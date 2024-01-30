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Деньги
Таня Боброва

Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной — за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются льготами Статьи редакции

ЦБ также выступает за «сбалансированное» развитие ипотеки: бум на рынке грозит кризисом, а не повышением доступности жилья.

  • За массовые льготные ипотечные программы платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью «РИА Новости» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • Поэтому, по её мнению, программы должны быть адресные, например, — семейная, сельская, дальневосточная ипотека: «Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами».
  • Глава ЦБ добавила, что регулятор выступает за «сбалансированное» развитие ипотечного кредитования.

То, что происходит и происходило в разных странах с рынком жилья, для нас очень важный урок. Если на рынке жилья бум, с большой вероятностью он может привести к кризису. Нам очень важно этого избегать, поэтому мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования.

Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»)
  • Набиуллина отметила, что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки: даже при низких процентных ставках человек должен брать больший объём кредита (поскольку в результате массовых льготных программ выросли цены), и это не означает повышения доступности жилья.
  • Доступность же определяется несколькими факторами, пояснила глава регулятора: доходы населения должны расти быстрее цен на жильё, должны повышаться эффективность строительства и снижаться издержки.

И, конечно, должны быть умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ — у нас они были, когда инфляция была на уровне цели. Тогда у нас началось достаточно активное развитие ипотеки именно из-за снижения рыночных ставок.

Льготная ипотека, если приводит к росту цен на жильё, не повышает его доступность. Даже если ежемесячный платёж не вырос, общая долговая нагрузка заёмщика всё равно растёт. Потому что мы видим, что средние сроки ипотечного кредита выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет.

Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»)
  • Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году как антикризисную меру в пандемию. Затем её несколько раз продлевали, меняя условия, несмотря на возражения ЦБ. В декабре 2022-го правительство продлило программу до 1 июля 2024 года со ставкой в 8%. Одновременно в России действует и другие льготные программы: например, ипотека для ИТ-специалистов и прочие.
  • В начале 2024-го, после ужесточения условий для льготной ипотеки, «Сбер», ВТБ и другие крупные банки начали предлагать новые условия по таким кредитам. Их оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
  • Против таких практик выступали Минфин и ЦБ. 30 января «Ъ» со ссылкой на источники написал, что «Промсвязьбанк» менее чем через месяц после введения программы субсидирования льготной ипотеки решил отменить комиссию с застройщиков.

#новости #ипотека #цб

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28 комментариев
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 Вадим Д.

Льготную ипотеку надо заслужить!

А так да, платим всем миром за лютое перманентное необоснованное подорожание жилья.

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Evgeny Bondkowski

Так все же правильно. Застройщики заслужили "лютое и перманетное" увеличение прибыли.

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Иван

Эти застройщики - чьи надо застройщики! Потому они заслужили лютое перманентное увеличение прибыли.

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Aleksei M

Застройщики там не основные бенефициары, а вот БАНКИ ставят рекорды прибыли. Они и дают деньги на стройку и берут деньги у покупателей

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Подментованный кот

Очередная база от Элички

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Artem Saitgalin

Наконец то, а то всегда бесило, за тот год заплатил чуть больше 6м налогов, можно было самому квартиру купить. Зато мы все помогаем раздолбаем которые не чего не хотят делать

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Иван Вознюк

Вот когда убьют, тогда и приходите!

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Иван Помидоров

Налогоплательщики не только льготную ипотеку оплачивают, а ещё и это вот всё.

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Дар Ветер

Очнулись

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Слегка Придурковатый

"Поэтому, по её мнению, программы должны быть адресные, например, — семейная, сельская, дальневосточная ипотека"

Эльвира, а можно мне адресную программу - миллиардерошную ипотеку? Замок хочу себе гектаров так на 1488.

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Mr Black

С такими цифрами получится плантация🤣

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Mr Black

Опять упоролась…и так по факту покупаешь не одну, а две с половиной квартиры,так ее еще заслужить теперь нужно…

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fullstackoff

Раньше были относительно низкие цены и конский процент, теперь и цены конские и процент конский. Спасибо тем самым гениям экономики

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Zloy Marketolog
платят налогоплательщики, которые не пользуются

Я и Первый канал не смотрю, и кремлеботами не пользуюсь, можно я не буду за них платить как налогопладельщик??

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Иван Помидоров

Те, кто не хочет содержать своих кремлеботов, будут кормить чужих.

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Улугбек

Закрывать надо эти ваши льготные ипотеки. Или давать её и на вторичную недвижимость
Напоминаю, вторичка - это любая купленная квартира (апартаменты) не у застройщика.

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Zloy Marketolog

Закрывать нужно тех кто инфляцию задрал так что кредиты под 28% выдают. В Европе НЕ льготная ипотека под 1.5% год назад была. А у вас льготная в 2 раза дороже чем в "загнивающей".

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Makropod

На переуступки семейную и IT ипотеку банки давали. В этом году начали сворачивать.

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Степан Фадеев

Льготная ипотека должна быть ограничена 1 штука на семью и всё.

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Makropod

так уже. один раз взял и все.

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Elnar I

А потом супруг, брат, сват, хотя живете все давно в своих домах.

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Makropod

Один раз в одни руки. В том числе, там где созаемщик. То есть, если муж с женой взяли ипотеку льготную, то больше им такая уже не полагается. Ну разве, что будут дети (или вторые-третьи-чевертые дети). Но и то, пока семьи с детьми, родившимися в этом году, в пролете.

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Антон Логинов

Если бы заботились о людях, сразу бы ввели условие - 1 льготная ипотека на человека/семью. А тут забота только о застройщиках и банках.

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igotosochi
доходы населения должны расти быстрее цен на жильё

Никому они ничего не должны

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SR

ех сколько можно настроить за 35триллионов

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Edward

Что доступность ипотеки, что доступность покупки жилья смешит. Все больше знакомых переобуваются насчет ипотеки и продолжают снимать квартиры

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Makropod

Следующим откровением могло бы быть заявление о том, что строительство школ и детсадов де факто оплачивается всеми покупателями новостроя.

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debil
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