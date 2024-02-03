В «индексе миллиардеров» Bloomberg предприниматель обгоняет Бернара Арно и Джеффа Безоса. Что представляет из себя его состояние — в пересказе The Washington Post.

Илон Маск. Источник: People

The Washington Post использовало данные «индекса миллиардеров» Bloomberg на 31 января 2024 года. На 2 февраля Илон Маск занимает в таблице первую строчку — его состояние оценивается в $205 млрд. За ним следуют глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос со $185 млрд каждый.

Tesla

Роль Маска в компании: гендиректор, соучредитель.

гендиректор, соучредитель. Его доля: 13%.

13%. Оценка доли: $77 млрд в акциях, $49,8 млрд в опционах.

По наблюдениям The Washington Post, компанию нередко называют «жемчужиной» портфолио предпринимателя, но сам он неоднократно подвергался критике со стороны своих же инвесторов. В частности за то, что потратил миллиарды долларов на покупку Twitter (и даже продал для этого акции производителя электрокаров), а позже из-за сделки отвлекался от работы в Tesla.

Маску принадлежит 411 млн акций и около 304 млн опционов — именно эти активы составляют большую часть его состояния. Правда, текущие расчёты не учитывают недавнее постановление суда в Делавэре: в январе 2024 года тот аннулировал решение совета директоров Tesla о выплате Маску компенсации в $56 млрд за работу гендиректором. Утверждённый план включал 12 опционов, которые должны были перейти в собственность главы Tesla при росте капитализации компании до $650 млрд.

Предприниматель после этого посоветовал своим подписчикам в Х «никогда не открывать компанию в Делавэре» и объявил, что в скором времени акционеры будут голосовать за возможную перерегистрацию Tesla в Техасе.

Как менялась оценка состояния Илона Маска с 2018 года до начала 2024-го. Пиковая точка — покупка Twitter

SpaceX

Роль Маска в компании: гендиректор, основатель.

гендиректор, основатель. Его доля: 42%.

42%. Оценка доли: $71,2 млрд.

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Созданная Маском SpaceX сотрудничала с NASA при отправке пилотируемых кораблей к МКС и получала от агентства финансирование на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну (старт проекта перенесли на сентябрь 2026 года).

В конце января 2024 года авторы проекта по разработке частной космической станции Starlab также рассказали, что именно SpaceX будет отвечать за запуск конструкции на орбиту.

SpaceX — своеобразное «космическое» продолжение земной «миссии» Маска, которую он выполняет в рамках Tesla, пишет издание. Среди его целей — помочь человечеству перейти к «зелёной», устойчивой энергетике на Земле, а также обеспечить «многопланетность» жизни, освоив, например, Марс.

Мнения Полина Лааксо 26.11.2023 Слушать «провал» Статьи редакции Пока остальные совещаются и анализируют, Маск пробует снова и снова: почему повторный запуск Starship — это не У NASA на запуск двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты-носителя ушли годы. SpaceX не боится публичных «неудач», поэтому не медлит с тестированиями, и это её сильная сторона. Источник: Phys.org

X (бывшая Twitter)

Роль Маска в компании : владелец.

: владелец. Его доля: 79%.

79%. Оценка доли: $8,4 млрд.

Маск купил Twitter за $44 млрд в 2022 году, а затем переименовал компанию в X. Получив актив, предприниматель уволил несколько директоров, сократил половину штата и не побоялся избавиться от тех, кто публично его критиковал.

Через полгода после сделки предприниматель покинул пост гендиректора и назначил вместо себя бывшую главу рекламного отдела NBCUniversal Линду Яккарино. Ей пришлось разбираться с оттоком рекламодателей и порой излишней прямотой Маска в интернете — та сказывалась на репутации компании и лишь усугубляла ситуацию с рекламой.

По оценке аналитиков Fidelity Investments, с приходом Маска оценка Х упала на 71,5%. Сам владелец актива заверял, что число ежемесячно активных пользователей при этом растёт, а интерес к сайту не снижается.

Соцсети Артур Томилко 5 янв Маском Статьи редакции Новый гендиректор, ребрендинг и потеря рекламодателей: что происходит с Twitter через год после покупки Илоном Вспоминаем главные события, происходившие с соцсетью и вокруг неё в 2023-м. Фото The New York Times

The Boring Company

Роль Маска в компании: основатель.

основатель. Оценка доли: $3,3 млрд.

The Boring Company строит подземную систему тоннелей, передвигаться по которым можно будет на автомобилях. Тестовый тоннель она соорудила в 2018 году, а в мае 2019-го получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной системы в Лас-Вегасе (её запустили в 2021-м). Сама компания оценивает пиковую пропускную способность системы в 4500 пассажиров в час.

Маск развернул The Boring Company в надежде, что сможет хотя бы частично решить проблему с пробками, но доказать гипотезу пока не удалось. Скептики считают, что тоннели будут загружены и под землёй, просто на поверхности этого никто не увидит.