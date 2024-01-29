Деньги
Артур Томилко

ФНС начала штрафовать владельцев зарубежной недвижимости за получение арендных платежей на иностранные валютные счета Статьи редакции

Служба стала считать это нарушением валютного законодательства.

  • Позиция ведомства отражена в постановлении московского управления ФНС о назначении административного наказания российскому резиденту. Документ есть у «Ведомостей». По данным газеты, он также распространяется среди «нарушителей».
  • Согласно постановлению, гражданин, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, сдал их в аренду немецким компаниям и получал от них платежи на иностранный валютный счёт. Налоговая посчитала его деятельность предпринимательской, а валютные операции незаконными, поскольку деньги поступали не в российский банк. Служба назначила штраф в размере 30% от всей суммы операций.
  • ФНС отметила, что сочла сдачу помещений в аренду предпринимательской деятельностью, поскольку она «направлена на систематическое получение прибыли». В документе также говорится, что с точки зрения валютного контроля к ИП применяются те же нормы, что и к юрлицам — они должны осуществлять валютные операции через счета в российских банках.
  • Подобная позиция ФНС до этого не встречалась на практике, говорят опрошенные газетой юристы и налоговые консультанты. Российское законодательство определяет ИП как гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Однако, согласно письму ФНС от 7.05.2019, предпринимателем может считаться лицо без официального статуса ИП, если его действия направлены на систематическое извлечение прибыли. Доказательством систематичности может быть в том числе договор аренды помещения.
  • Закон о валютном регулировании никак не разграничивает деятельность физических лиц со статусом ИП и без него, говорит партнёр адвокатского бюро «Жданов, Койда, Рубальский и партнёры» Кирилл Рубальский. В нём также нет указаний на то, что к физлицам-предпринимателям должны применяться те же требования, что и к компаниям.
  • Отсутсвие специального регулирования для ИП породило два противоположных подхода в судебной практике, поясняет советник налоговой практики Verba legal Евгения Заинчуковская. В некоторых случаях ИП рассматриваются как обычные физлица, в других приравниваются к компаниям. Если новый подход налоговой устоит в судах и станет массовым, арендодателей, получающих выплаты на зарубежные валютные счета, смогут штрафовать на 20-40% от суммы «незаконной операции».
  • В зоне риска также владельцы жилой недвижимости, иностранных ценных бумаг или вкладов в зарубежных банках, полагают эксперты. Дивиденды и проценты по ним могут отнести к доходам от предпринимательской деятельности. При этом, в случае с США и ЕС, организовать переводы платежей в российские банки «практически невозможно». Эффективность схем с выводом денег через «дружественные» страны может оказаться сомнительной.

#новости #фнс

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71 комментарий
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 Вадим Д.

Когда планируется штрафовать владельцев зарубежной недвижимости за владение зарубежной недвижимостью?
А потом и просто за владение недвижимостью.

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Сергей И

За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!"

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5 комментариев
Krendel Vata

А потом просто штрафовать за неправильные вопросы

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2 комментария
Framework Юзернеймович

Как фнс узнала об иностранных счетах ? И можно ли не говорить о наличии?)

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Aleksei M

Все кто сам сообщал тех и вздрючили а кто промолчал так и остались безнаказанными. Классика России

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Digital-Nomad.gr

Возможно он был налоговым резидентом рф и подавал ежегодно отчёты по движению по своим зарубежным счетам

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1 комментарий
placeholder

С Германией автоматический обмен информацией: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433333/c5142c3774c6f7fe48f67bd3036554a74861b20e/

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3 комментария
Дмитрий Фомин

Нельзя не говорить. Надо говорить и сообщать о движении средств

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Артем Якимов

По закону надо самому уведомлять налоговую.

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Дракошка

существует такая щтука, как обмен между налоговыми разных стран

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Krendel Vata

Наверное сам сказал чтоб спать спокойно. Теперь сожалеет

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Frolov Konstantin

Деньги любят тишину

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Али Профи

Есть хорошая фраза: не иди беде на встречу! Не говори лишнего налоговой и спи спокойно ))

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Асхаб Бовкин

Так это же оскорбление чувств определенной категории патриотов, имеющих недвижность в странах НАТО, или это другое?))

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Krendel Vata

Патриоты не здают свою собственность за деньги. Азы надо знать а Родину любить

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4 комментария
Станислав

Ну так есть налоговая декларация годовая, там физ лицо все такие доходы должен указать. Если они в валюте, то расчет или по курсу на день получения дохода или на день оплаты налога. Зачем выдумывать пятое колесо.

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Krendel Vata

Если не смог заработанное в РФ переслать то и дохода нет.

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3 комментария
Michael Feigin

С чего вдруг ценные бумаги стали предпринимательской деятельностью? В каком законе РФ есть такое положение на данный момент?

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Владислав

Речь о налогах с дивов, и или с прибыли на разнице цен при продаже.

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1 комментарий
Krendel Vata

Наша налоговая самая гуманная в Мире. 30% это же почти даром

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Владислав

Добро пожаловать в Россию. Налогообложение на паспорт.

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Zloy Marketolog

Так, подождите, подождите, это же... это ... это в загнивающей Омерике так, а не в православной России.

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1 комментарий
Krendel Vata

Сколько?

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1 комментарий
Aina Timo / wdroid.net

Интересно, страдалец сам доложил о наличии счетов за рубежом и таскал отчеты о движении средств по ним в российскую налоговую или немцы из любви к орднунгу* стуканули в РФ

*вроде кого-то недавно отмодерировали за это слово. Хотя оно лишь означает "порядок" в немецком языке.

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Kelerius

Если бы немцы стуканули,то ФНС могла бы дело завести за незаконную предпринимательскую деятельность (в особо крупном размере).
Я предполагаю,что сам рассказал.

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4 комментария
Олег Железнов

Строго однако. Можно было в начале уведомить, что-то типа амнистии, предложить самому ИП сообщить, без наложения штрафных санкций. А вот если уже прям совсем никак, то применять меры воздействия.

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Иван Иванов

Амнистия теперь только для уголовников, подписавших контракт.

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1 комментарий
Leo

да все понятно, чувак отчитывался о движении средств и доотчитывался. завести несколько счетов и отчитываться только по одному не позволяла наверно вера в то, что закон в рф для всех работает одинаково? :)

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Krendel Vata

"Эх за Веру мою беспросветную ...." Высотский Володя

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YakuTza in Turkey

Налоговыми резидентами признаются лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

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Артем Якимов

То есть если ты перестал быть налоговым резидентом РФ. Ты в налоговую РФ должен платить 30% ?

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6 комментариев
Anton Karmanov

Есть ещё отдельно валютный резидент и статус специального валютного резидента. ФЗ, где это всё описывается, и можно описать как налог на паспорт

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debil
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Zloy Marketolog
а валютные операции незаконными, поскольку деньги поступали не в российский банк

Как немец может заплатить в российский банк??????

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Krendel Vata

Вы отличную идею немцам дали. Русским можно не платить!

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3 комментария
Khorunzhiy

Скоро ФНС будет штрафовать за то что просто родился

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68 комментариев
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