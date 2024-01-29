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Источник: thebrandhopper.com

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27-29 января: доллар — 89,51 рубля (на 86 копеек больше, чем 26 января), евро — 97,09 рубля (на 46 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:45 мск: доллар — 90,21 рубля, евро — 97,75 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 26 января: доллар — 89,45 рубля, евро — 97,16 рубля.

Кто и как адаптируется

Первые самолёты российско-белорусского производства планируется выпустить к 2026 году, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.

Какие есть проблемы и трудности

Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ФНС о назначении административного наказания.

Контекст

Крупные банки оценили для РБК активность мошенников, направленную против их клиентов, в 2023 году. ВТБ и «Газпромбанк» фиксируют снижение числа попыток атак злоумышленников, «Тинькофф», напротив, видит рост показателя.

Общий рост объёма премий по направлению киберстрахования в России за 2023 год составил около 80% — до 1,3 млрд рублей, рассказали «Ъ» в ПСБ. Чаще всего такие программы покупают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия.

В России растут продажи накопителей и модулей оперативной памяти для компьютеров, в первую очередь ноутбуков, пишет «Ъ» со ссылкой на «Ситилинк» и Ozon. Опрошенные газетой участники рынка и эксперты считают, что падение продаж ноутбуков и рост реализации запчастей к ним могут быть связаны между собой.

Автомобили Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году, сообщили ТАСС в АО «ГЛОНАСС». Всего за год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили более 60 тысяч транспортных средств европейских и японских марок, ввезённых в Россию по альтернативным каналам.

Уникальная месячная аудитория сервисов для знакомств в 2023 году выросла на 6-10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Tele2 и МТС. На 5,4% — до 19,5 млн загрузок, выросли скачивания дейтинговых приложений, сообщили в Sensor Tower. На фоне ухода из России иностранных Badoo и Tinder аудитория Mamba и «VK Знакомства» росла быстрее, но траты внутри них упали на треть.

Новости предыдущего дня, 28 января — здесь.