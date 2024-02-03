Решение об отказе в проведении операции с использованием карт UnionPay, выпущенных банком, может быть принято на стороне торговой точки или банка-эквайера, обслуживающего конкретный платёжный терминал.

Причины этого не связаны с технической работоспособностью карт. «Газпромбанк» продолжает в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию всех карт UnionPay, выпущенных банком.