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Деньги
Евгения Евсеева

День 714: главный у российских импортёров банк Китая остановил расчёты с Россией, SAP закроет доступ к облачным услугам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Отделение банка Chouzhou Commercial Bank 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 февраля: доллар — 90, 68 рубля (на 56 копеек меньше, чем 6 февраля), евро — 97,44 рубля (на 78 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 91,02 рубля, евро — 98 рублей.

Курсы на Forex на 08:02 мск: доллар — 91,03 рубля, евро — 97,99ден рубля.

Кто и как адаптируется

Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025-2030 годах, узнал РБК. Авиаузлы хотят разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования. Под финансирование первой — малые аэродромы — должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счёт сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорацию по организации воздушного движения». Во вторую группу войдут более крупные гавани, которые находятся под управлением частных инвесторов.

Бюджет фонда реконструкции аэродромов может составить 10 млрд рублей ежегодно. Источником средств для малых аэродромов может стать новый сбор с авиакомпаний, крупные авиаузлы должны восстанавливаться через формат государственно-частного партнёрства.

Банки ждут расширения лимита по ИТ-ипотеке, рассказали «Ведомостям» представители «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и РНКБ. «Сбер» и РНКБ готовы возобновить выдачи. Пока из-за исчерпания лимита банки приостановили сбор заявок и выдачи. Такое решение приняли, в частности, «Сбер», «МТС банк», банк «Санкт-Петербург», а ВТБ снизил объёмы выдачи.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) вступила в переговоры с истцами коллективного иска о мирном урегулировании вопроса. Об этом представители сторон сообщили на заседании Арбитражного суда Москвы 5 февраля 2024 года и попросили отложить заседание. Претензии инвесторов к ГТЛК связаны с тем, что компания год не платила по евробондам.

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«Коммерсантъ» узнал, что один из крупнейших китайских производителей бытовой техники Skyworth официально выйдет в Россию. Компания направила предложения о размещении своей продукции в российских сетях, а также договорилась о контрактном производстве телевизоров на белорусском «Горизонте».

Какие есть проблемы и трудности

Китайский Chouzhou Commercial Bank, который российские импортёры использовали как основной расчётный центр, уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости». Прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

Немецкая SAP предупредила, что с 20 марта 2024 года закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам. Это последний этап ухода компании из страны.

Контекст

Рыночная стоимость занятых арендаторами коммерческих помещений площадью до 300 м² на первых этажах домов, в которых, как правило, размещаются различные объекты инфраструктуры — магазины у дома, аптеки, салоны красоты, образовательные учреждения и прочие — за год (с декабря 2022-го по декабрь 2023-го) снизилась примерно на 3% до 454 тысяч рублей за 1 м². В то же время цены на пустые коммерческие помещения в столичных новостройках за прошедший год выросли на 7,3% до 439 тысяч рублей за 1 м², что стало самым высоким показателем как минимум за последние 1,5 года.

Новости предыдущего дня, 6 февраля — здесь.

#новости

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166 комментариев
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 Вадим Д.
главный у российских импортёров банк Китая остановил расчёты с Россией

Нефритовый стержень в беззащитную импортёрскую спину. Или не спину?

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Андрей Вечерний

Нефритовый стержень, псина, удар!

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2 комментария
Фоксик

Просто они Новый год празднуют. Вот и не работают

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2 комментария
Сергей И

Стержень то побольнее ятагана будет...

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Костя Маслов

Не в спину?!

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Нейрослав Жепетеев

Скоро исключительно в ресурсах будет оплата идти и через пятые-восьмидесятые лица.
И что такое "ИТ-ипотека"? Покупка компьютера "два ядра, три гига, игровая видеокарта" в ипотеку на десять лет?

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Айрат Галиуллин

Вот тебе, если ты не айтишник, ипотеку под 20% годовых дадут, а ИТ-специалисту под 5%. Вот что такое ИТ-ипотека

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80 комментариев
Vlad

На 30 лет, все в айтишники!

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illusive man

снова нож в псину и нефритовый стержень в Россиюшку вставили китайцы?

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Kiss1nger

Это еще не было реального применения вторичных санкций (только предупредили). После показательной порки, массово побегут как крысы. Но ничего, по ТВ будут вещать о российско-китайском братстве, многополярном мире и прочем мусоре, утаивая реальность.

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7 комментариев
Vlad

А были сомнения?

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1 комментарий
Олег

уже как привычка, ножик в спинку

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Alex Nosov

А где эти, верещавшие про надежного китайского друга, рабочий день еще не начался у них?

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Премудрый пискарь

Новый Год они отмечают просто! Написали же вам...

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Yusif Nasirli

Профукали китайцы братьев своих

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1 комментарий
Dee

Вы сайтом ошиблись

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Китаю нужно срочно начинать СВО на Тайване. Тогда точно будет у нас дружба навек.

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Alex Nosov

На каменный век, весь мир без микрочипов останется

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1 комментарий
Hox
Китаю нужно срочно начинать СВО на Тайване.

Си Цзиньпин ещё не совсем головой тронулся, и таблетки по расписанию пьёт.

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2 комментария
Доктор Шкутко

Как только транзакции достигают большого оборота - OFAC выходит на сцену и блочит вторичкой всех якобы друзей и торговых товарищей РФ. Вангую скоро будут тысячи банков для осуществления транзакций, но и тарифы, и надёжность подобных финансовых продуктов будут соответствующие. А так да, они все друзья-товарищи и санкции не работают :)

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Михаил Авдеев

Первый раз про этот банк слышу. 20 лет в вэде. И как он стал главным? Ограничений на транзакции в юанях с стороны цб кнр нет, пока не понимаю проблемы, слишком мало информации для вывода.

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Artur Kuramshin

Живу в Иу, где этот банк распространен больше всего, тоже его никогда не воспринимал всерьез. BOC самый удобный, много просят документов, но если товар не из санкционных пакетов - деньги спокойно проходят

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Sasha Step

Это банк используют в основном мелочь для перепродажи на маркетплейсах

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Вадим Д.
Бюджет фонда реконструкции аэродромов может составить 10 млрд рублей ежегодно

Небольшая, но стабильная распиловочная с потенциалом роста.

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Vladimir Miroshnichenko

Сможете дешевле?

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5 комментариев
Sasha Step

Да китайский писюн будет очень больно, если чего то не придумают. Очень много бизнесов закроется, очень много людей будет уволено, и у очень многих срежут зарплаты.

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Фоксик

Вот если он машины перестанет поставлять, то будет больно

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12 комментариев
Abnatop Sky
главный у российских импортёров банк Китая остановил расчёты с Россией

.

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Колян

Почему Китай не хочет принимать наши рубли?

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небожитель

А что ты за рубли купишь ? Ну кроме ресурсов.
Отсюда и идёт чем больше страна производит потребительских товаров и удовлетворяет спрос чем выше ценится её валюта среди других.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Пусть такер задаст этот вопрос солнцеликому. А еще про дворец, дебаты, теракты, олигархов

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Премудрый пискарь

Да он вроде бы даже свои юани не очень то принимать хочет...

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Конечно банк закрыл расчет. Теперь можно напрямую барыжить, зачем русские посредники :)

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Андрей Харченко

Русскикине посредники , а прямы поставщики ресурсов, которых нет ни у китая , ни у Европы

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1 комментарий
Алексей Попов

Какие доводы, причины у китайского банка, почему не озвучивают?

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Премудрый пискарь

Отмечают...

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Либерал-смузихлеб 3.0

Че доллар на трехмесячных максимумах?

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Никита
Китайский Chouzhou Commercial Bank, который российские импортёры использовали как основной расчётный центр, уведомил клиентов об остановке операций с Россией

Видимо все только начинается

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Премудрый пискарь

"должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счёт сборов в подведомственную Росавиации «Госкорпорацию по организации воздушного движения»."
" Источником средств для малых аэродромов может стать новый сбор с авиакомпаний"
Ясно...

"компания год не платила по евробондам"
...

" договорилась о контрактном производстве телевизоров на белорусском «Горизонте»."
Ш...

"Китайский Chouzhou Commercial Bank, который российские импортёры использовали как основной расчётный центр, уведомил клиентов об остановке операций с Россией"
Ого...

"20 марта 2024 года закроет доступ клиентам из России к своим облачным услугам. Это последний этап ухода компании из страны."
Э-эх...

"В то же время цены на пустые коммерческие помещения в столичных новостройках за прошедший год выросли на 7,3% до 439 тысяч рублей за 1 м²"
Т.е. никому не нужны но цены выросли?

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Иванов Иван
Т.е. никому не нужны но цены выросли?

Я думаю там основной доход это квартиры. А это вспомогательный где ронять цену просто не солидно.

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Андрей Комягин

SAP уйди уже наконец навсегда, пожалуйста со всем своим древним говном! жить станет проще без таких якорей

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Алексей Орлов

Это все искаженная реальность. Одни пишут , другие читают. Только зачем , никто не понимает 😂

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Бормотун

А где новость про экспансию роботов производства рф зарубеж.

Российский робот Promobot приступил к работе в Северной Корее. Андроида взяли на роль ассистента педагога в нескольких образовательных учреждениях Пхеньяна. По словам разработчиков, проект призван модернизировать сферу образования страны. В рамках работы робот Promobot будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы учеников.
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debil
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IgLa

Про swift и Китайский банк. В крипту уйдут вот и всё.

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Dee

Вот ваш кофе, с вас 0,000000021 биткоина

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2 комментария
Mike Amir

будете договариваться со штатами, мы вам отключим банк параллельного импорта

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xsignes

Кетай поможет, Кетай наши братья, ко-ко-ко

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163 комментария
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