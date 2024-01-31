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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 января: доллар — 89,28 рубля (на 32 копейки меньше, чем 30 января), евро — 96,78 рубля (на 19 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 89,73 рубля, евро — 97,25 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,44 рубля, евро — 96,99 рубля.

Кто и как адаптируется

Министерство экономического развития подготовило пошаговую инструкцию для проведения внешнеторговых бартерных сделок. В документе описан механизм определения равной стоимости обмениваемых товаров и услуг, типовые формы контрактов и регулирующие нормативные акты.

В Госдуме разработали законопроекты о снижении требований к авиатакси, узнал «Ъ». Авторы предлагают выделить транспорт в отдельную категорию авиации и частично отменить регулирование, оставив контроль безопасности.

Контекст

Объём переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию за год упал на 12%, до $7,7 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центральных банков. Эксперты объясняют динамику тем, что часть граждан вернулись в Россию, часть — нашли доходы вне страны, а некоторые столкнулись с ограничениями на переводы из-за санкций.

Постоянные представители Евросоюза согласовали первоначальные меры Еврокомиссии по использованию замороженных активов России для восстановления Украины. Доход, полученный европейской компанией Euroclear от российских замороженных активов, будет храниться на специальных счетах, пока страны-участники ЕС единогласно не договорятся, как их потратить.

Обороты игровых площадок в России выросли на 68% за 2023 год. Средний чек у геймеров вырос на 4%, до 523 рублей, говорится в исследовании сервисов ЮKassa и Kupikod.

Новости предыдущего дня, 30 января — здесь.