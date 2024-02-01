Исследование: Skillbox и Skyeng стали лидерами по выручке среди edtech-компаний в 2023 году, доходы разработчиков ПО для онлайн-курсов выросли на 46% Статьи редакции
В 2024-м крупнейшим сегментом рынка вместо дополнительного профессионального образования может стать детское.
- Совокупная выручка 100 крупнейших образовательных сервисов России по итогам 2023-го увеличилась на 32% год к году и достигла 119 млрд рублей, подсчитали в Smart Ranking для «Ъ». При этом половина её приходится на 10 крупнейших игроков, включая онлайн-курсы университета «Синергия».
- Лидерами по этому показателю стали принадлежащий VK Skillbox Holding (12,3 млрд рублей, рост на 11,1%) и Skyeng (12 млрд рублей, рост на 26,2%).
- Выручка компаний в крупнейшем сегменте — дополнительное профессиональное образование (35% рынка) — увеличилась на 27% и составила 43,5 млрд рублей. Наибольший рост показал холдинг Ultimate Education — на 72%, до 1,9 млрд рублей.
- Второй по доле сегмент, детское образование (30% рынка), за год вырос на 37%. Выручка профильных компаний достигла 36,7 млрд рублей. Аналитики Smart Ranking прогнозируют, что в 2024 году детское образование «может занять первую строчку» по доле рынка.
- Исследователи отмечают рост сегмента специализированного ПО для edtech-компаний. Доходы разработчиков в 2023 году выросли на 46%, до 17,1 млрд рублей. Лидером направления стала компания Getcourse с выручкой в 5 млрд рублей (рост год к году 188,5%).
- На основе данных за четвёртый квартал 2023 года Smart Ranking также делает вывод об изменении сезонности потребительского поведения. Если раньше самым прибыльным был период предпраздничных распродаж, то теперь — начало учебного года.
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Вот если честно, без стёба, то интересно: какой рынок доп образования в других странах? От Азии до Европы. Пользуется ли он популярностью? Или считается что хватает классического образования?
Например курсера https://vc.ru/u/1233120-aleksey-ruchkov-cifrovizaciya/466819-coursera-analiticheskiy-obzor-istoriya-pokazateli-dinamika-razvitiya-atruchkov-alex и юдеми https://vc.ru/u/1233120-aleksey-ruchkov-cifrovizaciya/466826-udemy-analiticheskiy-obzor-istoriya-pokazateli-dinamika-razvitiya-atruchkov-alex
кек
Синергия…
Перегрет рыночек однако