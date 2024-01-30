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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 января: доллар — 89,60 рубля (на 9 копеек больше, чем 29 января), евро — 96,97 рубля (на 12 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 89,06 рубля, евро — 96,43 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 88,82 рубля, евро — 95,98 рубля.

Кто и как адаптируется

Доходы от рекламных интеграций топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023-м увеличились на 31% год к году, до 1,2 млрд рублей, посчитали в Ассоциации блогеров и агентств. У Wylsacom доходы выросли на 21,5% до 288,6 млн рублей, у Влада А4 — на 78% до 218,8 млн рублей, у Юрия Дудя — на 32%, до 130,5 млн рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на полёты более чем по 20 международным направлениям. Их отозвали в конце 2023 года из-за нехватки флота, внесённого в российский реестр.

Контекст

Предложение вторичного жилья в России сократилось на 12,3% за месяц, посчитали аналитики «Мира квартир». В Москве предложение уменьшилось на 7,7% (до 85 166 квартир), в Санкт-Петербурге – на 17,2% (до 52 069), в Сочи – на 15,4% (до 45 926).

69% российских компаний в 2023 году использовали серверы иностранных вендоров для хранения данных и систем их защиты. 40% российских компаний и не планируют отказываться от такого оборудования. Итоги опроса 5000 компаний опубликовала «Серчинформа».

«Промсвязьбанк» первым из крупных игроков перестанет взимать комиссию с девелоперов за «льготную ипотеку», рассказали «Ъ» участники рынка. Процент могут отменить уже с 30 января 2024 года.

Новости предыдущего дня, 29 января — здесь.