Деньги
Таня Боброва

Правительство запретило покупать иностранные ценные бумаги на ИИС Статьи редакции

Инвесторы могут открывать инвестсчета третьего типа с января 2024 года.

  • Инвесторы не смогут покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «РБК Инвестиции».
  • Проект документа с таким запретом подготовил Минфин ещё осенью 2023 года. По плану, постановление должно было вступить в силу с 1 января 2024 года вместе с запуском ИИС третьего типа (ИИС-3).
  • Но документ не подписали к этой дате из-за разногласий Минфина и Минэкономразвития, говорил источник «Интерфакса». По его словам, Минэкономразвития выступало за вывод из-под ограничений бумаг эмитентов из стран Евразийского экономического союза. Минфин же считал, что возможность покупки иностранных бумаг не соответствует цели ИИС-3, который вводится для привлечения долгосрочных инвестиций в экономику, объяснял источник.
  • Из-за того, что постановление не подписали до 1 января, возник юридический казус, отмечает «РБК Инвестиции». Инвесторы могли открывать ИИС-3 и покупать на такие счета иностранные ценные бумаги.
  • ИИС третьего типа заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.
Деньги
Евгения Евсеева
Путин подписал закон о введении с 1 января 2024 года ИИС третьего типа — без ограничений на ежегодные взносы Статьи редакции

Он заменит счета действующих типов: их нельзя будет заводить, но уже открытые сохранятся.

#новости #иис

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28 комментариев
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 Дмитрий Одинцов

Инвесторы явно этому будут не рады , урезают всякие возможности

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Евгений Широков

Подожди немного и разрешат покупать акции только определенных компаний. Догадайся каких?

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Vladimir Ivanov

Не акции, а гособлигации на 30+ лет

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Иванов Иван

Мне кажется эти инвестиции слишком усложнены. Облигации можно покупать автоматически при поступлении денег на этот счёт.

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Алекс

С одной стороны да, с другой, никто же не мешает открыть обычный счёт и покупать что вздумается.
Иис всё же для разгона своего рынка, в первую очередь.

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Aleksei M

Антимонопольщики конечно же не почешутся, это же другое а не банки с застройщиками гонять.

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Иванов Иван

Обвинить своё государство в монополизме?

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Sarmat Bagayev

Так, а ценные бумаги которые уже куплены остаются в собственности инвесторов?

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Марат Шайхутдинов

Ну могут принудительно продать и купить рублевые акции, так норм?

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Алексей Прасковьин
Так, а ценные бумаги которые уже куплены остаются в собственности инвесторов?

Которые на питерской "бирже" покупали?

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неформат

на мой взгляд на мосбарже акции отросли на 30-40% после февраля исключительно на кризисе идей, из серии татки которая ДО стоила в 2 раза дешевле и планомерно снижалась из года в год, бизнес после февраля 22 ого явно не расцвёл, но что-то тарить то надо, желательно известное крупное и с дивами вот и отросло на бумаге

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Aleksei M

Отросло потому, что деревянный потерял доверие окончательно и перспективы

Да и отросло ли? Может деньги обесценились и все цены выросли? И на продукты тоже

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Георгий

Можно подумать кухне-трейдеры реальные ценные бумаги покупали🙃

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Хамитов Ильшат

Спасибо. А что с застрявшими в ИИС акциями? Развели меня как лоха с этим ИИС, вернуть не могу

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A B

Иностранными?

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Хамитов Ильшат

Да

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A B

Ну... Ждем окончания СВО, санкций и т д, ждать неопределенное время...

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Дмитрий Зима

а иностранные ценные бумаги в 2024 это какие?

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BurstShadow

Не наши

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Евгений Дроздов

Тинькофф например

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Дмитрий Зима

ну так эти все еще чуть чуть и станут наши, так что это условно не наши

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Serge Schukin

И при этом продолжает сливать наше бабло в сраные американские займы... Л-Логика

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Алеоп

О-Офигенные познания в экономике

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Алексей Прасковьин
И при этом продолжает сливать наше бабло

Какое "ваше" бабло? Вы о чем вообще?

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Степан Фадеев

Можно хотя бы продать уже купленные?

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Алеоп

Ну вообще, логично это было сделать при создании ИИС как такового

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Трояноов Андрюша

Если люди богатые и не зависят от государства, это враги родины.

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Алексей Прасковьин
Правительство запретило покупать иностранные ценные бумаги на ИИС

А Правительство не хочет рассказать, а где с декабря 2023 их физически можно было купить на ИИС? Или там просто "Slowpoke is so slow..."?

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