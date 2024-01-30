День 706: «Уральские авиалинии» решили вернуть допуск к международным рейсам, доходы YouTube-блогеров выросли на 31% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 января: доллар — 89,60 рубля (на 9 копеек больше, чем 29 января), евро — 96,97 рубля (на 12 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Доходы от рекламных интеграций топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023-м увеличились на 31% год к году, до 1,2 млрд рублей, посчитали в Ассоциации блогеров и агентств. У Wylsacom доходы выросли на 21,5% до 288,6 млн рублей, у Влада А4 — на 78% до 218,8 млн рублей, у Юрия Дудя — на 32%, до 130,5 млн рублей.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полёты более чем по 20 международным направлениям. Их отозвали в конце 2023 года из-за нехватки флота, внесённого в российский реестр.
Контекст
Предложение вторичного жилья в России сократилось на 12,3% за месяц, посчитали аналитики «Мира квартир». В Москве предложение уменьшилось на 7,7% (до 85 166 квартир), в Санкт-Петербурге – на 17,2% (до 52 069), в Сочи – на 15,4% (до 45 926).
69% российских компаний в 2023 году использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты. 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования. Итоги опроса 5000 компаний опубликовала «Серчинформа».
«Промсвязьбанк» первым из крупных игроков перестанет взимать комиссию с девелоперов за «льготную ипотеку», рассказали «Ъ» участники рынка. Процент могут отменить уже с 30 января 2024 года.
Новости предыдущего дня, 29 января — здесь.
Очень интересно про блоггеров и рекламу 😂😂😂
Кто там предрекал крах и разорение, нищету и уход всех рекламных компаний?
Дак рекламные бюджеты из ютьюба и инсты перетекли к блогерам.
Думается этот вопрос проработают...и будет наоборот - блогеры будут платить Ютуб )))
Самое интересное, рекламы просто нереально много, что на тв и на смарте пропускает рекламу автоматом, как интегрированную, так и встроенную...там одна и та же муть - на*бщики банки с застройщиками, онлайн школы и др дерьмо, надо рекламу как искусство срочно...
Российские блогеры нашли способ обойти санкции?
На Ютуб никто санкции не накладывал и выплаты не отменял, до сих пор есть банки , которые выводят деньги и чеки от гугл
Были слухи, что вроде ж сам ютуб лишил российских блогеров рекламы, которая видимо теперь трансформировалась в интеграции.
Интеграции всегда были и есть в большом количестве, с них и был доход основной. Стало её ещё больше просто скорей всего, больше рекламодателей, больше блогеров появилось. А прогнозы были вообще далеки оторваны от реальности вообще и говорились людьми совершенно далёкими от Ютюба
это про тех, у кого уже была миллионная аудитория, им хорошо. и то, вон демьян ролтон рекламирует или булочную.
а у кого была пара десятков тысяч подписчиков, ни денег с просмотров, ни интеграций
Не верно, каналы со 100 тыщ подписчиками постоянно разные интеграции делают, вчера вот на Ютюбе зависал много и там постоянно были интеграции на видео, причём по разные рекламодатели были, посмотрел сейчас сколько у этих каналов подписчиков и у видел цифры в 40, 60, 100, 200 тысяч.
А реклама Ролтол и Булочной это разве не деньги?
Ты што?) Местные эксперты-миллиардеры одобряют только рекламу Теслы, Насы и каких-нибудь Ебокоинов, никак не меньше))
лишили в рф, но не за рубежом. если иностранец смотрит или ты под впн, авторам платят в рф
Ну вы же понимаете что аудитория РФ-блогеров за границей или под vpn ничтожная. И вывод денег в РФ невозможен от ютуба. А просмотры из РФ никак не монетизируются.
Ничего кроме прямых договоров с булочными, парикмахерскими и курсами инфоциган у рус. блогеров не осталось.
Всё верно. Вот эти булочные с парикамхерскими и залистали Вилсакому 288,6 млн и Владу А4 - 218,8 млн.
Срочно все циркуляр, отменить просмотры
В каком отвратительном обществе мы живем
Если Дудь считается российским блогером и даже российская ассоциация это учитывает то как он платит налоги в РФ?
Так и пишет веду иноагентскую деятельность и обсираю текущее руководство страны. Держите вашу долю с этого.
?
надеюсь, что как нерезидент, 30%
просто ты завидуешь, вот и бесишься. на завод иди, а не комментарии в интернете строчи
Средняя Азия и прочая Эритрея? Откуда флот набрали?
В России более 190 народов живёт, т..е. перелёт в условную Казань тоже в какой-то степени можно назвать между-народным)
Допустим в Чечню. Чем не независимое но вроде дружественное нам государство.
Российские блогеры не иначе как чудом стали больше зарабатывать. А ведь должны были от «голода» загнуться.
Опять врали? Ну да неудивительно.
А кто врал? Ютуб, урезавший рекламу для рынка рф? Заработки зависят от просмотров, а не от страны происхождения автора и его политического руководства. Дудь делает контент, собирающий миллионы просмотров и зарабатывает больше
Заработки зависят от того кто платит. Ютуб отключил свою рекламу и следовательно ничего не платит блогерам.
Произошло перераспределение в сторону интеграций. То есть договорняка самого блогера с рекламодателями.
А раньше блогер мог этим вообще не заниматься и быть "непродажным".
Возможно это обеление доходов после показательных репрессий.
Про вторичку интересно, с учётом перманентного роста цен на квартиры. Судя по всему, это ещё сильнее подстегнет дальнейший рост ценника в крупнейших городах
С новостройками такая же история, застройщики стали меньше объектов выводить на рынок
40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования
Списки штрафников уже переданы в минштраф.
"69% российских компаний в 2023 году использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты. 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования"
Охуели штоле, алё? А импортозамещение для кого придумали? Минцифры, РКН, по коням - у нас диверсия государственного масштаба. Иноагенты окопались и даже не стесняются. Необходимо срочно вражеские серверы изъять, впаять всем штрафы и посадить кого-нибудь непричастного.
Такъ победим!
фигасе, решил посмотреть что такое Влад А4, у этого дна, снятого на коленках, в 1.5 раза больше бабла чем у Дудя? Я нихера не понимаю в этой жизни🤦🤦🤦
Дети. И их богатые родители.
706 день?
706 день хер пойми чего.
Какой же хорошей идеей было взять квартиру в Москве в конце 2021 года под 6,5%, когда уже все говорили, что пузырь раздут и вот-вот лопнет и вообще смотри как эппл вырос. По итогу стоимость за сдачу в аренду повышаю постоянно, исходя из рынка и спроса, а терминальная стоимость актива очевидно только растет
Хатки в МСК стоят как в 2006 году. Если в долларах считать)))