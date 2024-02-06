Минцифры предложило увеличить лимиты программы ИТ-ипотеки — Минфин идею поддержал Статьи редакции
Банки, которые уже исчерпали лимиты, получат средства от «Дом.рф», сообщили в министерстве финансов.
- Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов и направило его на согласование в правительство. В ведомстве объяснили решение «большим спросом».
- В Минфине сообщили, что поддерживают увеличение лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы «не допустить остановки программы». В министерстве добавили, что сейчас оператор «Дом.рф» перераспределяет оставшиеся лимиты тем банкам, у которых они закончились. Это позволит продолжить программу до принятия акта правительства.
- В начале февраля 2024 года ТАСС со ссылкой на данные «Домклика» написало, что «Сбер» перестал принимать заявки на ИТ-ипотеку. В пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф» сообщили агентству, что банк исчерпал лимиты. Перед этим заявки прекратили оформлять ПСБ, «МТС Банк», РНКБ и банк «Санкт-Петербург», писало издание. В «Дом.рф» тогда предположили, что банки могли израсходовать лимиты.
- Льготная ипотека для ИТ-специалистов начала действовать в мае 2022 года. Максимальная ставка по такому кредиту — 5%. По данным Минцифры, с начала действия программы банки выдали 48,6 тысячи кредитов на 424,8 млрд рублей.
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Парадоксальный цирк в комментах. Люди почему-то ополчились на ИТ, хотя это всего лишь обоснование для печатного станка через бетонометры в карман чиновников/застройщиков/банков. С таким же успехом можно было придумать льготную четную ипотеку (для тех, кто родился в четный день) или льготную длинную ипотеку (для людей с длиной имени > 6).
А на самом деле это очень забавно. Я уже почти 25 лет вижу, как люди зачем-то ищут логику во всех этих действиях, и вопиюще вопиют о том, что как-то оно всё сделано неправильно.
Это так же абсурдно, как воспринимать на веру фразу "мы опять не были готовы к зиме", которая наступает КАЖДЫЙ БЛЯТЬ ГОД.
Потому что Россия - это страна победившей антиутопии. Здесь законотворцы создали невозможное общество, где "виновен" каждый. Ты даже можешь ничего не делать, а уже нарушил какой-либо закон. Не оплатил, не уведомил, не встал на учет. Вот и срываются люди друг на друга, потому что не входят в группу с иммунитетом от преследования...
Гойдная мысль
Ни капли не против ИТ. Меня тревожит только то, что я не успела своему третьему ребенку квартиру купить до того, как цены на первичку улетели в небеса. А улетели они из-за льготых ипотек (ИТ лишь одна из них)
В итоге льготную получать именно ИТ, поэтому и ополчились.
Да, это так, только не в карман банков и застройщиков, а дать возможность заработать производителям материалов и оборудования отечественным. Только есть загвоздка, рост стоимости м2 начался быстрее, чем преобразование производственного комплекса РФ, и уже скоро бум со стройкой спадет, а производства после всплеска получат по голове дубиной — кто-то взял кредит на капитальные расходы на увеличение производственных мощностей, а будущая выручка сокращается уже сейчас.
А можно придумать с длиной члена больше 22см? Девочки пишите
ИТ это хорошо/нужно/полезно, но с этими ипотеками раздутыми чёт не туда выгребаем. Учителям/преподам/инженерам/врачам выдавайте, а то скоро % по ипотеке некому считать будет.
Зачем? Они и так всем довольны т.к. телевизер смотрят...
Медики и педики берут ипотеку на три копейки и еще умудряются в просрочку уйти. Зачем гос-ву склонять людей к дефолту? 😂😂😂
На самом деле они не берут ни черта, конечно. Откуда у них бабки чтобы двигать строительную отрасль.
А вот айтишники исключительно платежеспособные хоббитцы.
А когда мы в последний раз выгребали "туда"? )
Так и будет
У банков прибыль ебейшая, а они, видишь ли, лимиты исчерпали и ещё деняк клянчат. Совсем там охуела уже эта семибанкирщина.
Я вчера случайно на Ютубе напала на видео про банкротство, и там банковская тетя страдала и рыдала, объясняя, почему банки не хотят открывать счета в процессе банкротства (на эти счета финуправляюший должен переводить средства от продажи активов). Оказывается, они эти счета бесплатно должны обслуживать и им это не выгодно. Дословно: «Если мы будем бесплатно обслуживать такое количество счетов, то нам кушать нечего будет». При этом публикуют отчеты с охулиардами прибыли
Дак у них прибыль не за счет ипотеки.
