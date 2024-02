Маск развернул The Boring Company в надежде, что сможет хотя бы частично решить проблему с пробками, но доказать гипотезу пока не удалось. Скептики считают, что тоннели будут загружены и под землёй, просто на поверхности этого никто не увидит.

The Boring Company строит подземную систему тоннелей, передвигаться по которым можно будет на автомобилях. Тестовый тоннель она соорудила в 2018 году, а в мае 2019-го получила первый коммерческий контракт на $48,7 млн для постройки подземной системы в Лас-Вегасе (её запустили в 2021-м). Сама компания оценивает пиковую пропускную способность системы в 4500 пассажиров в час.

The Boring Company

Фото The New York Times

По наблюдениям The Washington Post, компанию нередко называют «жемчужиной» портфолио предпринимателя, но сам он неоднократно подвергался критике со стороны своих же инвесторов. В частности за то, что потратил миллиарды долларов на покупку Twitter (и даже продал для этого акции производителя электрокаров), а позже из-за сделки отвлекался от работы в Tesla.

The Washington Post использовало данные « индекса миллиардеров » Bloomberg на 31 января 2024 года. На 2 февраля Илон Маск занимает в таблице первую строчку — его состояние оценивается в $205 млрд. За ним следуют глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Amazon Джефф Безос со $185 млрд каждый.

