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Фото: Christian Wiediger / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии 26 января: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,41 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,46 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов рассказал «Подъёму», что в Госдуму приходит множество обращений с просьбами заблокировать YouTube — но такой вопрос не рассматривается, потому что нет альтернативы.

Контекст

Объединенная зерновая компания доставила в Россию из Турции партию куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Из Азербайджана ввезли 612 тысяч яиц. Поставки должны стабилизировать цены. Всего на 26 января 2024 года в Россию поставили 2,2 млн яиц из Турции и 4,5 млн яиц из Азербайджана. В декабре 2023-го яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов в России — их цена поднялась на 10–20% в 46 регионах страны.

Россия в 2023 году экспортировала в «дружественные» страны 76 млрд кубометров газа. В 2020-м экспорт составлял 61 млрд кубометров, 2010-м — 47 млрд кубометров.

В январе 2024 года выросла посещаемость торговых центров и товарооборота ритейлеров на рынках торговой недвижимости Москвы (+1%) и Санкт-Петербурга (+4%), пишет «Коммерсантъ». Это связано с увеличением активности в стрит-ритейле, где ведутся активные сделки — несмотря на недостаток свободных помещений, особенно в центральных районах. На офисном рынке же из-за медленный ввод новых объектов застройщиками приводит к нехватке «качественных» площадей.

Какой будет ключевая ставка ЦБ в 2024 году и как она повлияет на основные финансовые активы — выясняли «РБК Инвестиции» вместе с экспертами.

Новости предыдущего дня, 27 января — здесь.