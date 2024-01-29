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Деньги
Таня Боброва

День 705: автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: thebrandhopper.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:45 мск: доллар — 90,21 рубля, евро — 97,75 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 26 января: доллар — 89,45 рубля, евро — 97,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Первые самолёты российско-белорусского производства планируется выпустить к 2026 году, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Какие есть проблемы и трудности

Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ФНС о назначении административного наказания.

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Контекст

Крупные банки оценили для РБК активность мошенников, направленную против их клиентов, в 2023 году. ВТБ и «Газпромбанк» фиксируют снижение числа попыток атак злоумышленников, «Тинькофф», напротив, видит рост показателя.

Общий рост объёма премий по направлению киберстрахования в России за 2023 год составил около 80% — до 1,3 млрд рублей, рассказали «Ъ» в ПСБ. Чаще всего такие программы покупают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия.

В России растут продажи накопителей и модулей оперативной памяти для компьютеров, в первую очередь ноутбуков, пишет «Ъ» со ссылкой на «Ситилинк» и Ozon. Опрошенные газетой участники рынка и эксперты считают, что падение продаж ноутбуков и рост реализации запчастей к ним могут быть связаны между собой.

Автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, сообщили ТАСС в АО «ГЛОНАСС». Всего за год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских марок, ввезённых в Россию по альтернативным каналам.

Уникальная месячная аудитория сервисов для знакомств в 2023 году выросла на 6-10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Tele2 и МТС. На 5,4% — до 19,5 млн загрузок, выросли скачивания дейтинговых приложений, сообщили в Sensor Tower. На фоне ухода из России иностранных Badoo и Tinder аудитория Mamba и «VK Знакомства» росла быстрее, но траты внутри них упали на треть.

Новости предыдущего дня, 28 января — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
Первые самолёты российско-белорусского производства

Китайцы в курсе что им предстоит выпускать российско-белорусские самооёты?

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Иванов Иван

Шильдики уже печатаются! ✊

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Эмиль Муратов

День 705? а что должно произойти, чтобы отсчет прекратился?😁

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Sasha

Вообще странно, что блогеры и издания этот отсчет ведут, типа че 24ого мир развалился и все померло? Или может корпорации крупные на планерках этот отсчет ведут, а макдак и икеа ждут тысячного дня, чтоб вернуться? По-моему бред. Ну по началу еще как-то актуально было. А щас, что 605 день, что 705, кому какое дело...

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Юрий Б.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)

Вторжение России на Украину (с 2022)
Вторжение России на Украину (также российская агрессия против Украины, российско-украинская война…
ru.m.wikipedia.org
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Sasha

Невероятно! Вторглись! Как они могли? Мир никогда не будет прежним, нет войне, верните всех релокантов!

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Вадим Д.

Ага, то есть, если есть недвига нескрепная, то деньги надо получать на счета в РФ, а лучше сразу сдавать на помощь сво-стам?

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Премудрый пискарь

Разумеется! А то ишь чаго удумали!

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Вадим Д.

Неплрядок! Допросить, оштрафовать, расстрелять!
Сегодня хату он сдаёт, а завтра родину продаст?

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Премудрый пискарь

"Первые самолёты российско-белорусского производства планируется выпустить к..."
Летающая картоша?

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Вадим Д.

Ага, мятая или печёная сразу.

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debil
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Иванов Иван
Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета.

Шаг Б:
Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение гражданами любой валюты на любые иностранные счета.

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Премудрый пискарь

"что падение продаж ноутбуков и рост реализации запчастей к ним могут быть связаны между собой."
Падение? Так вроде же была новость про какой-то небывалый рост...

"более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских марок, ввезённых в Россию по альтернативным каналам."
Не хотят чего-то JACвичи покупать...

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Вадим Д.
падение продаж ноутбуков и рост реализации запчастей к ним

А как же «рекордные» надои, то бишь продажи китайских ноутов с отечественными шильдиками? Снова неумелые враки?

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Юрий Б.

Говорите всем прямо в лицо - eMachines!

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Вадим Д.
Автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году

Хм, а что к нам ввозят не альтернативно нынче? Так каждый год будет рекордным, только кепочку держи.

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Слегка Придурковатый

"...участники рынка и эксперты считают, что падение продаж ноутбуков и рост реализации запчастей к ним могут быть связаны между собой"

Какие эксперты молодцы. Не зря свой хлеб едят, сразу видно.

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Иванов Иван

Эксперты стали что то подозревать. 🤔

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S.Capusta
Первые самолёты российско-белорусского производства планируется выпустить к 2026 году, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Это вот так легко и просто создать самолёт? Пусть даже 19 местный, пусть даже 2 шт. Зачем вообще такое озвучивать? Я конечно понимаю, что хочется порадовать лидеров и народ, но это просто невозможно. Хотят провернуть как с белорусскими ноутбуками?

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