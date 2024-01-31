Деньги
Артур Томилко

Суд в США отменил вознаграждение Илона Маска в Tesla на $56 млрд, полученное в 2018 году Статьи редакции

Решение о компенсации было принято не в интересах компании.

  • Суд штата Делавэр аннулировал решение совета директоров Tesla о выплате Маску компенсационного пакета в $56 млрд за работу генеральным директором компании, пишет CNBC. Вознаграждение стало рекордным в истории публичных корпораций, отметила судья.
  • Иск подал один из акционеров автопроизводителя Ричард Торнетта. По его словам, совет директоров Tesla нарушил свои обязанности по финансовому управлению, предоставив гендиректору «несправедливый» пакет вознаграждения.
  • Утверждённый руководством компании план предполагал 12 опционов акций, которые должны перейти в собственность Маска, когда капитализация Tesla увеличится на $50 млрд.
  • Суд пришёл к выводу, что решение о вознаграждении было принято не в интересах компании, а действия совета директоров «контролировались» Маском. Люди, которые вели с предпринимателем переговоры от лица Tesla, были «обязаны ему», говорится в постановлении.
  • Миллиардер может обжаловать решение в Верховном суде штата Делавэр. Если ему не удастся это сделать, он должен будет вернуть сумму полученного вознаграждения Tesla.
  • Маск прокомментировал решение суда в соцсети X, посоветовав читателям «никогда не открывать компанию в Делавэре». После этого он спросил у подписчиков, стоит ли ему «изменить штат регистрации Tesla на Техас, где находится её штаб-квартира».

#новости #маск #tesla

3.4K показов
1.9K открытий
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Evan

А Басманный бы не отметил 😎

Ответить
Развернуть ветку
Uncle Walrus

Басманный бы с радостью отменил и передал в бюджет РФ 😎

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Басманный вместе с челядью стоит куда дешевле суммы отмены.

Ответить
Развернуть ветку
Сто к одному

еще новые бы выдал

Ответить
Развернуть ветку
John Smith Junior

Капитализация достигла 50 млрд и Маску выплатили 56 млрд? Т.е. Маск мог выкупить компанию и ещё бы сдача осталась?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Ему давали акциями.

Просто с тех пор стоимость Тесла выросла на 1000%, и теперь этот пакет стоит 56 млрд долл.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail L

"когда капитализация Tesla увеличится на $50 млрд."
Увеличится "на" 50 млрд и увеличится "до" 50 млрд имеет разный смысл

Ответить
Развернуть ветку
Акан Кусагалов

Он от этого нечего по теряет, лярд больше лярд меньше ,Маск гений знает свое дело

Ответить
Развернуть ветку
Архитектор Пустоты

56 ярдов теряет

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Там в акциях всё лежит, он получал в акциях и возвращать должен акциями.

В худшем случае ему придётся снизить свою долю в Тесла на 10%.

Но, скорее всего, апелляционный суд решение отменит.

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Да ему, имхо, пох на эту отмену. Он чипы в людей встраивает, какие 58 млрд. У него триллионы прибылей впереди :)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мишагин

Это точно

Ответить
Развернуть ветку
Сто к одному

может это как-то связано ахахха?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

"...Обьясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в холмогорах мадам ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар"
© Собачье сердце

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Пропустили пункты 2 и 3

Ответить
Развернуть ветку
ArtYk.inTrade

Пора создавать свой штат на Марсе.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sniper

Судьи завидовали, но не молча.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Маск гений, после Техаса будем строить кибертраки уже на Луне 🌙

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Лихо. Ох уж этот загнивающий Запад, совсем берега потеряли.

Хм, может ли суд в России отменить вознаграждение Сечина или Грефа?
Будут ли бузить акционеры? Долго ли будет смеяться судья?

Ответить
Развернуть ветку
Архитектор Пустоты

Ну все же вознаграждение, превышающее капитализацию, даже не просто прибыль, не платили нигде в мире.
Ответ же на твой вопрос: "Да может, если они тоже нарушат положение о премировании, как и Маск"

Ответить
Развернуть ветку
GEEKsogen

Дак ему не деньгами же выплатили, а акциями, стоимость которых на сегодняшний день составляет 56 лярдов.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Демократы хотят закопать Маска. Илон, не сдавайся, блеять!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Хаманн

Номана, давно пора ему корону поправить

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Стужин

вот обжалует ли теперь Маск это решение

Ответить
Развернуть ветку
Олег Железнов

Интересно оспаривать будет?

Ответить
Развернуть ветку
Keeping sanity

Как же солнцеликового душат 😎

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
23 комментария
Раскрывать всегда