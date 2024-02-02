НСФР попросил убрать из поправок о самозапрете на выдачу кредитов пункт о возможности подачи таких заявлений через банки Статьи редакции
Банкиры опасаются затрат на доработку инфраструктуры, а также рисков злоупотреблений со стороны недобросовестных сотрудников.
- Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Госдуму убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо.
- По итогам первого чтения законопроект предусматривал, что подавать такие заявления можно через Госуслуги и МФЦ. Ко второму чтению к ним добавили банки и МФО, писало РБК.
- Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, первый вариант предполагал простой путь: если клиент подаёт запрет в онлайне — он делает это через Госуслуги, а если лично — через МФЦ. Банки же обязывают реализовать сразу все варианты подачи заявления и подписания его всеми видами цифровой подписи, что оборачивается для финорганизаций расходами в «миллиарды рублей».
- Кроме того, нововведением могут воспользоваться «недобросовестные сотрудники» банков: например, они могут убедить клиента установить самозапрет после получения кредита и заявить, что его можно снять только по истечении срока займа. «Это может помешать заёмщику перекредитоваться в другом банке».
- Законопроект о самозапрете на кредиты, который позволяет россиянам ограничить оформление во всех финансовых организациях сразу с помощью единого заявления, внесли в Госдуму в 2023 году и тогда же поддержали в первом чтении.
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Если у вас такие недобросовестные сотрудники, то увольняйте их, а не используйте как довод для отмены такого полезного нововведения
Странные банки. Выдавать кредиты через приложение это можно. А получать документы с цифровой подписью, это не мол затратно.