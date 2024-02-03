День 710: Sony ограничила активацию своих игр на аккаунтах Steam из России, россияне скупают подержанные смартфоны Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 февраля: доллар — 90,66 рубля (на 43 копейки больше, чем 2 февраля), евро — 98,64 рубля (на 1 рубль 24 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings, выполненный на обновлённом самолёте Ту-214.
Вагон-бистро или его аналог для питания пассажиров возможно сделать в российских электропоездах «Финист» премиального варианта примерно в 2025 году, сообщили «РИА Новости» в «Синара — транспортные машины». Но эта опция может быть реализована, «если будет заказ от РЖД».
Какие есть проблемы и трудности
Sony запретила активацию своих игр для российских и белорусских аккаунтов Steam, пишет DTF.
Новая версия приложения «Сбера» для iOS «Учёт онлайн» больше не доступна в App Store, сообщил банк.
Банкоматы Австрии перестали выдавать средства с карт UnionPay «Газпромбанка», обратило внимание «РИА Новости». Проблемы со снятием денег в банкоматах Erste Bank, Bank Austria, Raiffeisenbank начались в конце 2023 года.
Контекст
По итогам 2023 года продажи подержанных и уценённых смартфонов в МТС выросли в два раза в физическом и в 2,5 раза в денежном выражении, пишет «Ъ». Самыми популярными смартфонами стали iPhone 11 и iPhone 12. Схожий тренд в «Мегафоне»: в сети оператора продажи подержанных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% — в физическом. Самый популярный бренд — Samsung.
«65% заказов в категории “уценка” — это мобильные телефоны Apple, остальные продажи приходятся на Samsung и другие бренды», — рассказали в «Яндекс Маркете». По оценке «Авито», всего за 2023 год продано 9 млн подержанных смартфонов.
Новости предыдущего дня, 2 февраля — здесь.
Успел скачать новое приложение Сбера, прочитав недавно о нем на vc. Под этой новостью были комментаторы, которые обещали настучать Apple, чтобы приложение заблокировали. Кому хотели нагадить эти жалкие люди? Сберу, в целом, плевать, это не первое и не последнее приложение, выложенное в стор партизанским способом. Нет, они хотели нагадить тысячам или десяткам и возможно сотням тысяч простых пользователей и своих сограждан. Не буду оскорблять этих стукачей, чтобы не нарушать правил vc и приличий. Поэтому похвалю. Они настоящие гомосексуалисты.
У этих простых сограждан в белом пальто пиндосы тупые, европейцы гомогеи. Но при этом пользоваться плодами их интеллектуального труда продолжают в виде техники и авто. Может хоть таким образом дойдет до них кто есть кто.
Мазать всех одной грязью конечно неправильно. Верить, что все американцы тупые, а все европейцы геи могут только имбецилы. Впрочем предположение, что все сограждане, пользующиеся приложением Сбера, думают так же, похоже на умозаключение такой же глубины.
ну тут на условку за дискредитацию уже наговорили, продолжайте
Так вы ж настучите наконец, куда там стучат в таких случаях.
Американцы, простые американцы их имею в виду, прекрасные люди. Просто они такие же жертвы пропаганды. Особенно те кто в крупных городах живет.
1) верить, что все пиндосы тупые, а европейцы гомогеи, - неправильно.
2) считать, что все простые российские сограждане осуждают пиндосов и европейцев, - правильно.
Вы не понимаете, это другое (С) ...
Да вообще смешно. Ну не из аппстора поставят прилу Сбера, а в офисе манагер через iMazing загрузит клиенту ручками. В чем проблема, ау? Окирпичивайте все iOS железки, чего проще, 2% экономики, незаметно.
поплачь
Настучи
У Sony были какие-то игры в Steam?
(без приколов, не знал)
Они уже относительно давно свои бывшие экзы для PS там продают.
Почему? И законно ли это?
А кто им что-нибудь сделает?
Наверняка где-то в недрах «Пользовательского соглашения» написано, что могут ограничить или заблокировать аккаунт, в случае нарушения правил или по иной причине, которую сами же и определяют. Санкций на игры вроде нет. Так что это инициатива или властей или самой компании. Может из-за островов расстроились. Кто-то из российских политиков их недавно хуесосил.
Потому что они не предназначены для продажи в России и Беларуси
Для нищебродов закрылся рынок новых телефонов, поэтому они побежали на толкучку скупать бэушный и восстановленный неликвид. Ну а Сони, чего там, сам Аваст переустанавливал вчера. Скоро вся электронка закроется для нашего рынка, кушайте не обляпайтесь.
Зачем аваст ставить если есть защитник виндовс + доктор веб?
Таня, хорошо бы и позитивные новости писать, а то выходные начинаются как-то грустно.
А чем не позитив. Сони ограничивает лудоманов в их ежедневной игродрочке. Пусть идут кисель на улице месят, а не сидят с джойстиками у экранов.
Так vc надо в первую очередь ограничить, это же хуже игр
Ууу, дельфиноеды!
А что случилось?
Тут писали про нищебродов. Ну так речь идет об новых тех же яблоках 11 и 12, которых продавцы уценили. В них все есть, что нужно человеку. Ну только может понтов нет, мол у меня 15 айфон.
Так айфон любой клерк в кредит на год может взять, в чём понты-то)))