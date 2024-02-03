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Деньги
Таня Боброва

День 710: Sony ограничила активацию своих игр на аккаунтах Steam из России, россияне скупают подержанные смартфоны Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ixbt.com

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 февраля: доллар — 90,66 рубля (на 43 копейки больше, чем 2 февраля), евро — 98,64 рубля (на 1 рубль 24 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 2 февраля: доллар — 91,05 рубля, евро — 98,29 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 2 февраля: доллар — 90,23 рубля, евро — 97,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings, выполненный на обновлённом самолёте Ту-214.

Вагон-бистро или его аналог для питания пассажиров возможно сделать в российских электропоездах «Финист» премиального варианта примерно в 2025 году, сообщили «РИА Новости» в «Синара — транспортные машины». Но эта опция может быть реализована, «если будет заказ от РЖД».

Какие есть проблемы и трудности

Sony запретила активацию своих игр для российских и белорусских аккаунтов Steam, пишет DTF.

Купить рекламу Отключить

Новая версия приложения «Сбера» для iOS «Учёт онлайн» больше не доступна в App Store, сообщил банк.

Банкоматы Австрии перестали выдавать средства с карт UnionPay «Газпромбанка», обратило внимание «РИА Новости». Проблемы со снятием денег в банкоматах Erste Bank, Bank Austria, Raiffeisenbank начались в конце 2023 года.

Решение об отказе в проведении операции с использованием карт UnionPay, выпущенных банком, может быть принято на стороне торговой точки или банка-эквайера, обслуживающего конкретный платёжный терминал.

Причины этого не связаны с технической работоспособностью карт. «Газпромбанк» продолжает в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию всех карт UnionPay, выпущенных банком.

«Газпромбанк»

Контекст

По итогам 2023 года продажи подержанных и уценённых смартфонов в МТС выросли в два раза в физическом и в 2,5 раза в денежном выражении, пишет «Ъ». Самыми популярными смартфонами стали iPhone 11 и iPhone 12. Схожий тренд в «Мегафоне»: в сети оператора продажи подержанных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% — в физическом. Самый популярный бренд — Samsung.

«65% заказов в категории “уценка” — это мобильные телефоны Apple, остальные продажи приходятся на Samsung и другие бренды», — рассказали в «Яндекс Маркете». По оценке «Авито», всего за 2023 год продано 9 млн подержанных смартфонов.

Новости предыдущего дня, 2 февраля — здесь.

#новости

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25 комментариев
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 Zloy Sniper

Успел скачать новое приложение Сбера, прочитав недавно о нем на vc. Под этой новостью были комментаторы, которые обещали настучать Apple, чтобы приложение заблокировали. Кому хотели нагадить эти жалкие люди? Сберу, в целом, плевать, это не первое и не последнее приложение, выложенное в стор партизанским способом. Нет, они хотели нагадить тысячам или десяткам и возможно сотням тысяч простых пользователей и своих сограждан. Не буду оскорблять этих стукачей, чтобы не нарушать правил vc и приличий. Поэтому похвалю. Они настоящие гомосексуалисты.

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Макс Фактор

У этих простых сограждан в белом пальто пиндосы тупые, европейцы гомогеи. Но при этом пользоваться плодами их интеллектуального труда продолжают в виде техники и авто. Может хоть таким образом дойдет до них кто есть кто.

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Zloy Sniper

Мазать всех одной грязью конечно неправильно. Верить, что все американцы тупые, а все европейцы геи могут только имбецилы. Впрочем предположение, что все сограждане, пользующиеся приложением Сбера, думают так же, похоже на умозаключение такой же глубины.

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Забыл Эмейлов
Верить, что все американцы тупые, а все европейцы геи могут только имбецилы

ну тут на условку за дискредитацию уже наговорили, продолжайте

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Zloy Sniper

Так вы ж настучите наконец, куда там стучат в таких случаях.

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Станислав

Американцы, простые американцы их имею в виду, прекрасные люди. Просто они такие же жертвы пропаганды. Особенно те кто в крупных городах живет.

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Nick Name

1) верить, что все пиндосы тупые, а европейцы гомогеи, - неправильно.
2) считать, что все простые российские сограждане осуждают пиндосов и европейцев, - правильно.
Вы не понимаете, это другое (С) ...

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Barone Rosso

Да вообще смешно. Ну не из аппстора поставят прилу Сбера, а в офисе манагер через iMazing загрузит клиенту ручками. В чем проблема, ау? Окирпичивайте все iOS железки, чего проще, 2% экономики, незаметно.

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Забыл Эмейлов

поплачь

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Zloy Sniper

Настучи

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Ракс

У Sony были какие-то игры в Steam?
(без приколов, не знал)

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Forgotten Games

Они уже относительно давно свои бывшие экзы для PS там продают.

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Ware Wow
Sony ограничила активацию своих игр на аккаунтах Steam из России

Почему? И законно ли это?

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Tarki

А кто им что-нибудь сделает?

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Zloy Sniper

Наверняка где-то в недрах «Пользовательского соглашения» написано, что могут ограничить или заблокировать аккаунт, в случае нарушения правил или по иной причине, которую сами же и определяют. Санкций на игры вроде нет. Так что это инициатива или властей или самой компании. Может из-за островов расстроились. Кто-то из российских политиков их недавно хуесосил.

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Andrey Kulakov

Потому что они не предназначены для продажи в России и Беларуси

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Доктор Шкутко

Для нищебродов закрылся рынок новых телефонов, поэтому они побежали на толкучку скупать бэушный и восстановленный неликвид. Ну а Сони, чего там, сам Аваст переустанавливал вчера. Скоро вся электронка закроется для нашего рынка, кушайте не обляпайтесь.

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Какой-то никнейм

Зачем аваст ставить если есть защитник виндовс + доктор веб?

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Вася Пражкин

Таня, хорошо бы и позитивные новости писать, а то выходные начинаются как-то грустно.

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Доктор Шкутко

А чем не позитив. Сони ограничивает лудоманов в их ежедневной игродрочке. Пусть идут кисель на улице месят, а не сидят с джойстиками у экранов.

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Какой-то никнейм

Так vc надо в первую очередь ограничить, это же хуже игр

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КакЦапля

Ууу, дельфиноеды!

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Макс Фактор

А что случилось?

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Станислав

Тут писали про нищебродов. Ну так речь идет об новых тех же яблоках 11 и 12, которых продавцы уценили. В них все есть, что нужно человеку. Ну только может понтов нет, мол у меня 15 айфон.

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Какой-то никнейм

Так айфон любой клерк в кредит на год может взять, в чём понты-то)))

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