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Отделение банка Chouzhou Commercial Bank

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 февраля: доллар — 90, 68 рубля (на 56 копеек меньше, чем 6 февраля), евро — 97,44 рубля (на 78 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 91,02 рубля, евро — 98 рублей.

Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 91,03 рубля, евро — 97,99ден рубля.

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Кто и как адаптируется

Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025-2030 годах, узнал РБК. Авиаузлы хотят разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования. Под финансирование первой — малые аэродромы — должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счёт сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорацию по организации воздушного движения». Во вторую группу войдут более крупные гавани, которые находятся под управлением частных инвесторов.

Бюджет фонда реконструкции аэродромов может составить 10 млрд рублей ежегодно. Источником средств для малых аэродромов может стать новый сбор с авиакомпаний, крупные авиаузлы должны восстанавливаться через формат государственно-частного партнёрства.

Банки ждут расширения лимита по ИТ-ипотеке, рассказали «Ведомостям» представители «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и РНКБ. «Сбер» и РНКБ готовы возобновить выдачи. Пока из-за исчерпания лимита банки приостановили сбор заявок и выдачи. Такое решение приняли, в частности, «Сбер», «МТС банк», банк «Санкт-Петербург», а ВТБ снизил объёмы выдачи.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вступила в переговоры с истцами коллективного иска о мирном урегулировании вопроса. Об этом представители сторон сообщили на заседании Арбитражного суда Москвы 5 февраля 2024 года и попросили отложить заседание. Претензии инвесторов к ГТЛК связаны с тем, что компания год не платила по евробондам.

«Коммерсантъ» узнал, что один из крупнейших китайских производителей бытовой техники Skyworth официально выйдет в Россию. Компания направила предложения о размещении своей продукции в российских сетях, а также договорилась о контрактном производстве телевизоров на белорусском «Горизонте».

Какие есть проблемы и трудности

Китайский Chouzhou Commercial Bank, который российские импортёры использовали как основной расчётный центр, уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости». Прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

Немецкая SAP предупредила, что с 20 марта 2024 года закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам. Это последний этап ухода компании из страны.

Контекст

Рыночная стоимость занятых арендаторами коммерческих помещений площадью до 300 м² на первых этажах домов, в которых, как правило, размещаются различные объекты инфраструктуры — магазины у дома, аптеки, салоны красоты, образовательные учреждения и прочие — за год (с декабря 2022-го по декабрь 2023-го) снизилась примерно на 3% до 454 тысяч рублей за 1 м². В то же время цены на пустые коммерческие помещения в столичных новостройках за прошедший год выросли на 7,3% до 439 тысяч рублей за 1 м², что стало самым высоким показателем как минимум за последние 1,5 года.

Новости предыдущего дня, 6 февраля — здесь.