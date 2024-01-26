Деньги
Евгения Евсеева

Мосбиржа допустит акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля 2024 года Статьи редакции

Компания объявила, что проведёт IPO в конце января — начале февраля.

  • Площадка объявила, что с этой даты включит в список ценных бумаг, допущенных к торгам, акции ПАО «Каршеринг Руссия» (юрлицо «Делимобиля»). Тикер, под которым они будут торговаться, — DELI.
  • «Делимобиль» говорит о планах провести IPO с 2021 года: тогда сервис собирался разместиться на Нью-Йоркской и Московской биржах, но отменил всё из-за «рыночных условий». В июле 2022 года основатель сервиса Винченцо Трани рассказывал РБК, что компания видит большой потенциал в размещении в Китае.
  • В ноябре 2023 года Forbes узнал, что «Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024-го. По данным издания, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей». Опрошенные Forbes аналитики оценивали «Делимобиль» в 60-90 млрд рублей с учётом долга.
  • В январе 2024-го каршеринг сообщил, что разместится на площадке в конце января — начале февраля. Основную часть предложения составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии — 48 млн акций. По результатам IPO в свободном обращении будет до 10% всех акций компании. Привлечённые средства направят на «дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели».
Фото: «Трушеринг»

#новости #мосбиржа #делимобиль #ipo

4.3K показов
1.1K открытий
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Тоже хочу

Какой смысл инвесторам торговать на бирже когда депозит 16%?

Ответить
Развернуть ветку
Alex b

Потому что можно получить еще большую доходность. Премия за риск.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Просрать можно еще больше

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Риск дело благородное

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

но затратное

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Луконин

Это в год. А тут за пару часов можно поднять. Интересно какие цены будут. И какие на преордере были. Кто ipo проводит тот уже в неоспоримом плюсе так как себе берет хороший откат.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Можно, это не значит что поднимешь. Нужна сноровка. А 16% капают стабильно

Ответить
Развернуть ветку
Николай Быков

сейчас, да 16% безрисковый доход. Год назад было меньше и рынок вырос очень хорошо. Сейчас аккуратно надо смотреть и никто не заставляет. это инструмент. в каждый период что-то работаешь лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

ну так я и говорю, что хреновое время выходить на биржу... лично я прекратил торговать и положил баблос на депозит - очень доволен

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Видимо им деньги нужны сейчас, а что там будет с ло.. инвесторами им пофиг , хоть минус 99%, после того как они обналичат свои акции об тех кого будут зазывать рекламой через брокеров

Ответить
Развернуть ветку
Иван Аркадьевич

Инвестиции - игра для тех, кто любит себе нервы потрепать. Вместо ставок на спорт ставки на бирже.

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

Хэды хотят опционы обналичить

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Grud

Я имею доход. Но, весь раздаю малоимущим. Инвестировать в путинский, или Медведевский, на пару с шуваловым, не собираюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Viktor C.

Распродажа акций ничего хорошего за собой не несет, в этом деле важна аккуратность!

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Есть ли потенциал роста у каршеринга?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Есть. Много ещё в России крупных городов, где он не представлен никак.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

все минус 2-3 😁

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
неформат

то ломбард, то руслинукс, то автошеринг и казалось-бы во какой выбор компаний на бирже пошёл как у недружественных коллег 🙈

Ответить
Развернуть ветку
Just a human

Разводят на бабки хомяков

Ответить
Развернуть ветку
Мотивация Дня

Хуебесня

Ответить
Развернуть ветку
сплошное разочарование

Самый ужасный каршеринг из всех

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
19 комментариев
Раскрывать всегда
null