Деньги
Маша Цепелева

«Цифра брокер» прекратит операции на «СПБ Бирже» 30 января 2024 года Статьи редакции

И переведёт российские акции на Мосбиржу.

  • «Цифра брокер» отправила сообщение о прекращении операций на «СПБ Бирже», пишут РБК и Frank Media. Брокер подчеркнул, что изменения касаются только его клиентов.

С 30 января 2024 года все торговые операции на «СПБ Бирже» будут недоступны. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода.

из сообщения «Цифра брокер»
  • Официально ни «СПБ Биржа», ни Московская биржа не комментировали сообщение.
  • В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США. После этого площадка временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
  • 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Истец и третьи лица по делу, а также сумма требований не раскрывались. Уже 27 ноября иск вернули с возможностью повторного обращения или обжалования.
  • 15 января 2024 года РБК со ссылкой на документ сообщило, что причиной для подачи заявления стала «просроченная задолженность» биржи перед ВТБ и «Сбером» на сумму 435 млн рублей. Биржа опровергла наличие задолженности.

#новости #спббиржа #цифраброкер

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7 комментариев
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 ЯжПрограммист

Весело будет когда московсую биржу грохнут. Гуриев наверняка уже рассказывает что это отличная идея.

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Я сказал свое имя машине

Будем варится в собственном соку

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ЯжПрограммист
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Иванов Иван

Бюрократия в действии. Два года выясняли не находится ли СПБ в России. Теперь ещё полгода будут пристально изучать Мосбиржу, не связана ли она случаем с Москвой. 🤔

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Семён Мальцев

Терпения и сил СПБ Бирже, я уже не знаю, какие палки ей еще можно в колесики вставить.

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Вадим Д.

СПб биржа ещё дрыгает?

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Тоже хочу

«Цифра брокер» даже из названия понятно, что это скам

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4 комментария
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