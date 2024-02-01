Деньги
Таня Боброва

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать компаниям счета Статьи редакции

Проблемы при проведении платежей с Россией возникли ещё в декабре 2023 года на фоне опасений вторичных санкций США.

  • По словам одного из источников «Ведомостей», до декабря 2023 года в Турции с точки зрения работы с Россией было два «всеядных» и два «полувсеядных» банка. Первой категории пригрозили внесением в SDN-лист, после чего они стали закрывать корсчета «значительной» части компаний и российских банков. «Полувсеядные» тоже начали разрывать отношения, но в основном с теми, кто стал клиентом после начала «спецоперации».
  • Ещё один собеседник подтвердил, что банки прекратили расчёты в интересах бизнеса из России под угрозой попадания под санкции, а компаниям стали рекомендовать завершить операции и закрыть счёт: «Это касается прежде всего бизнеса, который использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчётов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров».
  • Третий источник добавил, что банки стали закрывать счета российским компаниям ещё с 2022 года, но сейчас процесс усилился: раньше речь шла в основном про бизнес под санкциями. Опрошенные собеседники отмечают: расчёты продолжаются в нацвалютах, но только по товарам, которые относятся к так называемому «зелёному» коридору, — продовольствие, фармпродукция и текстиль.
  • Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог» и руководитель профильной рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей Арсен Аюпов не слышал о каком-либо массовом закрытии счетов российским компаниям. При этом он подтвердил, что платежи пока приостановлены по всем группам товаров и услуг, в том числе невозможно оплатить перевозку, фрахт и другое.
  • Все собеседники соглашаются, что отношения с турецкими банками ухудшились после выхода указа президента США в декабре 2023 года, по которому американский Минфин получил полномочия блокировать работу иностранных банков на более широких основаниях.
  • В январе 2024-го турецкие экспортёры уже говорили о проблемах при проведении платежей с Россией. После местное издание Ekonomim сообщило, что экспортёры готовой одежды, текстиля, обуви и продовольствия начали получать оплату через банк Emlak Katilim.

#новости #турция

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22 комментария
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 Валерия Щеглова

Это называется "И вашим и нашим", хоть кому-то, но подчиняться надо, мы же все-таки независимая страна!

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Либерал-смузихлеб 3.0

Та кто да, очко китайцам подставил, но на Комо отдыхать элиты любят. Был я тут на биатлоне рядом, и охуел от русским пьянок на озере

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Фоксик

Тут вчера очередной нож в спину. Англосаксы посмели задержать истинного патриота России. Бывшего мэра Севастополя. В Лондоне. Совсем берега потеряли

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Либерал-смузихлеб 3.0

Я тебя уверяю, жить он останется там.

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Алмаз Хамидуллин

@Инспектор , подзаборное быдло

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xsignes

Опять удар в псину

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Кузя

Сколько радости у любителей мрий

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Андрей К.

Ятаган чуть ниже спины...

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sles

а вы чо хотели от страшной наты?

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Egor Ka

Хотели натовского яичка

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sles

везут же вам уже :-)

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Вадим Д.

Надёжные партнёры! Независимые турки всегда готовы поддержать и протянуть руку. С кастетом.

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Nikolay Ionov

с ножом в спинку((

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Вадим Д.

И нефритовым ятаганом — надо же перенимать опыт восточных братьев.

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Egor Ka

Солдаты наты

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Nikolay Ionov

Ну вот и до Турции дошло

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Андрей Комягин

Где то закрыли счета, где то открыли. Покрутил, погадал - думал шарик угадал)) это турция детка. Специальный лохотрон для Байдена)

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Вася Пражкин

Тут бы конечно на расчеты в крипте перейти. Байден битку не указ.

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Фоксик

На бартер. О этом же мечтает Великий геополитик.

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Макс Фактор
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true iBegginer
американский Минфин получил полномочия блокировать работу иностранных банков

это точная формулировка?

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Denis Bystruev

1) На рынке США, либо
2) При расчётах долларами.

Что вместе охватывает большинство финансовых транзакций в мире.

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19 комментариев
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