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Источник: bars-vet.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 89,66 рубля (на 38 копеек больше, чем 31 января), евро — 97,11 рубля (на 32 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:03 мск: доллар — 90,15 рубля, евро — 97,44 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 31 января: доллар — 89,52 рубля, евро — 97,21 рубля.

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Кто и как адаптируется

Как рассказали «Ъ» в некоторых кадровых агентствах, российские компании всё чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. Например, из Индии и Пакистана.

«Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения немецкой SAP, планирует разработать собственное ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Она планирует вывести на рынок интеграционную платформу, а также в течение года разработать CRM и ERP.

Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц, пишут «Ведомости». Минимальная страховая сумма определена на уровне 1,5 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

Контекст

Российские геймеры в 2023 году скачали «пиратских» копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну «пиратскую» копию против 69% в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса XYZ School.

Свыше четверти заёмщиков имеют больше трёх кредитов, 8,6% — от пяти ссуд, оценили в «Скоринг бюро». Закредитованность растёт, но пока это не приводит к всплеску просрочки. Во многом это происходит за счёт распространения кредиток, пишет РБК.

Суммарная выручка ста крупнейших edtech-компаний России составила 119 млрд рублей в 2023 году — на 32% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ» в Smart Ranking. Крупнейшие по этому показателю компании — Skillbox Holding и Skyeng.

Краудфандинговые платформы зафиксировали рост сборов на издание книг, пишут «Ведомости». Например, у Planeta.ru сборы в категории «литература» увеличились по итогам 2023 года на 74%, до 40 млн рублей; у CrowdRepublic — на 12%, до 22,4 млн рублей.

Доля импортных кормов для домашних питомцев в России по итогам 2023 года предварительно оценивается менее чем в 10% против 15-20% в 2021-м, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии. Там связывают снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов с различных предприятий и сложностями с закупками части иностранных марок.

Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.