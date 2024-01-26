День 702: Минфин предложил Катару и Саудовской Аравии пересмотреть соглашение об избежании двойных налогов Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 января: доллар — 88,65 рубля (на 37 копеек больше, чем 25 января), евро — 96,63 рубля (на 47 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Google от 2ГИС, который обязывает вернуть приложение в Google Play. Но юристы сомневаются, что эта мера поможет восстановить сервис в магазине.
Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару вступить в переговоры по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения. Российская сторона предложила перейти на формулу 10–10–10 (10-процентные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти).
Российские производители вычислительной техники в 2024 году планируют увеличить объёмы производства материнских плат из-за растущего числа заказов. Но пока они создают решения для устройств предыдущих поколений — из-за отсутствия необходимой технической документации от западных разработчиков процессоров, пишет «Ъ».
В Совфеде предложили вернуть субсидию по кредитам для «АвтоВАЗа», «Урала», ГАЗа и «Камаза», она покрывает 70% ключевой ставки ЦБ при выдаче займов.
Контекст
В версии законопроекта о самозапрете на кредиты, который подготовили депутаты ко второму чтению, предлагается разрешить россиянам подавать заявления о запрете не только через «Госуслуги», но и в банках.
За 2023 год объём рынка краудфандинга для бизнеса вырос в два раза, превысив 24 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на данные площадки «Мани Френдс».
Самыми скачиваемыми приложениями RuStore по итогам 2023 года стали «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС». В финансах лидировали «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн», в полезных инструментах — «Мегафон», «Почта Mail.ru» и «Мой МТС», а в развлечениях — Rutube, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».
Новости предыдущего дня, 25 января — здесь.
2гис, красавчики, спору нет, но это решение суда — не больше, чем пук в лужу.
Я уверен, они найдут дорогу в Google Play
ба дум тсс
Сначала нужно дорогу ремонтировать, чтоб в яму не попасть.
Самое главное, что счётчик включен, остальное ерунда.
"Кроме того, истец просил назначить выплату неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю."
Вероятно, отрыв в поколениях будет только расти. Ждём Алдан-2035 🤷🏼♂️
Им все равно какого размера плату в ракету пихать
А потом что, дадут документацию что-ли? Или будут делать вид, что нашли на развалах.. ))
Да, тырить чужое это наше все. Внутри тырят прикорытники у независимых сервисов и стартапов, снаружи тоже не парятся
Цап-царап.
А может и продадут. Когда она станет предыдущего поколения
украдут документацию
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Ага, банки «с удовольствием». Или, чтобы самозапретить, надо будет хоть что-нибудь оформить? На худой — биометрию сдать.
А банки перекинут этот функционал в приложения. Будут взламывать, <снимать галочку> и оформлять кредит или просить <снять галочку>, оформить кредит и перевести деньги
Пройти полную идентификацию и анальное зондирование.
Банки эта вещь не касается вообще. На них взвалили вообще чужую работу. То есть они должны идентифицировать клиента надёжно и затем от его имети подавать документы государству.
Вместо того чтобы он сам зашёл из дома на сайт госуслуг и всё оформил.
Ну будут они этот запрет месяц или два пересылать. А если кто-то накосячит или заявление потеряется?
Маша, про двойное налогообложение даже не смешно вышло. Это вы из-за пэйвола с материалом не разобрались? А если все же прочитали целиком, то почему этот абзац получился таким бессмысленным?
зачем вообще в гугл 2гис? на андройде можно с сайта скачать, проблем нет
Тем боле, он в РуСторе есть, а ПлейМаркет до конца года загнётся
вот вот, очень странно
Куда загнется
Без понятия, давно пользуюсь другими картами, смысла уже в 2гис не вижу особо
А где же новости про повышение мрот
Законопроект о самозапрете на кредиты это дельная вещь. Вообще давно пора это было прописать. Причём в самом приложении банка это будет очень удобно.
😂