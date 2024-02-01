Деньги
Таня Боброва

Исследование: свыше четверти российских заёмщиков имеют больше трёх кредитов, из них 8,6% — более пяти Статьи редакции

Рост показателей может объясняться распространением кредитных карт и демографическими факторами, считают опрошенные РБК эксперты.

  • На конец 2023 года доля заёмщиков с пятью и более активными кредитами достигла 8,6% против 7,1% в 2022 году, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро», которые приводит РБК. В статистике учитываются все розничные виды кредитов, которые могут быть у клиента и действуют на момент составления отчётности, уточнили в компании.
  • Доля заёмщиков с четырьмя кредитами составила 7,1% против 6,7% годом ранее, с тремя — 12,9% против 12,6% в 2022-м. Доля тех, у кого два кредита, не изменилась — 23,9%. Доля заёмщиков с одним кредитом сократилась с 49,7% в 2022 году до 47,5% в 2023-м.
  • В «Скоринг бюро» объясняют прирост доли россиян с пятью и более кредитами распространением кредитных карт. «Кредитка» считается активной, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного по ней лимита. По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года в России было 23 млн держателей кредитных карт (регулятор учитывал только «кредитки» с задолженностью от 10 тысяч рублей).
  • Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что прирост доли заёмщиков с несколькими кредитами нельзя считать значительным. Его можно объяснить как демографическими факторами, так и изменением экономического поведения россиян.

Многочисленное поколение бумеров выходит из периода экономической активности, ему на смену приходят малочисленные когорты поколения Y, оно же поколение миллениалов.

В связи с выходом на пенсию перестало получать кредиты то поколение, которое и так не привыкло жить в долг, в то время как молодые заёмщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами.

Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»
  • По данным ЦБ, общее количество заёмщиков банков и МФО с января по июль 2023 года выросло на 2,3 млн — до 46,7 млн клиентов. В основном растёт количество россиян, у которых три и более кредита: по данным регулятора, таких на июль — 11,2 млн. Два кредита у 10 млн россиян (против 9,4 млн годом ранее), один — у 21,3 млн (21 млн на 1 июля 2022 года).

#новости #кредиты #исследования

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 Rigos

Россия беднеет. Скоро будем на уровне с Индией гонять. Прорыв!

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КакЦапля

В Индии хотя бы тепло и можно чилить на улице, в коробке.

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Пётр Радищев

прорыв сквозь дно

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nochnoy.ru

На проекте с 4 апр 2023
Все комменты про то как всё у нас плохо а Скоро (с) будет ещё хуже.

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xbevice

Глядишь до Луны долетим

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Любовь Сотникова

Самая очевидная новость за эту неделю! Кредитов много не бывает, считает ЦБ!

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Алеоп

На прошлой неделе такого не ожидали?

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Любовь Сотникова

Это был сарказм) И без этой новости было понятно, что пол страны увязло!

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Дмитрий

Ничего, сейчас вырастет поколение зумеров, которые будут брать и не отдавать, потому что знают, что ничего за это не будет. Не осуждаю)

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Chelovek Chelovek-ov

А приставы?

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Дмитрий

а что приставы? Оформляешь всё на жену или родителей

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Pushkareva Ekaterina

Не поможет. Приходят даже к бывшим женам.

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Дмитрий

Ну придут и что?

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Pavel Voronkov

Так уже, основные заёмщики с большим количеством кредиток молодые.

в то время как молодые заёмщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами.
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A V

Ну хоть в чём-то страна первая мммм))))🤦🏻

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nochnoy.ru

Погугли "household debt by country" - ты расстроишься.

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Дмитрий

Не, я понял был бы 3-4% годовых, но 30-40...

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Вадим Д.

Имеющим четыре кредита выдавать пятый бонусом, принудительно.

А те, кто кредитов по недосмотру государства не имеют, будут взяты под надзор и приведены к среднему желательному уровню.

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Бабаевский по акции

Раньше в семье было по 10 кредитов, надо ввести систему штрафов за их отсутствие. И запретить высшее образование для женщин. А то они карьерой занимаются, а кредиты не берут.(с) Япончик

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Вадим Д.

Так я и говорю — власти совсем расхлябались, вожжи отпустили, вот народ и жирует.

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Пётр Радищев

А все и рады будут такому бонусу

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КакЦапля

А вот у пендосов! все закредитованы и даже еще не родившиеся дети!

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nochnoy.ru

Заметь, сам напросился!
US Total Household Debt Reaches $17.29 Trillion in Q3 2023

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debil
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Пётр Радищев

Кредитные ямы у русских в крови

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nochnoy.ru
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Либерал-смузихлеб 3.0

Им же сейчас подьемные дают и по 200к в месяц чтобы рассчитались

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Chelovek Chelovek-ov

Не дают, просил, история сказали плохая

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Либерал-смузихлеб 3.0

Что же ты такое

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nochnoy.ru

На проекте с 23 янв 2024

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A V

Так прорыв же🤭🤡

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Sёma Dråkx

Это не совсем уж и такие плохие показатели

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29 комментариев
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