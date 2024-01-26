Правительство запретило покупать иностранные ценные бумаги на ИИС Статьи редакции
Инвесторы могут открывать инвестсчета третьего типа с января 2024 года.
- Инвесторы не смогут покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «РБК Инвестиции».
- Проект документа с таким запретом подготовил Минфин ещё осенью 2023 года. По плану, постановление должно было вступить в силу с 1 января 2024 года вместе с запуском ИИС третьего типа (ИИС-3).
- Но документ не подписали к этой дате из-за разногласий Минфина и Минэкономразвития, говорил источник «Интерфакса». По его словам, Минэкономразвития выступало за вывод из-под ограничений бумаг эмитентов из стран Евразийского экономического союза. Минфин же считал, что возможность покупки иностранных бумаг не соответствует цели ИИС-3, который вводится для привлечения долгосрочных инвестиций в экономику, объяснял источник.
- Из-за того, что постановление не подписали до 1 января, возник юридический казус, отмечает «РБК Инвестиции». Инвесторы могли открывать ИИС-3 и покупать на такие счета иностранные ценные бумаги.
- ИИС третьего типа заменил счета первого и второго типов: прежние завести теперь нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.
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Инвесторы явно этому будут не рады , урезают всякие возможности
Подожди немного и разрешат покупать акции только определенных компаний. Догадайся каких?
Не акции, а гособлигации на 30+ лет
Мне кажется эти инвестиции слишком усложнены. Облигации можно покупать автоматически при поступлении денег на этот счёт.
С одной стороны да, с другой, никто же не мешает открыть обычный счёт и покупать что вздумается.
Иис всё же для разгона своего рынка, в первую очередь.
Антимонопольщики конечно же не почешутся, это же другое а не банки с застройщиками гонять.
Обвинить своё государство в монополизме?
Так, а ценные бумаги которые уже куплены остаются в собственности инвесторов?
Ну могут принудительно продать и купить рублевые акции, так норм?
Которые на питерской "бирже" покупали?
на мой взгляд на мосбарже акции отросли на 30-40% после февраля исключительно на кризисе идей, из серии татки которая ДО стоила в 2 раза дешевле и планомерно снижалась из года в год, бизнес после февраля 22 ого явно не расцвёл, но что-то тарить то надо, желательно известное крупное и с дивами вот и отросло на бумаге
Отросло потому, что деревянный потерял доверие окончательно и перспективы
Да и отросло ли? Может деньги обесценились и все цены выросли? И на продукты тоже
Можно подумать кухне-трейдеры реальные ценные бумаги покупали🙃
Спасибо. А что с застрявшими в ИИС акциями? Развели меня как лоха с этим ИИС, вернуть не могу
Иностранными?
Да
Ну... Ждем окончания СВО, санкций и т д, ждать неопределенное время...
а иностранные ценные бумаги в 2024 это какие?
Не наши
Тинькофф например
ну так эти все еще чуть чуть и станут наши, так что это условно не наши
И при этом продолжает сливать наше бабло в сраные американские займы... Л-Логика
О-Офигенные познания в экономике
Какое "ваше" бабло? Вы о чем вообще?
Можно хотя бы продать уже купленные?
Ну вообще, логично это было сделать при создании ИИС как такового
Если люди богатые и не зависят от государства, это враги родины.
А Правительство не хочет рассказать, а где с декабря 2023 их физически можно было купить на ИИС? Или там просто "Slowpoke is so slow..."?