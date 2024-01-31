Деньги
Таня Боброва

«Дочка» Visa ограничила операции по переводу денег с Казахстаном Статьи редакции

Когда именно страну внесли в список, на которые распространяются ограничения, неизвестно.

  • Платформа для обработки международных платежей Currencyсloud (с 2021 года принадлежит Visa) ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, обратило внимание Frank Media.
  • Среди стран в перечне — Беларусь, Россия, Ливия, Сирия и другие. Согласно сообщению компании от декабря 2023 года, она ограничила получение и отправление средств из и в некоторые государства в соответствии со своей политикой «борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций».
  • О том, что Currencycloud заблокировала платежи из и в Казахстан, пишет и Forbes.kz со ссылкой на Имана Акаса, который развивает стартап Bueno.Money в Сингапуре. Счета его компании находятся на платформе Currencyсloud.

Currencyсloud обеспечивает платёжные рельсы и виртуальные счета для многих международных финтехкомпаний, в том числе сингапурского необанка Aspire, клиентами которого мы являемся.

Из-за внесения Казахстана в «чёрный» список мы столкнулись с проблемами выплат сотрудникам и подрядчикам в Казахстане. Для нас это было неожиданно, так как мы отправляли деньги каждый месяц, последний раз в начале декабря. А в январе уже не смогли отправить.

Иман Акас
  • В Нацбанке Казахстана отметили, что страна не значится в международных санкционных списках. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили в ответ на запрос Forbes.kz о ситуации с Bueno.Money, что готовят запрос регулятору Сингапура «для выяснения причин включения Казахстана в “чёрный” список, уточнения ограничительных мер и санкций, введённых банком, а также порядка исключения» из списка.

#новости #казахстан

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 Игорь Алакчеев
Среди стран в перечне — Беларусь, Россия, Ливия, Сирия

Так в Ливию же свободу принесли, образцовое демократическое государство

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Mikhail Dragunov

Со всей дури причём хD

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Вадим Д.
Беларусь, Россия, Ливия, Сирия и другие.

изгои с той точки зрения.

Добро пожаловать в клуб, Казахстан.

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Иван

Интересно, что в "другие"

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Иван

Нашел список

Belarus, Kherson region of Ukraine, South Sudan, Crimea, Libya, Sudan , Cuba , Luhansk region of Ukraine ,Syria, Donetsk region of Ukraine ,Myanmar * ,Venezuela,Iran ,North Korea , Zaporizhzhia region of Ukraine, Kazakhstan, Russia

"* of Ukraine" - смешно )

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Иван Иванов

А как надо указать принадлежность региона?

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Иван

Т.е. в карренсиклауд признали реалии на земле? :)

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Иван

вот ещё

Ukraine
Please be aware that all payments to Ukraine remain subject to delays due to the ongoing conflict and the *increased sanctions risk(. Currencycloud continues to monitor the situation regularly and will update this page with any changes.
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Денис Демидов

Это пока намек, будешь помогать изгоям, сам таким станешь.

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Николай Верегин

такой себе намек.

Я даже не знал что такая компания существует, не сказать что сильный удар

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Денис Демидов

Но ЦБ Казахстана явно знает...

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Стереографика - чудо иллюзии

Вот Вадимуде радостная весть. Не спеши праздновать, всё изменится.

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Вадим Д.
В Нацбанке Казахстана отметили, что страна не значится в международных санкционных списках

Отрицание
Гнев
Торги
Депрессия
Принятие

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Стереографика - чудо иллюзии

Казахстан без России никуда, связаны навеки братской дружбой, все заигрывания с Западом заканчиваются западным "Фи!"

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Syrex

а разве она значится в санкционных списках?) частная компания ограничила переводы в Казахстан, её право

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Иван

А что MasterCard?

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archi

Ушли из России еще в лохматом 22м

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Иван

а причем тут Россия?

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Игорь Алакчеев

Мастеркард не преследует российских картодержателей в иностранных банках.

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16 комментариев
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