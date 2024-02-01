День 708: российские компании стали искать сотрудников в отдалённом зарубежье, доля импортных кормов для питомцев падает Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 февраля: доллар — 89,66 рубля (на 38 копеек больше, чем 31 января), евро — 97,11 рубля (на 32 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Как рассказали «Ъ» в некоторых кадровых агентствах, российские компании всё чаще обращаются к ним с просьбой привезти работников из стран дальнего зарубежья с недорогой рабочей силой. Например, из Индии и Пакистана.
«Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения немецкой SAP, планирует разработать собственное ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Она планирует вывести на рынок интеграционную платформу, а также в течение года разработать CRM и ERP.
Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц, пишут «Ведомости». Минимальная страховая сумма определена на уровне 1,5 млрд рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.
Контекст
Российские геймеры в 2023 году скачали «пиратских» копий игр более чем на 324 млрд рублей. 73% от общего числа геймеров играли на компьютере хотя бы в одну «пиратскую» копию против 69% в 2022 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса XYZ School.
Свыше четверти заёмщиков имеют больше трёх кредитов, 8,6% — от пяти ссуд, оценили в «Скоринг бюро». Закредитованность растёт, но пока это не приводит к всплеску просрочки. Во многом это происходит за счёт распространения кредиток, пишет РБК.
Суммарная выручка ста крупнейших edtech-компаний России составила 119 млрд рублей в 2023 году — на 32% больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ» в Smart Ranking. Крупнейшие по этому показателю компании — Skillbox Holding и Skyeng.
Краудфандинговые платформы зафиксировали рост сборов на издание книг, пишут «Ведомости». Например, у Planeta.ru сборы в категории «литература» увеличились по итогам 2023 года на 74%, до 40 млн рублей; у CrowdRepublic — на 12%, до 22,4 млн рублей.
Доля импортных кормов для домашних питомцев в России по итогам 2023 года предварительно оценивается менее чем в 10% против 15-20% в 2021-м, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии. Там связывают снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов с различных предприятий и сложностями с закупками части иностранных марок.
Новости предыдущего дня, 31 января — здесь.
То есть подрежут софт бывшего работодателя и лонотип заменят?
Вы придумали форк
Форк это когда замену логотипа делают и вырезают инфу про авторские права?
Надеюсь, везут не силой.
Какие ещё силой, они сами, как дрозофилы лезут в спиртное, они тоже самое - падают и падают...томбе Ла неже
Охренеть. Вот просто охренеть.
Люди живут ради кредитов?
Ты не знал? С первого дня рождения об этом и мечтают, а потом какое чувство, понимаешь, когда мечты сбываются.
Вот Минштрафину обидно... Ну ничего, налог с компов всё поправит.
Срочно нужно принять гей меры!
"...снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов"
Недавно у нас исчез Монж, его кот жрал много лет и в ус не дул. Всякие разные на замену искал, лучше всего ему зашёл Хиллс. И вот теперь, блять, заботящийся о живтоне Россельхознадзор, заблокировал на ввоз и Хиллс. А сегодня ещё одна новость - теперь и корма Фармина заблокировали.
Слыш, Россельхознадзор, ты теперь будешь бегать по зоомагазинам и корм для моего кота выбирать, а?
Вот сколько раз уже замечал, что любое ведомство, название которого начинается с "РОС" - это логово паразитов, которые мешают всем жить.
Всему виной западные санкции. Сначала пармезан перестали нам завозить, а теперь животное мучают.
А чем узбеки не угодили?
Уже россияне с соответствующими требованиями
Это им не угодили
У них есть какой-то выбор?
Все остальные зарубежные специалисты закончились?))«Лаб СП», основанная топ-менеджерами российского подразделения немецкой SAP, планирует разработать собственное ПО, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Она планирует вывести на рынок интеграционную платформу, а также в течение года разработать CRM и ERP.
SAP думает как бы через прокладки сделать софтину для РФ (деньги то не пахнут), но при этом, не попасть под раздачу зарубежных регуляторов :DТурецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку, пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, финансовых консультантов и представителей деловых объединений.
Вторая итерация. С первой вроде бы справились. Щас опять будут думать над обходными маршрутами. Бизнес он такой, неискоренимый :)Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.
И да, привет всем тем высокоразвитым бизнесменам из комментариев VC, которые верят в некий институт репутации и что это все сами убегают а не них "ЛИЧНО БАЙДЕН ПРИКАЗЫВАЕТ" ;)Доля импортных кормов для домашних питомцев в России по итогам 2023 года предварительно оценивается менее чем в 10% против 15-20% в 2021-м, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации зооиндустрии. Там связывают снижение доли импорта с вводимыми Россельхознадзором ограничениями на ввоз в страну кормов брендов с различных предприятий и сложностями с закупками части иностранных марок.
Ну вот, а говорили что дальше хуже будет.