«Свергнутый» сооснователь WeWork Адам Ньюман предложил выкупить банкротящийся бизнес компании — СМИ Статьи редакции
А также профинансировать её работу на время процедур по банкротству.
- Адам Ньюман уже «несколько месяцев пытается» выкупить американский бизнес сети коворкингов WeWork, которая в ноябре 2023 года подала на банкротство в США, пишет NYT со ссылкой на письмо, направленное его юристами консультантам WeWork. По данным газеты, предприниматель предложил поглотить активы с участием своей новой компании — Flow Global, — а помочь со сделкой попросил инвестора Дэниэла Лоба.
- Предприниматель предложил выкупить всю компанию или её отдельные активы, а также профинансировать её работу, пока дело о банкротстве не закрыто. Однако юристы в письме выразили недовольство тем, что сеть-банкрот «недостаточно участлива» в переговорном процессе, хотя сделка «максимизирует выгоду для всех заинтересованных сторон».
- В документе также сказано, что Ньюман ещё в октябре 2022 года пытался помочь компании получить $1 млрд, чтобы она смогла «стабилизировать работу», но тогдашний глава WeWork свернул обсуждение без объяснений. Qaurtz пишет, что речь о Дэвиде Тролли, а CNBC — что о Сандипе Матрани.
- Сооснователь также публично высказался о банкротстве компании в ноябре: он заявил, что «подняться ей поможет реорганизация, верная стратегия и подходящая команда». То же подчеркнули в письме и юристы, заметив, что в эпоху гибридной работы бизнес WeWork, наоборот, в силах развиваться.
- В WeWork сказали изданию AP, что «регулярно» получают запросы от заинтересованных в покупке лиц и рассматривают предложения. В хедж-фонде Дэна Лоба Third Point сообщили только о том, что договорённостей о выкупе бизнеса нет, всё это — «предварительные обсуждения», передало The Washington Post.
- Сумма потенциальной сделки в письме не указана. Некоторые аналитики ранее полагали, что если кто-то и выкупит банкротящийся бизнес сети, то разве что за $500 млн.
- WeWork основали Адам Ньюман и Мигель МакКелви в 2010 году — стартап обещал «трансформировать рабочую среду». В 2019 году его оценивали в $47 млрд, но когда инвестиционный бум прошёл, компанию поставили в один ряд с другими низкомаржинальными предприятиями со слабой экономикой.
- В 2019 году Ньюман оставил должность гендиректора на фоне претензий со стороны инвесторов, передав контроль японской SoftBank. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала до $20-30 млрд, а IPO отложили до 2021 года.
- Сам сооснователь говорил, что принял решение об уходе исходя из интересов компании, но СМИ считают, что его «свергли». Именно поэтому Axios пишет, что выкуп им бизнеса WeWork стал бы «ошеломительным бумерангом» — особенно с учётом того, что многие до сих пор винят его во всех проблемах компании.
- В 2022 году новый стартап Ньюмана для управления недвижимостью Flow привлёк $350 млн от фонда Andreessen Horowitz при оценке в $1 млрд ещё до запуска. Предприниматель тогда заявлял, что проект поможет решить проблему с дефицитом жилья в США.
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Так что, ждать второй сезон сериала? Или отдельный новый под названием "Сработало"?
А жена еще с ним?
Забыл чем там в сериале дело кончилось
в ноябре сми писали, что все у них хорошечно, поэтому полагаю, что да
В сериале они вместе на пляже. Красиво и беззаботно. Как там в реале - хз
Тем что их китаец на деньги кинул
Непонятно две вещи, почему его так тянет в эту компанию и почему компания так бежит от него)
axios шутит, что wework — его первая любовь, которую он все никак не может забыть
Потому что больше ничего не получается особо) как Дорси ушел из твиттер, чтобы запустить твиттер
Потому что шара, она встречается один раз в жизни. Серийно успешных предпринимателей можно по пальцам одной руки. Остальные что-то выдумали оно стрельнуло, продали, на этом всё...
Здравый смысл (после "...новый стартап Ньюмана.."):
На all in podcast (кто не слушает, рекомендую, мало где ещё можно послушать 4 топ vc рассуждающих обо всем) полгода назад обсуждали что гениальный ход будет ему купить we work из банкротства(по сути взять активы по центру на доллар) и сделать ее прибыльной, что гораздо проще когда за активы уже заплатили акционеры
А чего первый раз-то не сделал прибыльной и немного ушел?
Единственный кто постарел из технологичных предпринимателей