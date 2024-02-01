Исследование: свыше четверти российских заёмщиков имеют больше трёх кредитов, из них 8,6% — более пяти Статьи редакции
Рост показателей может объясняться распространением кредитных карт и демографическими факторами, считают опрошенные РБК эксперты.
- На конец 2023 года доля заёмщиков с пятью и более активными кредитами достигла 8,6% против 7,1% в 2022 году, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро», которые приводит РБК. В статистике учитываются все розничные виды кредитов, которые могут быть у клиента и действуют на момент составления отчётности, уточнили в компании.
- Доля заёмщиков с четырьмя кредитами составила 7,1% против 6,7% годом ранее, с тремя — 12,9% против 12,6% в 2022-м. Доля тех, у кого два кредита, не изменилась — 23,9%. Доля заёмщиков с одним кредитом сократилась с 49,7% в 2022 году до 47,5% в 2023-м.
- В «Скоринг бюро» объясняют прирост доли россиян с пятью и более кредитами распространением кредитных карт. «Кредитка» считается активной, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного по ней лимита. По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года в России было 23 млн держателей кредитных карт (регулятор учитывал только «кредитки» с задолженностью от 10 тысяч рублей).
- Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что прирост доли заёмщиков с несколькими кредитами нельзя считать значительным. Его можно объяснить как демографическими факторами, так и изменением экономического поведения россиян.
- По данным ЦБ, общее количество заёмщиков банков и МФО с января по июль 2023 года выросло на 2,3 млн — до 46,7 млн клиентов. В основном растёт количество россиян, у которых три и более кредита: по данным регулятора, таких на июль — 11,2 млн. Два кредита у 10 млн россиян (против 9,4 млн годом ранее), один — у 21,3 млн (21 млн на 1 июля 2022 года).
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Россия беднеет. Скоро будем на уровне с Индией гонять. Прорыв!
В Индии хотя бы тепло и можно чилить на улице, в коробке.
прорыв сквозь дно
На проекте с 4 апр 2023
Все комменты про то как всё у нас плохо а Скоро (с) будет ещё хуже.
Глядишь до Луны долетим
Самая очевидная новость за эту неделю! Кредитов много не бывает, считает ЦБ!
На прошлой неделе такого не ожидали?
Это был сарказм) И без этой новости было понятно, что пол страны увязло!
Ничего, сейчас вырастет поколение зумеров, которые будут брать и не отдавать, потому что знают, что ничего за это не будет. Не осуждаю)
А приставы?
а что приставы? Оформляешь всё на жену или родителей
Не поможет. Приходят даже к бывшим женам.
Ну придут и что?
Так уже, основные заёмщики с большим количеством кредиток молодые.в то время как молодые заёмщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами.
Ну хоть в чём-то страна первая мммм))))🤦🏻
Погугли "household debt by country" - ты расстроишься.
Не, я понял был бы 3-4% годовых, но 30-40...
Имеющим четыре кредита выдавать пятый бонусом, принудительно.
А те, кто кредитов по недосмотру государства не имеют, будут взяты под надзор и приведены к среднему желательному уровню.
Раньше в семье было по 10 кредитов, надо ввести систему штрафов за их отсутствие. И запретить высшее образование для женщин. А то они карьерой занимаются, а кредиты не берут.(с) Япончик
Так я и говорю — власти совсем расхлябались, вожжи отпустили, вот народ и жирует.
А все и рады будут такому бонусу
А вот у пендосов! все закредитованы и даже еще не родившиеся дети!
Заметь, сам напросился!
US Total Household Debt Reaches $17.29 Trillion in Q3 2023
Кредитные ямы у русских в крови
Им же сейчас подьемные дают и по 200к в месяц чтобы рассчитались
Не дают, просил, история сказали плохая
Что же ты такое
На проекте с 23 янв 2024
Так прорыв же🤭🤡
Это не совсем уж и такие плохие показатели