Деньги
Артур Томилко

Meta* впервые выплатит дивиденды — $0,5 на акцию Статьи редакции

На фоне решения бумаги компании подорожали на 17%.

  • О планах выплатить первые дивиденды Meta* сообщила после публикации финансовых результатов за четвёртый квартал 2023 года, передаёт CNBC. Их размер составит $0,5 на акцию. Выплату осуществят 26 марта 2024 года, деньги получат те, кто купил акции до 22 февраля.
  • Совет директоров намерен выплачивать дивиденды ежеквартально, «в зависимости от рыночных условий». Компания также утвердила программу обратного выкупа акций на $50 млрд.
  • В отчёте говорится, что в четвёртом квартале 2023-го выручка Meta* увеличилась на 25% год к году и составила $40,1 млрд. Чистая прибыль выросла более чем втрое — с $4,65 млрд до $14 млрд.
  • При этом подразделение Reality Labs, которое занимается разработкой технологий виртуальной реальности, продолжает терять деньги. За квартал его убыток составил $4,65 млрд, а всего с 2020 года — $42 млрд. Meta* предупреждает, что операционные убытки подразделения продолжат увеличиваться, поскольку компания наращивает инвестиции в развитие продуктов для VR и AR.
  • После публикации отчёта и заявления о выплате дивидендов акции Meta* выросли на 17%. На момент написания заметки их цена составляет $462,6 за бумагу.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

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53 комментария
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 Вадим Д.

Почти 50 отечественных фантиков. Нормально. ≈4 куриных яйца.

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Бременский музыкант

Это точно, не удивлюсь, что скоро северсталь и алроса с дивидендным заявлением о яйцах тоже выкатится)

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9 комментариев
Revenant

Волатильность яиц в последние пару месяцев такая, что только успевай торговать.

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6 комментариев
qqrq

0.1% - ну такое себе

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Alexey V

А вдруг у них будут страусиные?

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1 комментарий
Eli

Не важно сколько это в фанатиках, важно сколько % от стоимости акций

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Андрей Вечерний

Пиндосы, что сказать

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Rafa Ramazanoff

Так им и надо 🤬

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Жан Жак

Meta*? Не, не слышали и не хотим слышать)

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Похер

Слышали и хотим слушать)

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Вениамин Борисенок

Как то бедновато при цене почти 400$ за акцию

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Alexey Melikhov

ИТ гиганты не платят высокие дивы, вообще редко платят. Более менее норм у Майкрософта, неплохие у Бродаком, остальные жиденьео либо никак. Большая доля дохода в реинвестиции видимо

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Давид Азарян

мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе акции

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Пёсокот

мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки

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Пантелей Жилкин

А на заблокированные акции прийдут дивы?))

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Rafa Ramazanoff

Через какое-то время возможно

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Maxim Akishin

Да, но их тоже заблокируют)

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Adrenohrom

и они ещё делистнуты с биржи, так что ждать ещё оч долго)

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2 комментария
Eli
А на заблокированные акции прийдут дивы?))

Придут, но не вам

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debil
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KoDi

кормят

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Magistr Architecture

Год назад говорили, что Цукер все полимеры просрал и призывали шортить папирки мета*
ШтоШ

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Андрей Комягин

Выглядит как издевательство при стоимости акций порядка $300. Цукер - жадина)

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Leo Uvarov

платят то из прибыли, а не от стоимости акций.

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5 комментариев
Sano

на что надеются все те, что покупает их акции сейчас?

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Eli

На то же, на что обычно

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Игорь Алакчеев

Уже встал в шорт?

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Игорь Алакчеев

Нам деньги экстремистов не нужны

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Денис Козлов

Скажите что за мета? Не могу ее найти на Сбербанк инвестиции

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edrg

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