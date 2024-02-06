Деньги
Таня Боброва

«Делимобиль» привлёк 4,2 млрд рублей на IPO Статьи редакции

Торги акциями каршеринга начнутся на Мосбирже 7 февраля 2024 года.

  • Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию, сообщила компания. Общий размер IPO — 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
  • Доля акций в свободном обращении — 9%. ООО «Делимобиль Холдинг», которому до размещения принадлежало 100% компании, не продавало свои акции в рамках предложения и после IPO сохранило контроль.
  • По оценке «Делимобиля», по итогам IPO его рыночная капитализация составит 46,6 млрд рублей.
  • Компания привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал. Доли институциональных инвесторов и физлиц в общем объёме были поделены примерно поровну.
  • Торги акциями каршеринга начнутся 7 февраля 2024 года около 11:00 мск на Мосбирже под тикером DELI. Выход «Делимобиля» на биржу стал первым IPO 2024 года в России, а сама компания — первым публичным оператором каршеринга на московской площадке, отметил сервис.

#новости #делимобиль

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60 комментариев
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 Вася Пражкин

Что показывает, что на рынке очень много денег, раз такой бизнес в 46 лярдов оценили. На месте Комитета я бы не раздумывая выкатил VC на IPO. Глядишь, лярдик-другой накидают ).

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Сергей Доктор

Вот вы сейчас изрядно-порядочных убежавших россиян расстроили. Каждый день звонит один из таких, осевших в Чехии, рассказывает мне про пустые полки российских магазинов. Хотя до этого вроде расстройством психики не страдал.

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12 комментариев
Pavel Tihonov

Вы прочитали отчёт об оценке или ограничились проспектом размещения ценных бумаг? Какой показатель смутил?

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5 комментариев
Fallen-117

Они умеют мгновенно просирать проекты - TJournal. VC ждёт такая же участь.

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I Love Leasing

С удовольствием бы купил акции VC!

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1 комментарий
Денис Демидов

Тем более бизнес у компании сейчас крайне рискованный, неизвестно какая будет экономика с китайскими одноразовыми повозками...

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1 комментарий
Виталий

Или монету бы выпустили

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Пружинный ревербератор

Не подсказывай им - сейчас они особо не отсвечивают, и мы тут в комментариях можем плюс-минус как нам хочется и что хочется обсуждать. А вот выйдут на IPO - и привет, второй пикабу будет. Оно нам надо? Оно нам не надо

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Ale K

Инвестировали в говно

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Сергей Локотков

Вопрос дискуссионный, но оценка высоковатая.

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Иванов Иван

Вопрос в рынке, есть ли им куда расти или они уже достигли своих рамок.

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4 комментария
Константин Ж

Ждём акции рублей по 120 уже до конца этого года.

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Fallen-117

Один полоумный дед тоже ждал кое-что по 200. Не дождался.

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7 комментариев
Иванов Иван

Если обвалится то уже максимум через месяц.

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oleg.pimenov

У делика единственного цены норм с самого начала и не меняются, другие каршы дороже в разы

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Пружинный ревербератор

Добирают штрафами по каждому чиху просто.

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Alexey Remizov

Belka с тарифом "МТС Премиум" в разы выгоднее..

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Станислав

С одной стороны клиентов будет больше. С другой автопарк у них уже не айс, менять нужно. Цены на авто конские. Тут нужно тарифы поднимать. Но народ просто может их не понять.

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Никита

Особенно если ты первый год опыта, тогда тебе поло стоит больше 20р в минуту, что иногда означает что такса дешевле

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Роман Юркин

Нормально они пропылесосили

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неформат

никогда не понимал участия в этих ipo с 5-9 %free float аля astra deli, ну с их то точки зрения всё понятно

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Михаил

Планировали привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей» итог 4,2 млрд, ниже среднего, оценивались в 60-90 млрд, итог 46,6 млрд, что ~ половина от предполагаемой максимальной оценки и ниже минимальной на ~ 13,4 млрд. А разместились все равно по максимальной планке в 265 рублей за акцию, удачи инвесторам 🫡

В ноябре 2023 года Forbes узнал, что «Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024-го. По данным издания, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей». Опрошенные Forbes аналитики оценивали «Делимобиль» в 60-90 млрд рублей с учётом долга.
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Alexey Remizov

ну могли не 10% отдать, а 20% или 25% .. .было бы как раз 10 млрд

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Макс Йван

Ну после IPO сети заправок Делимобиль выглядит ещё ничего так

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Mike Amir

отличные новости с утра

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Мальдивский трудоголик

привлекли 40 млн долларов, а новость на всю страну... мда

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Alexey Remizov

40 млн за 10%... итого бизнес 400 лямов..

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Tomoko

Ждём начала торгов, посмотрим будут ли скупать их..

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Никита

наДЕЛИЛИ гоев на поло и солярисах

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debil
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От Себя Добавлю

Я в шоке от цены на бизнес. Пусть все кричат, что все плохо и мы не развиваемся, но наш рынок каждый день все больше поднимается с колен!

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57 комментариев
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