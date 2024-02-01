Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета Статьи редакции
Проблемы при проведении платежей с Россией возникли ещё в декабре 2023 года на фоне опасений вторичных санкций США.
- По словам одного из источников «Ведомостей», до декабря 2023 года в Турции с точки зрения работы с Россией было два «всеядных» и два «полувсеядных» банка. Первой категории пригрозили внесением в SDN-лист, после чего они стали закрывать корсчета «значительной» части компаний и российских банков. «Полувсеядные» тоже начали разрывать отношения, но в основном с теми, кто стал клиентом после начала «спецоперации».
- Ещё один собеседник подтвердил, что банки прекратили расчёты в интересах бизнеса из России под угрозой попадания под санкции, а компаниям стали рекомендовать завершить операции и закрыть счёт: «Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчётов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров».
- Третий источник добавил, что банки стали закрывать счета российским компаниям ещё с 2022 года, но сейчас процесс усилился: раньше речь шла в основном про бизнес под санкциями. Опрошенные собеседники отмечают: расчёты продолжаются в нацвалютах, но только по товарам, которые относятся к так называемому «зелёному» коридору, — продовольствие, фармпродукция и текстиль.
- Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог» и руководитель профильной рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей Арсен Аюпов не слышал о каком-либо массовом закрытии счетов российским компаниям. При этом он подтвердил, что платежи пока приостановлены по всем группам товаров и услуг, в том числе невозможно оплатить перевозку, фрахт и другое.
- Все собеседники соглашаются, что отношения с турецкими банками ухудшились после выхода указа президента США в декабре 2023 года, по которому американский Минфин получил полномочия блокировать работу иностранных банков на более широких основаниях.
- В январе 2024-го турецкие экспортёры уже говорили о проблемах при проведении платежей с Россией. После местное издание Ekonomim сообщило, что экспортёры готовой одежды, текстиля, обуви и продовольствия начали получать оплату через банк Emlak Katilim.
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Это называется "И вашим и нашим", хоть кому-то, но подчиняться надо, мы же все-таки независимая страна!
Та кто да, очко китайцам подставил, но на Комо отдыхать элиты любят. Был я тут на биатлоне рядом, и охуел от русским пьянок на озере
Тут вчера очередной нож в спину. Англосаксы посмели задержать истинного патриота России. Бывшего мэра Севастополя. В Лондоне. Совсем берега потеряли
Я тебя уверяю, жить он останется там.
@Инспектор , подзаборное быдло
Опять удар в псину
Сколько радости у любителей мрий
Ятаган чуть ниже спины...
а вы чо хотели от страшной наты?
Хотели натовского яичка
везут же вам уже :-)
Надёжные партнёры! Независимые турки всегда готовы поддержать и протянуть руку. С кастетом.
с ножом в спинку((
И нефритовым ятаганом — надо же перенимать опыт восточных братьев.
Солдаты наты
Ну вот и до Турции дошло
Где то закрыли счета, где то открыли. Покрутил, погадал - думал шарик угадал)) это турция детка. Специальный лохотрон для Байдена)
Тут бы конечно на расчеты в крипте перейти. Байден битку не указ.
На бартер. О этом же мечтает Великий геополитик.
это точная формулировка?
1) На рынке США, либо
2) При расчётах долларами.
Что вместе охватывает большинство финансовых транзакций в мире.