что, дадут документацию что-ли? Или будут делать вид, что нашли на развалах.. ))

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Доктор Шкутко

Да, тырить чужое это наше все. Внутри тырят прикорытники у независимых сервисов и стартапов, снаружи тоже не парятся

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Фоксик

Цап-царап.
А может и продадут. Когда она станет предыдущего поколения

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Yuriy Zapletnyuk

украдут документацию

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.
разрешить россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и в банках

Ага, банки «с удовольствием». Или, чтобы самозапретить, надо будет хоть что-нибудь оформить? На худой — биометрию сдать.

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Александр Привалов

А банки перекинут этот функционал в приложения. Будут взламывать, <снимать галочку> и оформлять кредит или просить <снять галочку>, оформить кредит и перевести деньги

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Иванов Иван
На худой — биометрию сдать.

Пройти полную идентификацию и анальное зондирование.

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Иванов Иван

Банки эта вещь не касается вообще. На них взвалили вообще чужую работу. То есть они должны идентифицировать клиента надёжно и затем от его имети подавать документы государству.
Вместо того чтобы он сам зашёл из дома на сайт госуслуг и всё оформил.
Ну будут они этот запрет месяц или два пересылать. А если кто-то накосячит или заявление потеряется?

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Чечёточник

Маша, про двойное налогообложение даже не смешно вышло. Это вы из-за пэйвола с материалом не разобрались? А если все же прочитали целиком, то почему этот абзац получился таким бессмысленным?

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Дракошка

зачем вообще в гугл 2гис? на андройде можно с сайта скачать, проблем нет

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Александр Привалов

Тем боле, он в РуСторе есть, а ПлейМаркет до конца года загнётся

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Дракошка

вот вот, очень странно

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Just a human

Куда загнется

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Степан Беленький

Без понятия, давно пользуюсь другими картами, смысла уже в 2гис не вижу особо

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debil
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Mikhail

А где же новости про повышение мрот

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Сергей Елисеев

Законопроект о самозапрете на кредиты это дельная вещь. Вообще давно пора это было прописать. Причём в самом приложении банка это будет очень удобно.

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Just a human
Но юристы сомневаются, что эта мера поможет восстановить сервис в магазине.

😂

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21 комментарий
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