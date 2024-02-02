Meta* впервые выплатит дивиденды — $0,5 на акцию Статьи редакции
На фоне решения бумаги компании подорожали на 17%.
- О планах выплатить первые дивиденды Meta* сообщила после публикации финансовых результатов за четвёртый квартал 2023 года, передаёт CNBC. Их размер составит $0,5 на акцию. Выплату осуществят 26 марта 2024 года, деньги получат те, кто купил акции до 22 февраля.
- Совет директоров намерен выплачивать дивиденды ежеквартально, «в зависимости от рыночных условий». Компания также утвердила программу обратного выкупа акций на $50 млрд.
- В отчёте говорится, что в четвёртом квартале 2023-го выручка Meta* увеличилась на 25% год к году и составила $40,1 млрд. Чистая прибыль выросла более чем втрое — с $4,65 млрд до $14 млрд.
- При этом подразделение Reality Labs, которое занимается разработкой технологий виртуальной реальности, продолжает терять деньги. За квартал его убыток составил $4,65 млрд, а всего с 2020 года — $42 млрд. Meta* предупреждает, что операционные убытки подразделения продолжат увеличиваться, поскольку компания наращивает инвестиции в развитие продуктов для VR и AR.
- После публикации отчёта и заявления о выплате дивидендов акции Meta* выросли на 17%. На момент написания заметки их цена составляет $462,6 за бумагу.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
1.9K показов
1.4K открытий
Почти 50 отечественных фантиков. Нормально. ≈4 куриных яйца.
Это точно, не удивлюсь, что скоро северсталь и алроса с дивидендным заявлением о яйцах тоже выкатится)
Волатильность яиц в последние пару месяцев такая, что только успевай торговать.
0.1% - ну такое себе
А вдруг у них будут страусиные?
Не важно сколько это в фанатиках, важно сколько % от стоимости акций
Пиндосы, что сказать
Так им и надо 🤬
Meta*? Не, не слышали и не хотим слышать)
Слышали и хотим слушать)
Как то бедновато при цене почти 400$ за акцию
ИТ гиганты не платят высокие дивы, вообще редко платят. Более менее норм у Майкрософта, неплохие у Бродаком, остальные жиденьео либо никак. Большая доля дохода в реинвестиции видимо
мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе акции
мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки
А на заблокированные акции прийдут дивы?))
Через какое-то время возможно
Да, но их тоже заблокируют)
и они ещё делистнуты с биржи, так что ждать ещё оч долго)
Придут, но не вам
кормят
Год назад говорили, что Цукер все полимеры просрал и призывали шортить папирки мета*
ШтоШ
Выглядит как издевательство при стоимости акций порядка $300. Цукер - жадина)
платят то из прибыли, а не от стоимости акций.
на что надеются все те, что покупает их акции сейчас?
На то же, на что обычно
Уже встал в шорт?
Нам деньги экстремистов не нужны
Скажите что за мета? Не могу ее найти на Сбербанк инвестиции
MyAsianTv — лучший сайт азиатских, корейских дорам, шоу Kshow и фильмов с английскими субтитрами.
Посетите веб-сайт https://myasiantv9.cfd/