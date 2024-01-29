«Цифра брокер» прекратит операции на «СПБ Бирже» 30 января 2024 года Статьи редакции
И переведёт российские акции на Мосбиржу.
- «Цифра брокер» отправила сообщение о прекращении операций на «СПБ Бирже», пишут РБК и Frank Media. Брокер подчеркнул, что изменения касаются только его клиентов.
- Официально ни «СПБ Биржа», ни Московская биржа не комментировали сообщение.
- В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США. После этого площадка временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
- 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Истец и третьи лица по делу, а также сумма требований не раскрывались. Уже 27 ноября иск вернули с возможностью повторного обращения или обжалования.
- 15 января 2024 года РБК со ссылкой на документ сообщило, что причиной для подачи заявления стала «просроченная задолженность» биржи перед ВТБ и «Сбером» на сумму 435 млн рублей. Биржа опровергла наличие задолженности.
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Весело будет когда московсую биржу грохнут. Гуриев наверняка уже рассказывает что это отличная идея.
Будем варится в собственном соку
Бюрократия в действии. Два года выясняли не находится ли СПБ в России. Теперь ещё полгода будут пристально изучать Мосбиржу, не связана ли она случаем с Москвой. 🤔
Терпения и сил СПБ Бирже, я уже не знаю, какие палки ей еще можно в колесики вставить.
СПб биржа ещё дрыгает?
«Цифра брокер» даже из названия понятно, что это скам