Amazon отказалась от покупки производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,4 млрд — тот сократит штат и разработки Статьи редакции
Стороны не видят возможности добиться одобрения от европейских регуляторов.
- Amazon и iRobot пришли к обоюдному согласию, что соглашение о покупке нужно расторгнуть. Покупатель выплатит производителю неустойку в $94 млн. $35 млн из них сразу направят на покрытие части займа в размере $200 млн, который iRobot взяла в 2023 году.
- Старший вице-президент Amazon Дэвид Запольски поблагодарил всех, кто «безустанно» работал над сделкой, и подчеркнул, что отказ от неё вредит и потребителям, и рынку: компании не смогут, как планировали, снизить цены на «полюбившиеся» клиентам товары и ускорить развитие рынка потребительской робототехники для дома за счёт совместных усилий.
- По словам Запольски, слияния и поглощения помогают менее крупным компаниям укрепить позиции на международных рынках. Вот только «неоправданные препятствия» со стороны регуляторов лишь отпугивают предпринимателей, которые рассматривают такие сделки как способ вывести бизнес на другой уровень.
- iRobot, в свою очередь, объявила, что проведёт реструктуризацию. Глава и сооснователь компании, а также председатель совета директоров Колин Энгл оставит обе должности. Исполнять обязанности гендиректора временно будет текущий исполнительный вице-президент компании Глен Вайнштейн, а совет возглавит бывший главный независимый директор Эндрю Миллер.
- Проект также приостановит работу над всеми продуктовыми линейками, кроме основной для чистки полов (это, например, очистители воздуха, газонокосилки, роботы для разработчиков), и сократит около 350 человек, или 31% штата. Сотрудников должны лично оповестить до 30 марта 2024 года.
- На фоне новостей акции iRobot упали на 10% на утренних торгах и на момент публикации торгуются по цене $15,23 за штуку, хотя ещё в начале января 2024 года стоили по $38. Бумаги Amazon немного подросли и на 18:31 мск продаются по цене $159,46 за штуку.
- Amazon договорилась купить iRobot в августе 2022 года (изначально за $1,7 млрд) и уже в июне 2023 года получила одобрение от британского регулятора.
- В ноябре 2023 года Еврокомиссия (ЕК) допустила, что сделка подорвёт конкуренцию на рынке роботов-пылесосов, так как многие конкуренты iRobot продают свою продукцию на маркетплейсе Amazon. По мнению ЕК, платформа могла бы пессимизировать товары соперников в поисковой выдаче и вызвать тем самым рост цен и ухудшение качества.
- Amazon должна была убедить регулятора в обратном до 10 января 2024 года, но СМИ сообщили, что попытки, видимо, не увенчались успехом и сделку могут также заблокировать ведомства США.
- Регуляторы всё чаще препятствуют подобным сделкам. Adobe не стала покупать Figma за $20 млрд, а Nvidia отказалась от покупки Arm. Meta (запрещена в России) вынужденно продала Giphy в семь раз дешевле, чем купила, потому что якобы мешала развитию конкуренции. Британские, европейские и американские регуляторы также заинтересовались инвестициями Microsoft в OpenAI.
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iRobot была единственная надежда на Amazon и те сорвались.
«могла бы пессимизировать товары соперников»
Вот из-за этого и не разрешили. За одну только возможность.
Зашибись.
А в чем они не правы?
Ну вообще судить надо по содеянному, а не по «возможно». Если я могу взломать Пентагон, может мне и интернет надо отключить заблаговременно.
У Амазона есть история манипуляцией выдачей
https://www.inc.com/jason-aten/amazon-manipulating-search-results-compete-algorithm-in-house-brands.html/
Так я не против, что могут, но могут, не равно сделают, если даже делали. А если делают всегда и только так и по другому никак, то другой вопрос
"Когда убьют, тогда и приходите", да?
"По словам Запольски, слияния и поглощения помогают менее крупным компаниям укрепить позиции на международных рынках"
Пиздит Запольски как дышит. А дышит через раз.
—-казалось бы сделку хочешь провести , а тут регуляторы не дают добро на новое дело
Далее фирма iRobot закрывается
грустно конечно, но это были не единственные роботы пылесосы на рынке
Так не доставайся же ты никому!