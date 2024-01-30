Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной — за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются льготами Статьи редакции
ЦБ также выступает за «сбалансированное» развитие ипотеки: бум на рынке грозит кризисом, а не повышением доступности жилья.
- За массовые льготные ипотечные программы платят налогоплательщики, которые не пользуются этими льготами, заявила в интервью «РИА Новости» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Поэтому, по её мнению, программы должны быть адресные, например, — семейная, сельская, дальневосточная ипотека: «Они направлены на решение тех задач, которые не решаются рыночными методами».
- Глава ЦБ добавила, что регулятор выступает за «сбалансированное» развитие ипотечного кредитования.
- Набиуллина отметила, что нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки: даже при низких процентных ставках человек должен брать больший объём кредита (поскольку в результате массовых льготных программ выросли цены), и это не означает повышения доступности жилья.
- Доступность же определяется несколькими факторами, пояснила глава регулятора: доходы населения должны расти быстрее цен на жильё, должны повышаться эффективность строительства и снижаться издержки.
- Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году как антикризисную меру в пандемию. Затем её несколько раз продлевали, меняя условия, несмотря на возражения ЦБ. В декабре 2022-го правительство продлило программу до 1 июля 2024 года со ставкой в 8%. Одновременно в России действует и другие льготные программы: например, ипотека для ИТ-специалистов и прочие.
- В начале 2024-го, после ужесточения условий для льготной ипотеки, «Сбер», ВТБ и другие крупные банки начали предлагать новые условия по таким кредитам. Их оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
- Против таких практик выступали Минфин и ЦБ. 30 января «Ъ» со ссылкой на источники написал, что «Промсвязьбанк» менее чем через месяц после введения программы субсидирования льготной ипотеки решил отменить комиссию с застройщиков.
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Льготную ипотеку надо заслужить!
А так да, платим всем миром за лютое перманентное необоснованное подорожание жилья.
Так все же правильно. Застройщики заслужили "лютое и перманетное" увеличение прибыли.
Эти застройщики - чьи надо застройщики! Потому они заслужили лютое перманентное увеличение прибыли.
Застройщики там не основные бенефициары, а вот БАНКИ ставят рекорды прибыли. Они и дают деньги на стройку и берут деньги у покупателей
Очередная база от Элички
Наконец то, а то всегда бесило, за тот год заплатил чуть больше 6м налогов, можно было самому квартиру купить. Зато мы все помогаем раздолбаем которые не чего не хотят делать
Вот когда убьют, тогда и приходите!
Налогоплательщики не только льготную ипотеку оплачивают, а ещё и это вот всё.
Очнулись
"Поэтому, по её мнению, программы должны быть адресные, например, — семейная, сельская, дальневосточная ипотека"
Эльвира, а можно мне адресную программу - миллиардерошную ипотеку? Замок хочу себе гектаров так на 1488.
С такими цифрами получится плантация🤣
Опять упоролась…и так по факту покупаешь не одну, а две с половиной квартиры,так ее еще заслужить теперь нужно…
Раньше были относительно низкие цены и конский процент, теперь и цены конские и процент конский. Спасибо тем самым гениям экономики
Я и Первый канал не смотрю, и кремлеботами не пользуюсь, можно я не буду за них платить как налогопладельщик??
Те, кто не хочет содержать своих кремлеботов, будут кормить чужих.
Закрывать надо эти ваши льготные ипотеки. Или давать её и на вторичную недвижимость
Напоминаю, вторичка - это любая купленная квартира (апартаменты) не у застройщика.
Закрывать нужно тех кто инфляцию задрал так что кредиты под 28% выдают. В Европе НЕ льготная ипотека под 1.5% год назад была. А у вас льготная в 2 раза дороже чем в "загнивающей".
На переуступки семейную и IT ипотеку банки давали. В этом году начали сворачивать.
Льготная ипотека должна быть ограничена 1 штука на семью и всё.
так уже. один раз взял и все.
А потом супруг, брат, сват, хотя живете все давно в своих домах.
Один раз в одни руки. В том числе, там где созаемщик. То есть, если муж с женой взяли ипотеку льготную, то больше им такая уже не полагается. Ну разве, что будут дети (или вторые-третьи-чевертые дети). Но и то, пока семьи с детьми, родившимися в этом году, в пролете.
Если бы заботились о людях, сразу бы ввели условие - 1 льготная ипотека на человека/семью. А тут забота только о застройщиках и банках.
Никому они ничего не должны
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ех сколько можно настроить за 35триллионов
Что доступность ипотеки, что доступность покупки жилья смешит. Все больше знакомых переобуваются насчет ипотеки и продолжают снимать квартиры
Следующим откровением могло бы быть заявление о том, что строительство школ и детсадов де факто оплачивается всеми покупателями новостроя.