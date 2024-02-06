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Таня Боброва

Минцифры предложило увеличить лимиты программы ИТ-ипотеки — Минфин идею поддержал Статьи редакции

Банки, которые уже исчерпали лимиты, получат средства от «Дом.рф», сообщили в министерстве финансов.

  • Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов и направило его на согласование в правительство. В ведомстве объяснили решение «большим спросом».
  • В Минфине сообщили, что поддерживают увеличение лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы «не допустить остановки программы». В министерстве добавили, что сейчас оператор «Дом.рф» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Это позволит продолжить программу до принятия акта правительства.
  • В начале февраля 2024 года ТАСС со ссылкой на данные «Домклика» написало, что «Сбер» перестал принимать заявки на ИТ-ипотеку. В пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф» сообщили агентству, что банк исчерпал лимиты. Перед этим заявки прекратили оформлять ПСБ, «МТС Банк», РНКБ и банк «Санкт-Петербург», писало издание. В «Дом.рф» тогда предположили, что банки могли израсходовать лимиты.
  • Льготная ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в мае 2022 года. Максимальная ставка по такому кредиту — 5%. По данным Минцифры, с начала действия программы банки выдали 48,6 тысячи кредитов на 424,8 млрд рублей.

#новости #ипотека

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314 комментариев
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 Невкусно и грустно

Парадоксальный цирк в комментах. Люди почему-то ополчились на ИТ, хотя это всего лишь обоснование для печатного станка через бетонометры в карман чиновников/застройщиков/банков. С таким же успехом можно было придумать льготную четную ипотеку (для тех, кто родился в четный день) или льготную длинную ипотеку (для людей с длиной имени > 6).

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Андрей Вечерний

А на самом деле это очень забавно. Я уже почти 25 лет вижу, как люди зачем-то ищут логику во всех этих действиях, и вопиюще вопиют о том, что как-то оно всё сделано неправильно.

Это так же абсурдно, как воспринимать на веру фразу "мы опять не были готовы к зиме", которая наступает КАЖДЫЙ БЛЯТЬ ГОД.

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3 комментария
Андрей Новиков

Потому что Россия - это страна победившей антиутопии. Здесь законотворцы создали невозможное общество, где "виновен" каждый. Ты даже можешь ничего не делать, а уже нарушил какой-либо закон. Не оплатил, не уведомил, не встал на учет. Вот и срываются люди друг на друга, потому что не входят в группу с иммунитетом от преследования...

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Андрей Вечерний

Гойдная мысль

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Ирина Храмова

Ни капли не против ИТ. Меня тревожит только то, что я не успела своему третьему ребенку квартиру купить до того, как цены на первичку улетели в небеса. А улетели они из-за льготых ипотек (ИТ лишь одна из них)

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16 комментариев
Архаров Петр

В итоге льготную получать именно ИТ, поэтому и ополчились.

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4 комментария
Sergey

Да, это так, только не в карман банков и застройщиков, а дать возможность заработать производителям материалов и оборудования отечественным. Только есть загвоздка, рост стоимости м2 начался быстрее, чем преобразование производственного комплекса РФ, и уже скоро бум со стройкой спадет, а производства после всплеска получат по голове дубиной — кто-то взял кредит на капитальные расходы на увеличение производственных мощностей, а будущая выручка сокращается уже сейчас.

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2 комментария
Mikhail

А можно придумать с длиной члена больше 22см? Девочки пишите

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Вадим Д.

ИТ это хорошо/нужно/полезно, но с этими ипотеками раздутыми чёт не туда выгребаем. Учителям/преподам/инженерам/врачам выдавайте, а то скоро % по ипотеке некому считать будет.

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Премудрый пискарь

Зачем? Они и так всем довольны т.к. телевизер смотрят...

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19 комментариев
Чечёточник

Медики и педики берут ипотеку на три копейки и еще умудряются в просрочку уйти. Зачем гос-ву склонять людей к дефолту? 😂😂😂

На самом деле они не берут ни черта, конечно. Откуда у них бабки чтобы двигать строительную отрасль.

А вот айтишники исключительно платежеспособные хоббитцы.

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Сергей Степанов

А когда мы в последний раз выгребали "туда"? )

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13 комментариев
Светлана Владимирова

Так и будет

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Слегка Придурковатый

У банков прибыль ебейшая, а они, видишь ли, лимиты исчерпали и ещё деняк клянчат. Совсем там охуела уже эта семибанкирщина.

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Petra Kavalsky

Я вчера случайно на Ютубе напала на видео про банкротство, и там банковская тетя страдала и рыдала, объясняя, почему банки не хотят открывать счета в процессе банкротства (на эти счета финуправляюший должен переводить средства от продажи активов). Оказывается, они эти счета бесплатно должны обслуживать и им это не выгодно. Дословно: «Если мы будем бесплатно обслуживать такое количество счетов, то нам кушать нечего будет». При этом публикуют отчеты с охулиардами прибыли

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19 комментариев
Архаров Петр

Дак у них прибыль не за счет ипотеки.

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2 комментария
Nag Champa

Может поддержать стоит малообеспеченных, а не профессии которые итак могут позволить себе купить квартиру, в большинстве случаев используя льготную ипотеку как инвестиция , а не реальная нужда в жилье.

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Макс Кроу

Айтишники могу свалить, а малообеспеченные нет.

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2 комментария
Khulster
Может поддержать стоит малообеспеченных, а не профессии

Так поддерживают не граждан, а застройщиков. И чтобы им переводить денег нужны основания. А малоимущие все равно не потянут ипотеку, а если и потянут, то самую дешевую. Невыгодно.

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8 комментариев
Sergey

Из IT люди могут ехать из страны, т.к квалификация не требует привязки к страновым особенностям, а врачи, инженеры и преподаватели сходу встроиться в рынки другой страны не могут.

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15 комментариев
Kiss1nger

Что-то на инагентском ;D

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Пружинный ревербератор

А чем эти малообеспеченные будут платить платежи по ипотеке?

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2 комментария
Светлана Владимирова

Малообеспеченные будут активно вымирать, особенно в городах. Население современной России глубоко убыточно и не подлежит реорганизации. Производственные силы, как и производственные мощности не соответствует требованиям современной культуре производства. Нет ни одного драйвера для исправления ситуации,лишь временные, ситуационные решения.
Подобным образом в конце 90х и начале 2000 х решали проблемы с д/с для детей поколения последней волны рождаемости в СССР 83-89года. Т.е.никак. Рождаемость пошла на спад и все решилось само собой. Теперь садики нужно наоборот закрывать из-за недобора детей, как и школы. Что активно происходит. Недавно смотрела выставленную на продажу усадьбу Демидова в которой с 1860 (после отмены креп.права была духовная семинария, а с 1917 по н.в.школа)школу закрыли из-за отсутствия детей, теперь здание продают. Так же будет с жильем. Выжившие предприятия по льготной ставке будут арендовать/выкупать общежития для промышленных рабочих (то, что мы называем многоквартирные дома) и жилые помещения выдавать под проживание рабочим работающим на предприятии на время трудоустройства. Вернется схема социального найма жилья через работодателя под госгарантии сформированная в СССР. Предтеча уже есть, это предоставлегие жилья вахтенным рабочим с питанием, оплачиваемым с зарплаты рабочего на время вахты. Личное мнение

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7 комментариев
Fallen-117

Зачем поддерживать малообеспеченных, если они даже в более спокойные времена не осилили покупку жилья. "Они не вписались в рынок".

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1 комментарий
неформат

а может никого вообще, чтоб без перекосов, ах ну да тогда же стройка колом встанет, но то тогда поддержка стройки, а не населения

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Премудрый пискарь

Не-а! Они и так всем довольны!

