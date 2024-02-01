Минфин отправил правительству проект постановления о запуске сервиса для онлайн-регистрации бизнеса Статьи редакции
Им смогут воспользоваться физлица, регистрирующиеся как ИП, и те, кто хочет создать ООО с «единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа».
- Услуга «Старт бизнеса онлайн» будет доступна через электронный сервис Федеральной налоговой службы или банка, участвующего в проекте. Дату начала эксперимента определит правительство, говорится в сообщении Минфина. Продлиться он должен до 1 марта 2025 года.
- Участники эксперимента смогут зарегистрировать бизнес в онлайне, получить электронную подпись без личного присутствия, дистанционно открыть счёт в одном из банков и начать пользоваться им с первого дня регистрации бизнеса. Для этого нужно будет выбрать финансовую организацию и дать согласие на удалённую выдачу цифровой подписи — помимо прочего.
- Минфин ожидает, что инициатива поможет определить, насколько удобным окажется сервис и какие дополнительные услуги можно включить в «пакет».
- Ведомство публиковало аналогичный проект летом 2023 года, предложив провести эксперимент с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года. Почему запуск забуксовал — неизвестно. На момент публикации на странице проекта последним этапом значится «подведение итогов общественного обсуждения», а последние изменения были внесены 8 ноября 2023 года.
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Вадим, вы же в соседнем посте пели песни про то, что с софтом у нас всё неплохо, с железом вот худовато, но работаем, посмотрим что получится!
Но там рекламный пост был, а тут нет, тут ирония какая-то неуместная. Вы серенады отечественному продукту и государству только за деньги поёте что ли? 🙂
Вы вроде не новенький здесь?
Ну я надеялся, что у Вадима принципы хоть какие-то будут, а там из принципов только "За деньги - да", похоже :(
Спросил у него не опасается ли он, что рекламируемый им мессенджер от российских разработчиков будет иметь закладки для товарища майора - он меня тут же забанил :( Хотя казалось бы - вполне себе валидный вопрос
А сейчас как регистрация? Открывал ИП в @Тинькофф все онлайн и было... хотя курьер приезжал, вроде