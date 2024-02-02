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Источник: krasnayapolyanaresort.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 февраля: доллар — 90,23 рубля (на 56 копеек больше, чем 1 февраля), евро — 97,40 рубля (на 28 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:14 мск: доллар — 90,44 рубля, евро — 98,36 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 1 февраля: доллар — 89,88 рубля, евро — 97,46 рубля.

Объём наличных денег в обращении в России в январе 2024 года снизился на 540,2 млрд рублей — это максимальное падение с марта 2022 года, следует из данных ЦБ, которые проанализировало «РИА Новости». Падение связано с сезонными факторами.

Кто и как адаптируется

Калининградский «Автотор» планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, а первые экземпляры показать уже в 2024-м, сообщил «РИА Новости» глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

Китайский производитель чипов для ИИ Sophgo заключил дистрибуторский контракт с российской компанией. Партнёром стала Softlogic, пишут «Ведомости». На базе китайских чипов Softlogic планирует разрабатывать и производить отечественные серверы для ИИ. Также компания ведёт переговоры с двумя российскими компаниями, чтобы поставлять им чипы как дистрибутор.

Какие есть проблемы и трудности

Российские игорные зоны испытывают нехватку специалистов, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (объединяет все легально действующие в России игорные зоны). Дефицит кадров составляет 15%, в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессий.

Контекст

У IKEA ещё остаются активы в России. На балансе «Икеа Торг», к которой накануне возникли претензии у ФНС, находится дистрибуторский центр общей площадью около 180 тысяч м² в подмосковном Есипово, выяснил «Ъ». Два источника газеты на рынке недвижимости говорят, что структура IKEA не хочет продавать склад в Есипово, а вместо этого готова сдать его в аренду.

За 2023 год цены на подержанный коммерческий транспорт выросли на 46%, выяснили аналитики «Авто.ру» (исследование есть у vc.ru). Если в январе 2023 года средняя цена составляла 2 539 000 рублей, то в декабре — уже 3 725 000 рублей. На рынке нового коммерческого автотранспорта средняя цена выросла на 26%: с 6 220 000 рублей в начале 2023 года до 7 843 000 рублей в декабре. При этом средний срок продажи машин сократился на 16%.

Новости предыдущего дня, 1 февраля — здесь.