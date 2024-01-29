«Делимобиль» начал сбор заявок на IPO и объявил ценовой диапазон — 245-265 рублей за бумагу Статьи редакции
Всего компания планирует привлечь до 3 млрд рублей.
- ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») установило индикативный ценовой диапазон IPO: от 245 до 265 рублей за обыкновенную акцию. Это соответствует оценке компании в 39,2-42,4 млрд рублей «без учёта средств, привлечённых на IPO».
- Компания начала принимать заявки от институциональных и частных инвесторов: предварительно этот этап завершится 5 февраля 2024 года. Инвесторы смогут подать заявки на покупку акций через «ведущих российских брокеров». Окончательную цену размещения установит совет директоров после сбора заявок.
- В рамках IPO основной акционер не планирует продавать акции — предложение состоит из бумаг допэмиссии.
- Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Компания планирует потратить привлечённые деньги на «развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели».
- По плану, старт торгов акциями состоится на Мосбирже не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI. В конце января площадка сообщила, что допустит бумаги каршеринга к торгам с 6 февраля.
- Выход «Делимобиля» на биржу может стать первым IPO в 2024 году, а сама компания — первым публичным оператором каршеринга в России, отмечает «РБК Инвестиции». Как сообщил сервис, на конец третьего квартала 2023 года под его управлением было 24,2 тысячи машин, он работает в 10 российских городах.
186 показов
591 открытие
Кто пострадал от Делимобиля - могут попробовать вернуть утраченное )
Даже не знаю стоит ли брать их на бирже? Или просто пока смотреть на них.
Конечно стоит, посмотри что с акциями на самокаты
40 млрд. оценка бузинеса, который 1 год выкрутил в плюс и имеет под 20 ярдов долга?
Ща тебе расскажут, что по юнит все сходится, заноси, родной))
просто подобрать деньжат на адептах