В каких активах Илон Маск «хранит» капитал, благодаря которому считается одним из богатейших людей мира Статьи редакции
В «индексе миллиардеров» Bloomberg предприниматель обгоняет Бернара Арно и Джеффа Безоса. Что представляет из себя его состояние — в пересказе The Washington Post.
The Washington Post использовало данные «индекса миллиардеров» Bloomberg на 31 января 2024 года. На 2 февраля Илон Маск занимает в таблице первую строчку — его состояние оценивается в $205 млрд. За ним следуют глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос со $185 млрд каждый.
Tesla
- Роль Маска в компании: гендиректор, соучредитель.
- Его доля: 13%.
- Оценка доли: $77 млрд в акциях, $49,8 млрд в опционах.
По наблюдениям The Washington Post, компанию нередко называют «жемчужиной» портфолио предпринимателя, но сам он неоднократно подвергался критике со стороны своих же инвесторов. В частности за то, что потратил миллиарды долларов на покупку Twitter (и даже продал для этого акции производителя электрокаров), а позже из-за сделки отвлекался от работы в Tesla.
Маску принадлежит 411 млн акций и около 304 млн опционов — именно эти активы составляют большую часть его состояния. Правда, текущие расчёты не учитывают недавнее постановление суда в Делавэре: в январе 2024 года тот аннулировал решение совета директоров Tesla о выплате Маску компенсации в $56 млрд за работу гендиректором. Утверждённый план включал 12 опционов, которые должны были перейти в собственность главы Tesla при росте капитализации компании до $650 млрд.
Предприниматель после этого посоветовал своим подписчикам в Х «никогда не открывать компанию в Делавэре» и объявил, что в скором времени акционеры будут голосовать за возможную перерегистрацию Tesla в Техасе.
SpaceX
- Роль Маска в компании: гендиректор, основатель.
- Его доля: 42%.
- Оценка доли: $71,2 млрд.
Созданная Маском SpaceX сотрудничала с NASA при отправке пилотируемых кораблей к МКС и получала от агентства финансирование на строительство модуля для отправки астронавтов на Луну (старт проекта перенесли на сентябрь 2026 года).
В конце января 2024 года авторы проекта по разработке частной космической станции Starlab также рассказали, что именно SpaceX будет отвечать за запуск конструкции на орбиту.
SpaceX — своеобразное «космическое» продолжение земной «миссии» Маска, которую он выполняет в рамках Tesla, пишет издание. Среди его целей — помочь человечеству перейти к «зелёной», устойчивой энергетике на Земле, а также обеспечить «многопланетность» жизни, освоив, например, Марс.
X (бывшая Twitter)
- Роль Маска в компании: владелец.
- Его доля: 79%.
- Оценка доли: $8,4 млрд.
Маск купил Twitter за $44 млрд в 2022 году, а затем переименовал компанию в X. Получив актив, предприниматель уволил несколько директоров, сократил половину штата и не побоялся избавиться от тех, кто публично его критиковал.
Через полгода после сделки предприниматель покинул пост гендиректора и назначил вместо себя бывшую главу рекламного отдела NBCUniversal Линду Яккарино. Ей пришлось разбираться с оттоком рекламодателей и порой излишней прямотой Маска в интернете — та сказывалась на репутации компании и лишь усугубляла ситуацию с рекламой.
По оценке аналитиков Fidelity Investments, с приходом Маска оценка Х упала на 71,5%. Сам владелец актива заверял, что число ежемесячно активных пользователей при этом растёт, а интерес к сайту не снижается.
The Boring Company
- Роль Маска в компании: основатель.
- Оценка доли: $3,3 млрд.
The Boring Company строит подземную систему тоннелей, передвигаться по которым можно будет на автомобилях. Тестовый тоннель она соорудила в 2018 году, а в мае 2019-го получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной системы в Лас-Вегасе (её запустили в 2021-м). Сама компания оценивает пиковую пропускную способность системы в 4500 пассажиров в час.
Маск развернул The Boring Company в надежде, что сможет хотя бы частично решить проблему с пробками, но доказать гипотезу пока не удалось. Скептики считают, что тоннели будут загружены и под землёй, просто на поверхности этого никто не увидит.
The Boring Company - так вроде я читала что проект не удался и никто не взялся реализовывать, всмысле сначала взялись несколько компаний но в итоге вышло что нерентабельно
Маск не хранит свои деньги, он вкладывает их в свои прорывные бизнесы, капитализация которых растет как на дрожжах. В этом весь секрет.