Стартап xAI Илона Маска запланировал привлечь $6 млрд при оценке компании в $20 млрд — FT Статьи редакции
До этого предприниматель опроверг информацию Bloomberg о том, что компания привлекла $500 млн.
- О том, что стартап ведёт переговоры с инвесторами из разных стран, сообщили источники FT, знакомые с вопросом. По их словам, в последние несколько месяцев компания обращалась к фондам и семейным офисам в Гонконге, Японии, Южной Корее и на Ближнем Востоке.
- Три собеседника, знакомых с ходом переговоров, рассказали, что Маск рассчитывает привлечь до $6 млрд при общей оценке компании в $20 млрд. Работу по сбору средств координирует Morgan Stanley, который помогал миллиардеру с покупкой Twitter, добавил один из источников.
- 20 января 2024 года источники Bloomberg рассказали, что xAI привлёк $500 млн. По данным агентства, стартап рассчитывает на оценку в $15-20 млрд. Маск назвал информацию «фейком».
- Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу, обученную на данных принадлежащей миллиардеру соцсети X. Разработчики представили её как сервис для ответов на «острые» вопросы с юмором.
- В декабре стартап подал в SEC уведомление, в котором говорилось о планах привлечь $1 млрд инвестиций. Согласно документу, компания к тому моменту уже привлекла $135 млн от четырёх инвесторов.
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Илон, в профиле есть моя телега, стукни, привлечёшь мои $200. На связи.
Не потеряли все таки форму, опять первые везде😁
Я думаю ему удастся найти инвесторов и привлечь эти 6 млрд, ну а если нет свои докинет та и всё
Ну да, благо свой бюджет вполне себе позволяет подобные траты.
Он только через твиттер
Вадим, Илон просил передать, что занят, скидывай мне, я ему передам.
Стартап из техасской народной республики, уважаемо
Это всё большая многоходовочка Маска, чтобы стать президентом Техаса.
Сейчас поднять бучу, отделиться от США, написать новую конституцию в которой рождённый в ЮАР сможет стать президентом и вуаля.
у него больше гибкости/власти чем у президента США, там слишком много ограничений и бюрократии, Маск любит по быстрому и автократично руководить.
В новой конституции пропишет)
Интересно, что бы реально стало с США, если бы Маск у них встал у руля.
Хуярь в нейронку минимум цензуры, тогда будешь ещё большим красавчиком.
Все возможно , если уйти от безумного деда ,развивая бизнес в техасской народной республике
Приставка ИИ сейчас как что то магическое сразу же забирает у людей деньги)
компания без результатов с оценкой в 20 млрд?
При таком имени, которое стоит за компанией, можно любые бабки собрать даже на стартап по автовыковыриванию козявок, например.
Кстати, неплохой стартап на фоне некоторых других. Хотя бы полезный :)
Имя Маск в компании уже результат
Молодой дерзкий стартапер
✍️
Так и запишем
Илон, Цукерберг позвонит
Илон, Цукерберг, я здесь https://mangatv.shop/story/south-park-ilon-mask-fajnalli-pokupaet-mangu-tv-za-1-lyam-zeleni
я когда слышу о том , какие суммы планируют привлекать для инвестирования , поражаюсь , но вот что мне интересно ,а если происходит так ,что проект не прогрессирует и не дает запланированного результата , инвестиции должны ведь себя окупить , я так понимаю , а если не происходит этого, то что тогда?
Вкладывают деньги в другой стартап. Там в принципе знают, что 9 из 10 умирают, а один выстреливает. Это же казино венчур.
Очень серьезные инвесторы стоят за Илоном!
Маск рассчитывает привлечь аж 6 млрд , из описания в статье , чувствую , что это большой замах даже для Маска
Да не такая уж и большая сумма, особенно для США.