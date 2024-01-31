Currencyсloud обеспечивает платёжные рельсы и виртуальные счета для многих международных финтехкомпаний, в том числе сингапурского необанка Aspire, клиентами которого мы являемся.

Из-за внесения Казахстана в «чёрный» список мы столкнулись с проблемами выплат сотрудникам и подрядчикам в Казахстане. Для нас это было неожиданно, так как мы отправляли деньги каждый месяц, последний раз в начале декабря. А в январе уже не смогли отправить.