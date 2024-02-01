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Деньги
Таня Боброва

День 708: российские компании стали искать сотрудников в отдалённом зарубежье, доля импортных кормов для питомцев падает Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: bars-vet.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 89,66 рубля (на 38 копеек больше, чем 31 января), евро — 97,11 рубля (на 32 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:03 мск: доллар — 90,15 рубля, евро — 97,44 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 31 января: доллар — 89,52 рубля, евро — 97,21 рубля.

Кто и как адаптируется

Как рассказали «Ъ» в некоторых кадровых агентствах, российские компании всё чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. Например, из Индии и Пакистана.

«Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения немецкой SAP, планирует разработать собственное ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Она планирует вывести на рынок интеграционную платформу, а также в течение года разработать CRM и ERP.

Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц, пишут «Ведомости». Минимальная страховая сумма определена на уровне 1,5 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

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Контекст

Российские геймеры в 2023 году скачали «пиратских» копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну «пиратскую» копию против 69% в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса XYZ School.

Свыше четверти заёмщиков имеют больше трёх кредитов, 8,6% — от пяти ссуд, оценили в «Скоринг бюро». Закредитованность растёт, но пока это не приводит к всплеску просрочки. Во многом это происходит за счёт распространения кредиток, пишет РБК.

Суммарная выручка ста крупнейших edtech-компаний России составила 119 млрд рублей в 2023 году — на 32% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ» в Smart Ranking. Крупнейшие по этому показателю компании — Skillbox Holding и Skyeng.

Краудфандинговые платформы зафиксировали рост сборов на издание книг, пишут «Ведомости». Например, у Planeta.ru сборы в категории «литература» увеличились по итогам 2023 года на 74%, до 40 млн рублей; у CrowdRepublic — на 12%, до 22,4 млн рублей.

Доля импортных кормов для домашних питомцев в России по итогам 2023 года предварительно оценивается менее чем в 10% против 15-20% в 2021-м, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии. Там связывают снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов с различных предприятий и сложностями с закупками части иностранных марок.

Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
в течение года разработать CRM и ERP

То есть подрежут софт бывшего работодателя и лонотип заменят?

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Микс из мусоровоза

Вы придумали форк

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Влад Шушкевич

Форк это когда замену логотипа делают и вырезают инфу про авторские права?

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Вадим Д.
привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой

Надеюсь, везут не силой.

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Илья Попов

Какие ещё силой, они сами, как дрозофилы лезут в спиртное, они тоже самое - падают и падают...томбе Ла неже

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Вадим Д.
Свыше четверти заёмщиков имеют больше трёх кредитов

Охренеть. Вот просто охренеть.
Люди живут ради кредитов?

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Илья Попов

Ты не знал? С первого дня рождения об этом и мечтают, а потом какое чувство, понимаешь, когда мечты сбываются.

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Вадим Д.
Российские геймеры в 2023 году скачали «пиратских» копий игр более чем на 324 млрд рублей

Вот Минштрафину обидно... Ну ничего, налог с компов всё поправит.

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Илья Попов

Срочно нужно принять гей меры!

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Слегка Придурковатый

"...снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов"

Недавно у нас исчез Монж, его кот жрал много лет и в ус не дул. Всякие разные на замену искал, лучше всего ему зашёл Хиллс. И вот теперь, блять, заботящийся о живтоне Россельхознадзор, заблокировал на ввоз и Хиллс. А сегодня ещё одна новость - теперь и корма Фармина заблокировали.

Слыш, Россельхознадзор, ты теперь будешь бегать по зоомагазинам и корм для моего кота выбирать, а?

Вот сколько раз уже замечал, что любое ведомство, название которого начинается с "РОС" - это логово паразитов, которые мешают всем жить.

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Влад Шушкевич

Всему виной западные санкции. Сначала пармезан перестали нам завозить, а теперь животное мучают.

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Chelovek Chelovek-ov

А чем узбеки не угодили?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Уже россияне с соответствующими требованиями

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Влад Шушкевич

Это им не угодили

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Вадим Д.
Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса

У них есть какой-то выбор?

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Подментованный кот
Российские геймеры в 2023 году скачали «пиратских» копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну «пиратскую» копию против 69% в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса XYZ School.
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LB
Как рассказали «Ъ» в некоторых кадровых агентствах, российские компании всё чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. Например, из Индии и Пакистана.

Все остальные зарубежные специалисты закончились?))

«Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения немецкой SAP, планирует разработать собственное ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Она планирует вывести на рынок интеграционную платформу, а также в течение года разработать CRM и ERP.

SAP думает как бы через прокладки сделать софтину для РФ (деньги то не пахнут), но при этом, не попасть под раздачу зарубежных регуляторов :D

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

Вторая итерация. С первой вроде бы справились. Щас опять будут думать над обходными маршрутами. Бизнес он такой, неискоренимый :)

Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

И да, привет всем тем высокоразвитым бизнесменам из комментариев VC, которые верят в некий институт репутации и что это все сами убегают а не них "ЛИЧНО БАЙДЕН ПРИКАЗЫВАЕТ" ;)

Доля импортных кормов для домашних питомцев в России по итогам 2023 года предварительно оценивается менее чем в 10% против 15-20% в 2021-м, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии. Там связывают снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов с различных предприятий и сложностями с закупками части иностранных марок.

Ну вот, а говорили что дальше хуже будет.

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