Деньги
Артур Томилко

Стартап xAI Илона Маска запланировал привлечь $6 млрд при оценке компании в $20 млрд — FT Статьи редакции

До этого предприниматель опроверг информацию Bloomberg о том, что компания привлекла $500 млн.

  • О том, что стартап ведёт переговоры с инвесторами из разных стран, сообщили источники FT, знакомые с вопросом. По их словам, в последние несколько месяцев компания обращалась к фондам и семейным офисам в Гонконге, Японии, Южной Корее и на Ближнем Востоке.
  • Три собеседника, знакомых с ходом переговоров, рассказали, что Маск рассчитывает привлечь до $6 млрд при общей оценке компании в $20 млрд. Работу по сбору средств координирует Morgan Stanley, который помогал миллиардеру с покупкой Twitter, добавил один из источников.
  • 20 января 2024 года источники Bloomberg рассказали, что xAI привлёк $500 млн. По данным агентства, стартап рассчитывает на оценку в $15-20 млрд. Маск назвал информацию «фейком».
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании Financial Times и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу, обученную на данных принадлежащей миллиардеру соцсети X. Разработчики представили её как сервис для ответов на «острые» вопросы с юмором.
  • В декабре стартап подал в SEC уведомление, в котором говорилось о планах привлечь $1 млрд инвестиций. Согласно документу, компания к тому моменту уже привлекла $135 млн от четырёх инвесторов.

#новости #xai

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Илон, в профиле есть моя телега, стукни, привлечёшь мои $200. На связи.

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Илья Савой

Не потеряли все таки форму, опять первые везде😁
Я думаю ему удастся найти инвесторов и привлечь эти 6 млрд, ну а если нет свои докинет та и всё

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Одинокая путешественница

Ну да, благо свой бюджет вполне себе позволяет подобные траты.

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Semen

Он только через твиттер

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Вася Пражкин

Вадим, Илон просил передать, что занят, скидывай мне, я ему передам.

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Future Prophecies

Стартап из техасской народной республики, уважаемо

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Ivan Mart

Это всё большая многоходовочка Маска, чтобы стать президентом Техаса.
Сейчас поднять бучу, отделиться от США, написать новую конституцию в которой рождённый в ЮАР сможет стать президентом и вуаля.

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Nursultan

у него больше гибкости/власти чем у президента США, там слишком много ограничений и бюрократии, Маск любит по быстрому и автократично руководить.

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Ivan Mart

В новой конституции пропишет)

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Мамаевыч

Интересно, что бы реально стало с США, если бы Маск у них встал у руля.

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Слегка Придурковатый

Хуярь в нейронку минимум цензуры, тогда будешь ещё большим красавчиком.

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Дракошка

Все возможно , если уйти от безумного деда ,развивая бизнес в техасской народной республике

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Влад Каничев

Приставка ИИ сейчас как что то магическое сразу же забирает у людей деньги)

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Марат

компания без результатов с оценкой в 20 млрд?

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Слегка Придурковатый

При таком имени, которое стоит за компанией, можно любые бабки собрать даже на стартап по автовыковыриванию козявок, например.

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Суздальский огурец

Кстати, неплохой стартап на фоне некоторых других. Хотя бы полезный :)

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Центр принятия решений

Имя Маск в компании уже результат

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Либерал-смузихлеб 3.0

Молодой дерзкий стартапер

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J P Morgan Chase

✍️

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Semen

Так и запишем

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Uzabila

Илон, Цукерберг позвонит

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Manga TV

Илон, Цукерберг, я здесь https://mangatv.shop/story/south-park-ilon-mask-fajnalli-pokupaet-mangu-tv-za-1-lyam-zeleni

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Иван Гуляев

я когда слышу о том , какие суммы планируют привлекать для инвестирования , поражаюсь , но вот что мне интересно ,а если происходит так ,что проект не прогрессирует и не дает запланированного результата , инвестиции должны ведь себя окупить , я так понимаю , а если не происходит этого, то что тогда?

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D.

Вкладывают деньги в другой стартап. Там в принципе знают, что 9 из 10 умирают, а один выстреливает. Это же казино венчур.

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Aleksandr Bovin

Очень серьезные инвесторы стоят за Илоном!

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Оксана Шелкова

Маск рассчитывает привлечь аж 6 млрд , из описания в статье , чувствую , что это большой замах даже для Маска

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Максим Ц.

Да не такая уж и большая сумма, особенно для США.

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