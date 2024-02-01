Многочисленное поколение бумеров выходит из периода экономической активности, ему на смену приходят малочисленные когорты поколения Y, оно же поколение миллениалов.

В связи с выходом на пенсию перестало получать кредиты то поколение, которое и так не привыкло жить в долг, в то время как молодые заёмщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами.