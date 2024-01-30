И, конечно, должны быть умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ — у нас они были, когда инфляция была на уровне цели. Тогда у нас началось достаточно активное развитие ипотеки именно из-за снижения рыночных ставок.

Льготная ипотека, если приводит к росту цен на жильё, не повышает его доступность. Даже если ежемесячный платёж не вырос, общая долговая нагрузка заёмщика всё равно растёт. Потому что мы видим, что средние сроки ипотечного кредита выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет.