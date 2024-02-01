Euroclear получил за 2023 год €4,4 млрд процентной выручки от заблокированных российских активов Статьи редакции
Это 80% от общей суммы процентных доходов, вырученной за год по всем активам. Она составила €5,5 млрд.
- Группа Euroclear, куда входит одноимённый депозитарий, рассказала об этом в отчёте о финансовых результатах за 2023 год. Власти Бельгии получат $1,085 млн от €4,4 млрд в виде налоговых поступлений.
- По итогам первого полугодия 2023-го Euroclear оценила выручку от инвестирования заблокированных российских активов в €1,7 млрд. Динамику роста в очередной раз объяснили высокими процентными ставками и суммой денежных остатков, которую нужно инвестировать.
- Прямые затраты, связанные с санкциями против России и «контрмерами» со стороны российского правительства, составили €62 млн. Ограничения сказались также на «активности подсанкционных клиентов и российских ценных бумаг», из-за чего бизнес потерял €24 млн выручки.
- В марте 2022 года Euroclear и международный депозитарий Clearstream заблокировали счета Национального расчётного депозитария (НРД; входит в группу «Московская биржа»), а 3 июня санкции против него ввёл ЕС. На 30 ноября ЦБ оценивал объём замороженных активов в 5,7 трлн рублей — из них «чуть больше 20% принадлежит розничным инвесторам».
- В декабре НРД получил лицензии на разблокировку части замороженных активов в Clearstream и Euroclear, но в ЦБ предупреждали, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов.
- Euroclear, в свою очередь, ранее объяснял: из-за ограничений со стороны ЕС дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам, так что их будут инвестировать.
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Право частной собственности священно, рассказывали нам они, когда рушили Союз.
Ну когда есть возможность прикарманить чужие денежки, всё меняется, правда?
https://vc.ru/e/1011114?comment=7062454
Активы и доход с них ворованный, Но Евроклиру видимо все равно... Грабанули средь бела дня обычных людей, по большей части, неквалицифицированных инвесторов и пишут об этом не стесняясь. ну круто ребята. такова новая реальность и мораль
А то что ВТБ заблочил возможность продажи бумаг до начала санкций мы умолчим, да?))
А то что евроклир просто напросто не может определить, какие активы кому принадлежат, потому что им отказались предоставить именной реестр умолчим, да?)))
а зачем ему определять? у него нет и не может быть реестров конечных инвесторов.
А затем, что против некоторых лиц были введены санкции. И евроклир хо ел понять, какие активы принадлежат этим лицам, а какие - нет.
отличная отмазка, но это не их ф-я. они не работают с конечными инвесторами по всем формальным признакам. они физически не имеют никаких договорных отношений с ними и соответственно никакой информации по ним, включая реквизиты, а тут им надо было все это раскрыть? серьезно?
Евросоюз запретил обслуживание наших героев России. А вы мне сейчас говорите "это не их дело", вы серьезно? Вы и дома у себя плюете на закон или только в сторону других стран?
Следующий шаг, полагаю, возвращение Евроклира в родную гавань
ну примерно так и будет, просто отберут эквивалентный по стоимости актив на территории РФ.
Ну да, конечно, опять меняем реальность)
Напоминаю, что это деньги обычных людей, которых сначала поимел евроклир и НРД, а потом поимел наш же ЦБ, заблокировавший остатки акций
Лучше не напоминайте)
Не так. Сперва поимел ВТБ, потом поимела СПб-биржа, потом поимел ЦБ.
Мда, никогда не слышала еще что бы о воровстве так кричали!
Ууу, жируют на деньги отечественных активов, гнилые западные буржуины.
Просто напоминаю, что как бы то ни было, какая срань в стране и мире не происходила, отношение людей не было, но коснулось такое поведение только в сторону одной страну.
Тихо спиздил и ушёл - называется нашёл