Может поддержать стоит малообеспеченных, а не профессии которые итак могут позволить себе купить квартиру, в большинстве случаев используя льготную ипотеку как инвестиция , а не реальная нужда в жилье.
Айтишники могу свалить, а малообеспеченные нет.
Так поддерживают не граждан, а застройщиков. И чтобы им переводить денег нужны основания. А малоимущие все равно не потянут ипотеку, а если и потянут, то самую дешевую. Невыгодно.
Из IT люди могут ехать из страны, т.к квалификация не требует привязки к страновым особенностям, а врачи, инженеры и преподаватели сходу встроиться в рынки другой страны не могут.
Что-то на инагентском ;D
А чем эти малообеспеченные будут платить платежи по ипотеке?
Малообеспеченные будут активно вымирать, особенно в городах. Население современной России глубоко убыточно и не подлежит реорганизации. Производственные силы, как и производственные мощности не соответствует требованиям современной культуре производства. Нет ни одного драйвера для исправления ситуации,лишь временные, ситуационные решения.
Подобным образом в конце 90х и начале 2000 х решали проблемы с д/с для детей поколения последней волны рождаемости в СССР 83-89года. Т.е.никак. Рождаемость пошла на спад и все решилось само собой. Теперь садики нужно наоборот закрывать из-за недобора детей, как и школы. Что активно происходит. Недавно смотрела выставленную на продажу усадьбу Демидова в которой с 1860 (после отмены креп.права была духовная семинария, а с 1917 по н.в.школа)школу закрыли из-за отсутствия детей, теперь здание продают. Так же будет с жильем. Выжившие предприятия по льготной ставке будут арендовать/выкупать общежития для промышленных рабочих (то, что мы называем многоквартирные дома) и жилые помещения выдавать под проживание рабочим работающим на предприятии на время трудоустройства. Вернется схема социального найма жилья через работодателя под госгарантии сформированная в СССР. Предтеча уже есть, это предоставлегие жилья вахтенным рабочим с питанием, оплачиваемым с зарплаты рабочего на время вахты. Личное мнение
Зачем поддерживать малообеспеченных, если они даже в более спокойные времена не осилили покупку жилья. "Они не вписались в рынок".
а может никого вообще, чтоб без перекосов, ах ну да тогда же стройка колом встанет, но то тогда поддержка стройки, а не населения
Не-а! Они и так всем довольны!
Не могут.
Тормозить надо с этим субсидированием рынка
Конечно тормознем. Тормознем так, что весь рынок первички - в труху! Но потом.
Да уже поздно, стоимость первички и так уже разогнана до небес
Я понимаю, конечно, что айти - дело важное, но кому нужны будут эти программы, если бешеная нехватка врачей, учителей, рабочих, водителей транспорта даже? И это не в одном городе или регионе. И врачи те же с учителями открыто говорят что отучившись не хотят ехать в регионы и особенно малые города - делать нечего, жилье не дают, ипотеку не дают льготную
Айтишники могут собрать чемоданы и уехать.
Врачи, учителя и рабочие и водители не могут собрать чемоданы и уехать.
Если уедут все айтишники, все врачи, учителя и рабочие водители будут сидеть без работы.
Берешь льготную ипотеку, сдаешь хату, уезжаешь. Да, для IT это прямо железобетонный аргумент не покинуть духовноляндию.
Нет никакой нехватки "врачей, учителей, рабочих, водителей транспорта". Судя по зарплатам, они вообще нахрен не нужны никому.
Большинство программ итак не нужны, но пока дают на это деньги делают)
Что то не замечал,посещал разнопрофильные клиники ( платные ) , всегда есть врачи, в школах нет такого что : Извините ребята, у вас не будет Литературы потому что у нас нет преподавателя, нехватка.
Просто Шадаев заявил что АйТи нужно и нужно поддержать, а Мурашко нет(кстати где он?). А самое заявление это хороший инфоповод был что бы поддержать застройщиков. Такой финт и с водителями и дровосеками можно было провести
Вы в платную медицину обращались ? ИТ курят нервно в сторонке
надо просто как то ограничить возможность перепродажи такого жилья или пункт в договоре - прожить 10-20 лет, чтобы не злоупотребляли в личных целях
Охуенное решение, даже продать и уехать в другой город нельзя будет. Идеально, блять. Может сразу паспорта заберем?
Комментарий удален модератором
действительно, как все просто то оказалось. О праве распоряжаться своей собственностью не слышали?
