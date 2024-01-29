Суд в Гонконге постановил ликвидировать китайского застройщика Evergrande, долги которого превышают $300 млрд Статьи редакции
Бумаги компании подешевели на 20%, Гонконгская биржа приостановила торги.
- Высокий суд Гонконга постановил ликвидировать застройщика China Evergrande Group, поскольку компания так и не предоставила конкретный план реструктуризации своих обязательств. Об этом пишет South China Morning Post. Девелопер ещё может обжаловать это решение.
- На фоне новости акции Evergrande Group упали более чем на 20% — до 0,16 гонконгского доллара за штуку, бумаги её структуры Evergrande New Energy Vehicle Group — на 18,21% (до 0,23 гонконгского доллара), акции Evergrande Property Services — на 2,5% (до 0,39 гонконгского доллара). Гонконгская биржа приостановила торги.
- Исполнение решения суда может быть осложнено, отмечает издание: большая часть активов Evergrande находится в другой юрисдикции — на территории материкового Китая. На конец 2022 года у компании было свыше 1200 проектов разной стадии готовности. Bloomberg уточняет, что суды в Китае также могут назначить своих управляющих.
- В Evergrande заявили, что обеспечат реализацию своих жилищных проектов, а решение суда не затрагивает другие структуры компании.
- Evergrande — застройщик с одним из самых больших долгов в мире, более $300 млрд на момент объявления дефолта по облигациям в 2021 году. Чтобы хоть частично расплатиться, основатель компании Хуэй Ка Янь продал часть недвижимости и объектов искусства на $1,1 млрд. Сама компания также продавала активы.
- Иск о ликвидации Evergrande в июне 2022 года подал один из инвесторов группы — Top Shine Global. Слушания несколько раз переносили, чтобы дать компании время на согласование реструктуризации с кредиторами. Последний раз разбирательство перенесли 4 декабря 2023 года — на 29 января. В августе 2023-го China Evergrande Group подала заявление о банкротстве в США.
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Чувствую, что следующий мировой финансовый кризис начнется с Китая.
ой чет я сомневаюсь, вы видели их хитрые глаза?)))
Можно более серьёзные аргументы?
Им нужны новые идеи, как продолжать рост, но Винни очень захотел третий срок
они продают свои автомобили у нас и телефоны)не переживайте, их экономику мы подняли)
Даже как шутка не смешно
Население России - 146 млн. человек
Население Китая - 1_412 млн. человек
10 китайских городов по населению уже больше, чем вся Россия.
Мы можем всей страной свалить в Китай, и хрен там потом в китайских мегаполисах среди китайцев хотябы одного русского найдут...
По населению Китая большие вопросы.
Видел расчеты по расходу электричества и ещё чего-то, что там максимум 700-800кк живет.
Это исходя из европейских нормативов?
Есть анекдот в тему:
Встречаются на саммите российский и американский министры обороны. Русский хвастается:
– Мы разработали снаряд, который пробивает броневой лист толщиной в метр!
– Это уже вчерашний день, наши экспериментальные образцы пробивают броню толщиной до 135 сантиметров.
– А зато наши снайперы попадают в копейку за километр!
– Не хочу Вас огорчить, но последние модели наших снайперских прицелов позволяют уверенно попадать в пятицентовик за 1200 метров.
– А у нас, у нас... зато у нас солдат получает в день 2300 килокалорий, вот!
– Вообще-то стандартный рацион солдата НАТО гарантирует 4700 килокалорий в день.
– Врёшь, сволочь натовская! Не может ваш солдат сожрать за день два мешка брюквы!!!
Нам бы этот сначала пережить.
Почему-то тоже есть такое ощущение.
У Китая не будет кризиса никогда мне кажется
вы это из за ковида рассудили ?
Вызывайте агента 47
И что будет делать китайцы? Работать, как всегда. Кризис не кризис, но они будут заняты делом. Менталитет не поменять.
А может быть наоборот Китай будет как раз таки на послед месте списка, никогда не возможно предугадать
Какой же тупой Винни-Пух! Он что, не знает, недвига может только расти!
Даже странно, у нас своих не банкротят, только Google, ну или Apple на худой.
У нас банкротят организаторов вечеринок
Ну это уже просто классика, такие вечеринки попросту недопустимы в нашей стране!
А ведь когда-то... Вечерииинка у децла дома, гуляеет вся школаа, гуляяет весь район
Поскорей бы @ПИК разорился
твой ник говорит за меня
А пик вам что сделал?
Видимо, это только начало.
Если уж Evergrande с его основателем, входящим в самые высокие кабинеты компартии Китая, не дали денег в Поднебесной, то что будет с остальными застройщиками?
Ведь Evergrande был единственным застройщиком в рамках программы переселения граждан Китая из сел в города.
А это площадки для стройки без конкуренции, льготные кредиты и прочие плюхи.
И фигня пошла тогда, когда Evergrande перестали продавать квартиры, а только строили.
Потом "внезапно" чиновники проснулись, ввели жесткое регулирование и бла-бла-бла.
Но было поздно.
Ничего не напоминает? Все еще держите облигации наших самых лучших застройщиков?
Gotosochi не читать! 😆
Стройку не остановить.
Китай может строить в Африке, у арабов, по всей Азии - они без работы не останутся.
К тому же это контора из Гонконга - сколько там иностранных инвесторов было? И заинтересована ли партия в их прибыли.
Может придут к нам строить? )
Ну да, 60% пенсионного населения России на последнем десятке жизни впрягутся в ипотеку на 25лет 😆
То есть с 2022 года они себе прекрасно работали и только щас им приостановили деятельность? очень удивительно однако получается
Да что эти в Гонконге себе позволяют!
Молодцы, правильное решение
Вот что было, если в РФ на нефтеденьги строили ради строительства и инфраструктуры, которая нафиг никому не нужна.