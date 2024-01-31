«Дочка» Visa ограничила операции по переводу денег с Казахстаном Статьи редакции
Когда именно страну внесли в список, на которые распространяются ограничения, неизвестно.
- Платформа для обработки международных платежей Currencyсloud (с 2021 года принадлежит Visa) ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, обратило внимание Frank Media.
- Среди стран в перечне — Беларусь, Россия, Ливия, Сирия и другие. Согласно сообщению компании от декабря 2023 года, она ограничила получение и отправление средств из и в некоторые государства в соответствии со своей политикой «борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций».
- О том, что Currencycloud заблокировала платежи из и в Казахстан, пишет и Forbes.kz со ссылкой на Имана Акаса, который развивает стартап Bueno.Money в Сингапуре. Счета его компании находятся на платформе Currencyсloud.
- В Нацбанке Казахстана отметили, что страна не значится в международных санкционных списках. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили в ответ на запрос Forbes.kz о ситуации с Bueno.Money, что готовят запрос регулятору Сингапура «для выяснения причин включения Казахстана в “чёрный” список, уточнения ограничительных мер и санкций, введённых банком, а также порядка исключения» из списка.
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Так в Ливию же свободу принесли, образцовое демократическое государство
Со всей дури причём хD
изгои с той точки зрения.
Добро пожаловать в клуб, Казахстан.
Интересно, что в "другие"
Нашел списокBelarus, Kherson region of Ukraine, South Sudan, Crimea, Libya, Sudan , Cuba , Luhansk region of Ukraine ,Syria, Donetsk region of Ukraine ,Myanmar * ,Venezuela,Iran ,North Korea , Zaporizhzhia region of Ukraine, Kazakhstan, Russia
"* of Ukraine" - смешно )
А как надо указать принадлежность региона?
Т.е. в карренсиклауд признали реалии на земле? :)
вот ещёUkraine
Please be aware that all payments to Ukraine remain subject to delays due to the ongoing conflict and the *increased sanctions risk(. Currencycloud continues to monitor the situation regularly and will update this page with any changes.
Это пока намек, будешь помогать изгоям, сам таким станешь.
такой себе намек.
Я даже не знал что такая компания существует, не сказать что сильный удар
Но ЦБ Казахстана явно знает...
Вот Вадимуде радостная весть. Не спеши праздновать, всё изменится.
Отрицание
Гнев
Торги
Депрессия
Принятие
Казахстан без России никуда, связаны навеки братской дружбой, все заигрывания с Западом заканчиваются западным "Фи!"
а разве она значится в санкционных списках?) частная компания ограничила переводы в Казахстан, её право
А что MasterCard?
Ушли из России еще в лохматом 22м
а причем тут Россия?
Мастеркард не преследует российских картодержателей в иностранных банках.