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Леонид

Не могут.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Тормозить надо с этим субсидированием рынка

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Вася Пражкин

Конечно тормознем. Тормознем так, что весь рынок первички - в труху! Но потом.

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21 комментарий
Ale K

Да уже поздно, стоимость первички и так уже разогнана до небес

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1 комментарий
ilia

Я понимаю, конечно, что айти - дело важное, но кому нужны будут эти программы, если бешеная нехватка врачей, учителей, рабочих, водителей транспорта даже? И это не в одном городе или регионе. И врачи те же с учителями открыто говорят что отучившись не хотят ехать в регионы и особенно малые города - делать нечего, жилье не дают, ипотеку не дают льготную

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Максим

Айтишники могут собрать чемоданы и уехать.
Врачи, учителя и рабочие и водители не могут собрать чемоданы и уехать.
Если уедут все айтишники, все врачи, учителя и рабочие водители будут сидеть без работы.

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51 комментарий
xsignes

Берешь льготную ипотеку, сдаешь хату, уезжаешь. Да, для IT это прямо железобетонный аргумент не покинуть духовноляндию.

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1 комментарий
Александр Вербицкий

Нет никакой нехватки "врачей, учителей, рабочих, водителей транспорта". Судя по зарплатам, они вообще нахрен не нужны никому.

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10 комментариев
Архаров Петр

Большинство программ итак не нужны, но пока дают на это деньги делают)

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8 комментариев
Жгучий Лук

Что то не замечал,посещал разнопрофильные клиники ( платные ) , всегда есть врачи, в школах нет такого что : Извините ребята, у вас не будет Литературы потому что у нас нет преподавателя, нехватка.

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9 комментариев
NoForkPlease

Просто Шадаев заявил что АйТи нужно и нужно поддержать, а Мурашко нет(кстати где он?). А самое заявление это хороший инфоповод был что бы поддержать застройщиков. Такой финт и с водителями и дровосеками можно было провести

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2 комментария
Водяной

Вы в платную медицину обращались ? ИТ курят нервно в сторонке

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1 комментарий
erby13

надо просто как то ограничить возможность перепродажи такого жилья или пункт в договоре - прожить 10-20 лет, чтобы не злоупотребляли в личных целях

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Мимо проходивший

Охуенное решение, даже продать и уехать в другой город нельзя будет. Идеально, блять. Может сразу паспорта заберем?

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2 комментария

Комментарий удален модератором

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Мальдивский трудоголик

действительно, как все просто то оказалось. О праве распоряжаться своей собственностью не слышали?

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1 комментарий
Dmitry

Плохо это всё закончится, ой плохо)

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Leo Uvarov

это хорошо.

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1 комментарий
P.Kranin

Надеюсь плохо для них, хорошо для нас
Это я про то, что ценник упадет

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Жгучий Лук

А еще у айтишников должно быть по паре рабов хотя бы, справедливо.))

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Alexander

Каких рабов, вы что, у нас традиционные ценности! Крепостных!

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1 комментарий
Alexey

Ваш коммент огорчает негров

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Александр Боченин

Крестьянам которые лайкают запрет перепродажи ипотечных квартир итишников и осуждают их:
ИТ-ки берут (всего за два года это 46 тысяч человек - это смешно) ипотеку не под 00.1%, а под 5% - минимум. Это достаточно высокая ставка для кредита с залогом жилья. Купить можно только по ДДУ, никаких земель, домов, а только ДДУ от застройщика, который продает по ДДУ квартиры, которые дороже вторички, аналогичного качества и площади.

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Дочка депутата

Согласна, что еще множество профессий, которым должна быть предоставлена льготная ипотека, но не получится всем сразу. Видимо IT сейчас важнее, ну или не менее важное направление

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Архаров Петр

Лучше никому не предоставлять.

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5 комментариев
Премудрый пискарь

Нет!

