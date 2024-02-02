Акселератор ФРИИ запланировал в 2024 году вложить от 450 млн до 3 млрд рублей в 15 стартапов Статьи редакции
В 2023-м он вложил 35 млн рублей в семь компаний.
- Каждый из 15 проектов сможет претендовать на финансирование в размере от 30 млн до 200 млн рублей, рассказал «Ведомостям» директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев. Таким образом общая сумма инвестиций составит от 450 млн до 3 млрд рублей, пояснил он.
- В 2023 году акселератор перешёл на работу по дивидендной модели, напоминает газета. Раньше он ориентировался на проекты, которые могут выйти на IPO или войти в портфель стратегического инвестора. Теперь планирует зарабатывать на дивидендах от профинасированных компаний.
- Всего в 2023-м акселератор ФРИИ проинвестировал семь стартапов — каждый на сумму 5 млн рублей за 5% компании. Оценка шести из них составляет «не менее 71,4 млн рублей», одной — 100 млн рублей. В частности, инвестиции получили сервис контроля качества звонков с помощью ИИ SalesAI, сервис онлайн-подбора одежды от стилиста с доставкой на дом Stylebox, платформа мобильного обучения для малого и среднего бизнеса ServiceGuru и другие.
- По данным ФРИИ, в число наиболее растущих рынков в России сегодня входят информационная безопасность, компьютерное зрение, логистика, страхование, системная интеграция, навигация, фармакология, технологии умного дома и обработки больших данных. Среди «перегретых» ниш — агрегаторы, AdTech, VR и AR.
- Сейчас в России около 12-13 тысяч стартапов, ещё 500-1000 проектов на ранней стадии появляется ежегодно, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Проблема в том, что из них лишь десятки можно считать «живучими» в долгосрочной перспективе, отмечает начальник отдела поддержки технологических команд и предпринимателей АНО «Платформа НТИ» Максим Тагиров.
- В ноябре 2022 года ФРИИ рассказал о своей трёхлетней стратегии. Фонд планировал ежегодно инвестировать не менее 750 млн рублей в 20 компаний на стадии pre-seed, три-пять — на стадии seed, ещё две — на стадии А.
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Вот некуда деньги девать
А как же , “profitable companies are boring? “
Суммы приличные, надеюсь толк с этих проектов будет.