День 709: российские игорные зоны заявили о дефиците кадров, «Автотор» работает над собственным электрокаром Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 февраля: доллар — 90,23 рубля (на 56 копеек больше, чем 1 февраля), евро — 97,40 рубля (на 28 копеек больше).
Объём наличных денег в обращении в России в январе 2024 года снизился на 540,2 млрд рублей — это максимальное падение с марта 2022 года, следует из данных ЦБ, которые проанализировало «РИА Новости». Падение связано с сезонными факторами.
Кто и как адаптируется
Калининградский «Автотор» планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, а первые экземпляры показать уже в 2024-м, сообщил «РИА Новости» глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
Китайский производитель чипов для ИИ Sophgo заключил дистрибуторский контракт с российской компанией. Партнёром стала Softlogic, пишут «Ведомости». На базе китайских чипов Softlogic планирует разрабатывать и производить отечественные серверы для ИИ. Также компания ведёт переговоры с двумя российскими компаниями, чтобы поставлять им чипы как дистрибутор.
Какие есть проблемы и трудности
Российские игорные зоны испытывают нехватку специалистов, сообщили РБК в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (объединяет все легально действующие в России игорные зоны). Дефицит кадров составляет 15%, в ближайшие два года на фоне расширения отрасли он вырастет до 25%. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма и специфичностью профессий.
Контекст
У IKEA ещё остаются активы в России. На балансе «Икеа Торг», к которой накануне возникли претензии у ФНС, находится дистрибуторский центр общей площадью около 180 тысяч м² в подмосковном Есипово, выяснил «Ъ». Два источника газеты на рынке недвижимости говорят, что структура IKEA не хочет продавать склад в Есипово, а вместо этого готова сдать его в аренду.
За 2023 год цены на подержанный коммерческий транспорт выросли на 46%, выяснили аналитики «Авто.ру» (исследование есть у vc.ru). Если в январе 2023 года средняя цена составляла 2 539 000 рублей, то в декабре — уже 3 725 000 рублей. На рынке нового коммерческого автотранспорта средняя цена выросла на 26%: с 6 220 000 рублей в начале 2023 года до 7 843 000 рублей в декабре. При этом средний срок продажи машин сократился на 16%.
Новости предыдущего дня, 1 февраля — здесь.
Игорные зоны, да кому они нужны
"структура IKEA не хочет продавать склад в Есипово, а вместо этого готова сдать его в аренду"
Уходя - уходи. А то, значит, вот тут мы ушли, а вот тут мы не хотим уходить. Чую, довыёбывается скандинав: если сам не уйдёт - национализируют все 180 тысяч м².
Запасливые россияне припрятали 540 лярдов бумаги для дальнейшего обмена на деньги и золото.
Нейрошильдики приехали из типографии.
Перевод:
У IKEA ещё есть что отжать под предлогом претензий.
Эх, икеюшка...
Икея не отвечает "за базар"
Им не мешало бы штраф ещё и от шведского правительства хапнуть так то. За "нарушение санкций" 🤣
На сегодня все хорошо. Работаем.
На балансе «Икеа Торг» находится дистрибуторский центр площадью около 180 тысяч м². Говорят, что структура IKEA не хочет продавать склад в Есипово, а готова сдать его в аренду.
Видимо не хотят продавать за назначенную цену. Решили замутить схему с арендой.
Ну-ну, ответили интересанты..
Ну так ИКЕЯ планирует вернуться, а какой возврат без склада. Магазины же арендовать не проблема.
Пишут, что средняя зарплата айтишников во втором полугодии 2023 сделала -15% (в основном из-за регионов)
https://habr.com/ru/specials/790600/
И инсайдерская инфа - в этом году во внииэфе отменяют все повышения/защиты типа младший научный сотрудник (мнс) => научный сотрудников (нс).
нс => снс. Приказ Костюкова.
Всегда так делаю, когда экономика не ф клочья. Что скажете, скрепыши ?