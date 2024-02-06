Деньги
Таня Боброва

Разработчик роботов-курьеров Starship Technologies привлёк $90 млн Статьи редакции

Общая сумма привлечённых инвестиций с момента основания стартапа в 2014 году достигла $230 млн.

  • Инвестраунд возглавили Plural и Iconical, сообщила компания. Условия сделки и свою оценку она не раскрывает. Деньги планируют потратить на расширение бизнеса и развитие ИИ-технологий.
  • Starship Technologies создали сооснователи Skype Янус Фриис и Ахти Хейнла. Компания разрабатывает роботов-курьеров, которые выполняют доставку «последней мили» в США и Европе.
  • Среди её клиентов — транспортный сервис Bolt, магазины Co-op, сервис доставки Grubhub и другие. По собственным данным, всего роботы Starship выполнили более 6 млн автономных доставок. В марте 2022-го было 3 млн доставок.
Источник: TNW

#новости #стартапы

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 Андрей Вечерний

Всмысле Старшип

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Дмитрий Красников

На фото похоже на армию роботов
А по факту получается холодильники на колесах

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Вася Пражкин

Я бы не стал так дергать судьбу за яйца и обижать роботов. Кто знает, что у ИИ на уме через год-другой будет.

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Егор Вяткин

Дада, я поэтому и пишу под каждой статьей, что ИИ класс и роботы супер

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Костя Маслов

Вот именно. Такие обзывания вряд ли простят

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Уши Пьера Безухова

если человеческие курьеры так выстроятся будет выглядеть более зловеще)

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Отнюдь

написано же у них есть заточка если что

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Ovechkin

По ним так и не скажешь, но когда начнется восстание роботов, кожаные еще пожалеют о своих словах про холодильники

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Timur e la squadra

Для плотнозаселенных городов все-таки сложноватая штука. Особенно со сложной дорожной сетью или сложными погодными условиями.

Для американской субурбии, наверное, идеально. Дорожки полупустые, плоские, расстояния вроде небольшие, но гонять ради них человека по 10 раз на дню жалко.

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Сергей Леопольдович

А ночью, когда они уснут, мы покорим город!
Далее злодейский робото-смех со скрежетом.

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Вася Ефреев

Ребятки которые будут их тормозить и грабить будут очень довольны)

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P.Kranin

Скорее всего система охраны будет какая-то, как с самокатами

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Павел Туганов

Неужели эти роботы обходятся дешевле, чем живой человек, курьерам и так платят копейки, так еще и работу отбирают.

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Вася Пражкин

Пока - дороже, сильно дороже. Я б даже сказал, что тут даже не близко. Один такой робот доставщик стоит несколько тыщ евро + инфраструктура на его обслуживание, мониторинг, ремонт. А едет он примерно со скоростью 2-3 км/ч, что в разы медленнее обычного велосипедного курьера. Плюс в него надо посылочку вручную класть и забирать. Я сильно подозреваю, что такие бабки вкладываются в технологии(ПО, процессы), а роботы-доставщики - это так, чтоб было на чем отлаживать.

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Alexey Remizov

ну уж класть в него можно и автоматизировать :) подьезжает на место, открывает свой люк, другая робот-рука кладет в него посылку..

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Den Bratishko

прочитал “РАБОВ-КУРЬЕРОВ" и не понял, где же новшество)))

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Aleksei Revin

Проработал в Starship Technologies ровно три недели и сбежал сверкая пятками.

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Вася Пражкин

А что там, обижали?

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Aleksei Revin

Там вообще не обижали. Но то, как были построены процессы не впечатлило ни разу. Лет пять назад это было.

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Вася Пражкин

Ну за пять лет процессы могли и настроить.

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Aleksei Revin

Очень сомневаюсь. Тут рынок толковых менеджеров очень скромный, и все друг друга знают. С предыдущего раунда ST особо не хантил, и я не слышал, чтобы туда кто-то переходил.

Это с разработчиками можно втихую нанять грамотную команду и подтянуть код. С процессами все сложнее, поэтому не питаю иллюзий

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Вася Пражкин

$90M им же не за красивые глаза дали, верно?

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Aleksei Revin

Там другая политика. Они все мечтают кому-то крупному продасться

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Дмитрий Руханов

"Противник не нажмет на кнопку доставки, если вы лишите его руки!"

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Мира Летягина

Тоже наверное будут тупить и врезаться в друг друга

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Вадя Кулаков

Прям как настоящие живые курьеры?)

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debil
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Илья Марин

Армия термосумок на колёсах

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Алеоп

Жалко этих бродяг на колесах

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Vlad
Starship Technologies создали сооснователи Skype Янус Фриис и Ахти Хейнла.

интересно, они в конструировании и ИИ что-нибудь понимают, или они тупо продакт-менеджеры и директора там?

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