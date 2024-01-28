День 704: в Госдуме рассказали о «множестве обращений» с просьбой заблокировать YouTube — но делать этого не будут Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов рассказал «Подъёму», что в Госдуму приходит множество обращений с просьбами заблокировать YouTube — но такой вопрос не рассматривается, потому что нет альтернативы.
Контекст
Объединенная зерновая компания доставила в Россию из Турции партию куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Из Азербайджана ввезли 612 тысяч яиц. Поставки должны стабилизировать цены. Всего на 26 января 2024 года в Россию поставили 2,2 млн яиц из Турции и 4,5 млн яиц из Азербайджана. В декабре 2023-го яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов в России — их цена поднялась на 10–20% в 46 регионах страны.
Россия в 2023 году экспортировала в «дружественные» страны 76 млрд кубометров газа. В 2020-м экспорт составлял 61 млрд кубометров, 2010-м — 47 млрд кубометров.
В январе 2024 года выросла посещаемость торговых центров и товарооборота ритейлеров на рынках торговой недвижимости Москвы (+1%) и Санкт-Петербурга (+4%), пишет «Коммерсантъ». Это связано с увеличением активности в стрит-ритейле, где ведутся активные сделки — несмотря на недостаток свободных помещений, особенно в центральных районах. На офисном рынке же из-за медленный ввод новых объектов застройщиками приводит к нехватке «качественных» площадей.
Какой будет ключевая ставка ЦБ в 2024 году и как она повлияет на основные финансовые активы — выясняли «РБК Инвестиции» вместе с экспертами.
Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.
Потому что никаких обращений нет (кроме тех, кого заставили обратиться). И это очередное вранье.
Обращения от Ольги Скабеевой.
почему цены на яйца контролируют, а на субсидируемое на триллионы жилье нет?
Как говорил главный по РосНано "у нас слишком много денег! "
Сладкий сон Евгения Попова эфир 60минут во всех роликах ютуб, круглосуточно, без возможности выключить ноутбук. И альтернативы-НЕТ!
Давайте организуем множество обращений с просьбой не блокировать ютуб!
Да!
"Госдуму приходит множество обращений с просьбами заблокировать YouTube"
От кого?
Да нет там обращений. Кроме как от режимных псов и лизоблюдов.
"В декабре 2023-го яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов в России — их цена поднялась на 10–20% в 46 регионах страны."
Это что? Опять какие-то сказки из ящика? В нашем и соседних мухосрансках яйца стоили 8р.за 1шт. а теперь 13р.за одну штуку! Какие 10-20%? Да ещё и вроде-бы цену зафиксировали что-бы не дай бог не снизилась...
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