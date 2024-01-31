Суд в США отменил вознаграждение Илона Маска в Tesla на $56 млрд, полученное в 2018 году Статьи редакции
Решение о компенсации было принято не в интересах компании.
- Суд штата Делавэр аннулировал решение совета директоров Tesla о выплате Маску компенсационного пакета в $56 млрд за работу генеральным директором компании, пишет CNBC. Вознаграждение стало рекордным в истории публичных корпораций, отметила судья.
- Иск подал один из акционеров автопроизводителя Ричард Торнетта. По его словам, совет директоров Tesla нарушил свои обязанности по финансовому управлению, предоставив гендиректору «несправедливый» пакет вознаграждения.
- Утверждённый руководством компании план предполагал 12 опционов акций, которые должны перейти в собственность Маска, когда капитализация Tesla увеличится на $50 млрд.
- Суд пришёл к выводу, что решение о вознаграждении было принято не в интересах компании, а действия совета директоров «контролировались» Маском. Люди, которые вели с предпринимателем переговоры от лица Tesla, были «обязаны ему», говорится в постановлении.
- Миллиардер может обжаловать решение в Верховном суде штата Делавэр. Если ему не удастся это сделать, он должен будет вернуть сумму полученного вознаграждения Tesla.
- Маск прокомментировал решение суда в соцсети X, посоветовав читателям «никогда не открывать компанию в Делавэре». После этого он спросил у подписчиков, стоит ли ему «изменить штат регистрации Tesla на Техас, где находится её штаб-квартира».
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А Басманный бы не отметил 😎
Басманный бы с радостью отменил и передал в бюджет РФ 😎
Басманный вместе с челядью стоит куда дешевле суммы отмены.
еще новые бы выдал
Капитализация достигла 50 млрд и Маску выплатили 56 млрд? Т.е. Маск мог выкупить компанию и ещё бы сдача осталась?
Ему давали акциями.
Просто с тех пор стоимость Тесла выросла на 1000%, и теперь этот пакет стоит 56 млрд долл.
"когда капитализация Tesla увеличится на $50 млрд."
Увеличится "на" 50 млрд и увеличится "до" 50 млрд имеет разный смысл
Он от этого нечего по теряет, лярд больше лярд меньше ,Маск гений знает свое дело
56 ярдов теряет
Там в акциях всё лежит, он получал в акциях и возвращать должен акциями.
В худшем случае ему придётся снизить свою долю в Тесла на 10%.
Но, скорее всего, апелляционный суд решение отменит.
Да ему, имхо, пох на эту отмену. Он чипы в людей встраивает, какие 58 млрд. У него триллионы прибылей впереди :)
Это точно
может это как-то связано ахахха?
"...Обьясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в холмогорах мадам ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар"
© Собачье сердце
Пропустили пункты 2 и 3
Пора создавать свой штат на Марсе.
Судьи завидовали, но не молча.
Маск гений, после Техаса будем строить кибертраки уже на Луне 🌙
Лихо. Ох уж этот загнивающий Запад, совсем берега потеряли.
Хм, может ли суд в России отменить вознаграждение Сечина или Грефа?
Будут ли бузить акционеры? Долго ли будет смеяться судья?
Ну все же вознаграждение, превышающее капитализацию, даже не просто прибыль, не платили нигде в мире.
Ответ же на твой вопрос: "Да может, если они тоже нарушат положение о премировании, как и Маск"
Дак ему не деньгами же выплатили, а акциями, стоимость которых на сегодняшний день составляет 56 лярдов.
Демократы хотят закопать Маска. Илон, не сдавайся, блеять!
Номана, давно пора ему корону поправить
вот обжалует ли теперь Маск это решение
Интересно оспаривать будет?
Как же солнцеликового душат 😎