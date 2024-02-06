«Делимобиль» привлёк 4,2 млрд рублей на IPO Статьи редакции
Торги акциями каршеринга начнутся на Мосбирже 7 февраля 2024 года.
- Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию, сообщила компания. Общий размер IPO — 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
- Доля акций в свободном обращении — 9%. ООО «Делимобиль Холдинг», которому до размещения принадлежало 100% компании, не продавало свои акции в рамках предложения и после IPO сохранило контроль.
- По оценке «Делимобиля», по итогам IPO его рыночная капитализация составит 46,6 млрд рублей.
- Компания привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал. Доли институциональных инвесторов и физлиц в общем объёме были поделены примерно поровну.
- Торги акциями каршеринга начнутся 7 февраля 2024 года около 11:00 мск на Мосбирже под тикером DELI. Выход «Делимобиля» на биржу стал первым IPO 2024 года в России, а сама компания — первым публичным оператором каршеринга на московской площадке, отметил сервис.
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Что показывает, что на рынке очень много денег, раз такой бизнес в 46 лярдов оценили. На месте Комитета я бы не раздумывая выкатил VC на IPO. Глядишь, лярдик-другой накидают ).
Вот вы сейчас изрядно-порядочных убежавших россиян расстроили. Каждый день звонит один из таких, осевших в Чехии, рассказывает мне про пустые полки российских магазинов. Хотя до этого вроде расстройством психики не страдал.
Вы прочитали отчёт об оценке или ограничились проспектом размещения ценных бумаг? Какой показатель смутил?
Они умеют мгновенно просирать проекты - TJournal. VC ждёт такая же участь.
С удовольствием бы купил акции VC!
Тем более бизнес у компании сейчас крайне рискованный, неизвестно какая будет экономика с китайскими одноразовыми повозками...
Или монету бы выпустили
Не подсказывай им - сейчас они особо не отсвечивают, и мы тут в комментариях можем плюс-минус как нам хочется и что хочется обсуждать. А вот выйдут на IPO - и привет, второй пикабу будет. Оно нам надо? Оно нам не надо
Инвестировали в говно
Вопрос дискуссионный, но оценка высоковатая.
Вопрос в рынке, есть ли им куда расти или они уже достигли своих рамок.
Ждём акции рублей по 120 уже до конца этого года.
Один полоумный дед тоже ждал кое-что по 200. Не дождался.
Если обвалится то уже максимум через месяц.
У делика единственного цены норм с самого начала и не меняются, другие каршы дороже в разы
Добирают штрафами по каждому чиху просто.
Belka с тарифом "МТС Премиум" в разы выгоднее..
С одной стороны клиентов будет больше. С другой автопарк у них уже не айс, менять нужно. Цены на авто конские. Тут нужно тарифы поднимать. Но народ просто может их не понять.
Особенно если ты первый год опыта, тогда тебе поло стоит больше 20р в минуту, что иногда означает что такса дешевле
Нормально они пропылесосили
никогда не понимал участия в этих ipo с 5-9 %free float аля astra deli, ну с их то точки зрения всё понятно
Планировали привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей» итог 4,2 млрд, ниже среднего, оценивались в 60-90 млрд, итог 46,6 млрд, что ~ половина от предполагаемой максимальной оценки и ниже минимальной на ~ 13,4 млрд. А разместились все равно по максимальной планке в 265 рублей за акцию, удачи инвесторам 🫡В ноябре 2023 года Forbes узнал, что «Делимобиль» начал подготовку к IPO на Мосбирже в начале 2024-го. По данным издания, компания планирует привлечь «от 2,5-3 млрд до 10 млрд рублей». Опрошенные Forbes аналитики оценивали «Делимобиль» в 60-90 млрд рублей с учётом долга.
ну могли не 10% отдать, а 20% или 25% .. .было бы как раз 10 млрд
Ну после IPO сети заправок Делимобиль выглядит ещё ничего так
отличные новости с утра
привлекли 40 млн долларов, а новость на всю страну... мда
40 млн за 10%... итого бизнес 400 лямов..
Ждём начала торгов, посмотрим будут ли скупать их..
наДЕЛИЛИ гоев на поло и солярисах
Я в шоке от цены на бизнес. Пусть все кричат, что все плохо и мы не развиваемся, но наш рынок каждый день все больше поднимается с колен!