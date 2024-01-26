Мосбиржа допустит акции «Делимобиля» к торгам с 6 февраля 2024 года Статьи редакции
Компания объявила, что проведёт IPO в конце января — начале февраля.
- Площадка объявила, что с этой даты включит в список ценных бумаг, допущенных к торгам, акции ПАО «Каршеринг Руссия» (юрлицо «Делимобиля»). Тикер, под которым они будут торговаться, — DELI.
- «Делимобиль» говорит о планах провести IPO с 2021 года: тогда сервис собирался разместиться на Нью-Йоркской и Московской биржах, но отменил всё из-за «рыночных условий». В июле 2022 года основатель сервиса Винченцо Трани рассказывал РБК, что компания видит большой потенциал в размещении в Китае.
- В ноябре 2023 года Forbes узнал, что «Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024-го. По данным издания, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей». Опрошенные Forbes аналитики оценивали «Делимобиль» в 60-90 млрд рублей с учётом долга.
- В январе 2024-го каршеринг сообщил, что разместится на площадке в конце января — начале февраля. Основную часть предложения составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии — 48 млн акций. По результатам IPO в свободном обращении будет до 10% всех акций компании. Привлечённые средства направят на «дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели».
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Какой смысл инвесторам торговать на бирже когда депозит 16%?
Потому что можно получить еще большую доходность. Премия за риск.
Просрать можно еще больше
Риск дело благородное
но затратное
Это в год. А тут за пару часов можно поднять. Интересно какие цены будут. И какие на преордере были. Кто ipo проводит тот уже в неоспоримом плюсе так как себе берет хороший откат.
Можно, это не значит что поднимешь. Нужна сноровка. А 16% капают стабильно
сейчас, да 16% безрисковый доход. Год назад было меньше и рынок вырос очень хорошо. Сейчас аккуратно надо смотреть и никто не заставляет. это инструмент. в каждый период что-то работаешь лучше.
ну так я и говорю, что хреновое время выходить на биржу... лично я прекратил торговать и положил баблос на депозит - очень доволен
Видимо им деньги нужны сейчас, а что там будет с ло.. инвесторами им пофиг , хоть минус 99%, после того как они обналичат свои акции об тех кого будут зазывать рекламой через брокеров
Инвестиции - игра для тех, кто любит себе нервы потрепать. Вместо ставок на спорт ставки на бирже.
Хэды хотят опционы обналичить
Я имею доход. Но, весь раздаю малоимущим. Инвестировать в путинский, или Медведевский, на пару с шуваловым, не собираюсь.
Распродажа акций ничего хорошего за собой не несет, в этом деле важна аккуратность!
Есть ли потенциал роста у каршеринга?
Есть. Много ещё в России крупных городов, где он не представлен никак.
все минус 2-3 😁
то ломбард, то руслинукс, то автошеринг и казалось-бы во какой выбор компаний на бирже пошёл как у недружественных коллег 🙈
Разводят на бабки хомяков
Хуебесня
Самый ужасный каршеринг из всех