Плохо это всё закончится, ой плохо)
это хорошо.
Надеюсь плохо для них, хорошо для нас
Это я про то, что ценник упадет
А еще у айтишников должно быть по паре рабов хотя бы, справедливо.))
Каких рабов, вы что, у нас традиционные ценности! Крепостных!
Ваш коммент огорчает негров
Крестьянам которые лайкают запрет перепродажи ипотечных квартир итишников и осуждают их:
ИТ-ки берут (всего за два года это 46 тысяч человек - это смешно) ипотеку не под 00.1%, а под 5% - минимум. Это достаточно высокая ставка для кредита с залогом жилья. Купить можно только по ДДУ, никаких земель, домов, а только ДДУ от застройщика, который продает по ДДУ квартиры, которые дороже вторички, аналогичного качества и площади.
Согласна, что еще множество профессий, которым должна быть предоставлена льготная ипотека, но не получится всем сразу. Видимо IT сейчас важнее, ну или не менее важное направление
Лучше никому не предоставлять.
Нет!
кто эти 50 тысяч, подписавшихся на кабалу? Операторы дронов наверно тоже к айтишникам причислены?
Ну я. Вопросы?
Как же много в стране айтишников!!!
Людей, работающих в аккредитованных ИТ компаниях - заметьте. Многие из них к ИТ относятся очень опосредованно
Без разработчиков и смежных специализаций в IT секторе современный мир рухнет. Как только будет не кому поддерживать легаси софт, пилить и допиливать, обновлять инфраструктурные решения в различных отраслях взвоют все абсрлютно от подростков до пожилых людей. Айтишники недооценены, а не как считают некоторые их возвышают, нет, именно недооценены. И льготная ипотека это минимум.
Вообще было бы оч просто отсеять "инвесторов". Сделать как с сельской, что ты обязан прописанным быть в купленной квартире.
Тоже мне проблема. По квартире на ребенка, Profit. Или законодательно запретить родителям покупать квартиры своим детям на будущее?
Да и в чем проблема прописать, оформить, выписать кого угодно?
Нужно не ипотеку субсидировать, а застройщиков. Например, добавить денег для увеличения площади жилья. А так любая льготная ипотека просто раздувает пузырь на рынке жилья и раскармливает и без того очень богатые банки.
Не коммунист - но можно и в "натуральной форме" - например родил ребенка - вот тебе сертификат на 18м2 . Это украсть как минимум сложнее
Это хорошее предложение, осталось дождаться реализации. Атишникам тоже нужно откуда-то работать.
На агонию похоже
чует мое сердце, перегревом пахнет
Пахнет? Да им воняет за десять верст, пару лет как.
пузырем. Считай в 2 раза разогнали стоимость квадратного метра. Хотя собственно цены арматуры, бетона и пр - там максимум 5% в себестоимости и ценник на них критически не рос
Вот изза этих льготных ипотек суммы за квартиры и взлетели.
Но если посмотреть на рамки ИТ ипотеки - то там с 18 до 50 лет включительно. А что за полтинник специалисты не нужны ? А ведь ему тоже жить где то надо - с детьми, внуками и пр. С другой стороны - возможно ипотека и мешает - например внутренней мобильности. Тут бы лучше предприятиям разрешить строить "наемные дома" и сдавать в долгосрочную аренду. Но бухгалтер говорила - что с точки зрения налогообложения это предприятиям сильно не выгодно. Странно - как капитал и пассивный активы могут быть невыгоднее "кеша" ?
ждем хат в новой москве по 500тр за квадрат в человейниках
студий бизнескласса, с вайфаем на детской площадке и платой за содержание и ремонт по 40 тысяч в месяц
Те кто пишут про медиков, вы давно обращались в платную медицину? ИТ нервно курит в сторонке
Как стоимость услуг связана с зарплатами?
Добро, раскошеливайтесь, налогоплательщики.
У айтишников (если ты профи своего дела), отличные зарплаты, зачем они ввязываются в ипотеку. Ну, с другой стороны, если такие льготы, почему бы и не взять.
есть уж есть бабки для безипотечной покупки, то схема простая: бабки на депозит, ипотека с мелким процентом оплачивается процентами с этого депозита. как только доходы с депозита сравняются или станут меньше - закрыаешь депозит, несешь бабки в ипотеку, на остатки едешь в куршавешь
Было бы неплохо распространить на вторичку, и только для айтишников. Вот это действительно было бы вкусно.