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1 комментарий
John Nash

кто эти 50 тысяч, подписавшихся на кабалу? Операторы дронов наверно тоже к айтишникам причислены?

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htuNLiit

Ну я. Вопросы?

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9 комментариев
Vlad

Как же много в стране айтишников!!!

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Ирина Храмова

Людей, работающих в аккредитованных ИТ компаниях - заметьте. Многие из них к ИТ относятся очень опосредованно

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Жгучий Лук

Без разработчиков и смежных специализаций в IT секторе современный мир рухнет. Как только будет не кому поддерживать легаси софт, пилить и допиливать, обновлять инфраструктурные решения в различных отраслях взвоют все абсрлютно от подростков до пожилых людей. Айтишники недооценены, а не как считают некоторые их возвышают, нет, именно недооценены. И льготная ипотека это минимум.

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Valentin

Вообще было бы оч просто отсеять "инвесторов". Сделать как с сельской, что ты обязан прописанным быть в купленной квартире.

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Khulster

Тоже мне проблема. По квартире на ребенка, Profit. Или законодательно запретить родителям покупать квартиры своим детям на будущее?
Да и в чем проблема прописать, оформить, выписать кого угодно?

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LETS DO SMTH

Нужно не ипотеку субсидировать, а застройщиков. Например, добавить денег для увеличения площади жилья. А так любая льготная ипотека просто раздувает пузырь на рынке жилья и раскармливает и без того очень богатые банки.

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Сергей Д

Не коммунист - но можно и в "натуральной форме" - например родил ребенка - вот тебе сертификат на 18м2 . Это украсть как минимум сложнее

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2 комментария
Иван Рукавин

Это хорошее предложение, осталось дождаться реализации. Атишникам тоже нужно откуда-то работать.

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debil
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Just Michael

На агонию похоже

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Мальдивский трудоголик

чует мое сердце, перегревом пахнет

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Мимо проходивший

Пахнет? Да им воняет за десять верст, пару лет как.

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Сергей Д

пузырем. Считай в 2 раза разогнали стоимость квадратного метра. Хотя собственно цены арматуры, бетона и пр - там максимум 5% в себестоимости и ценник на них критически не рос

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Архаров Петр

Вот изза этих льготных ипотек суммы за квартиры и взлетели.

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Сергей Д

Но если посмотреть на рамки ИТ ипотеки - то там с 18 до 50 лет включительно. А что за полтинник специалисты не нужны ? А ведь ему тоже жить где то надо - с детьми, внуками и пр. С другой стороны - возможно ипотека и мешает - например внутренней мобильности. Тут бы лучше предприятиям разрешить строить "наемные дома" и сдавать в долгосрочную аренду. Но бухгалтер говорила - что с точки зрения налогообложения это предприятиям сильно не выгодно. Странно - как капитал и пассивный активы могут быть невыгоднее "кеша" ?

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under construction

ждем хат в новой москве по 500тр за квадрат в человейниках

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John Nash

студий бизнескласса, с вайфаем на детской площадке и платой за содержание и ремонт по 40 тысяч в месяц

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Водяной

Те кто пишут про медиков, вы давно обращались в платную медицину? ИТ нервно курит в сторонке

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htuNLiit

Как стоимость услуг связана с зарплатами?

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Добро, раскошеливайтесь, налогоплательщики.

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От Себя Добавлю

У айтишников (если ты профи своего дела), отличные зарплаты, зачем они ввязываются в ипотеку. Ну, с другой стороны, если такие льготы, почему бы и не взять.

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ИмФам2

есть уж есть бабки для безипотечной покупки, то схема простая: бабки на депозит, ипотека с мелким процентом оплачивается процентами с этого депозита. как только доходы с депозита сравняются или станут меньше - закрыаешь депозит, несешь бабки в ипотеку, на остатки едешь в куршавешь

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Госпожа Белладонна

Было бы неплохо распространить на вторичку, и только для айтишников. Вот это действительно было бы вкусно.

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