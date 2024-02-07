Деньги
Евгения Евсеева

Китайский банк CZCB, который импортёры использовали для расчётов, прекратил все операции с Россией — «Ведомости» Статьи редакции

Транзакции прекращены как через SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS.

  • Китайский банк Chouzhou Commercial Bank (CZCB) уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Беларусью, рассказали «Ведомостям» источники среди финансовых консультантов, бизнесменов, а также собеседники в деловых объединениях.
  • CZCB стал основным расчётным центром для российских импортёров из-за «относительно нестрогого комплаенса» и расположения, пишет издание. Его штаб-квартира находится в городе Иу в провинции Чжэцзян — это один из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию.
  • О прекращении отношений с любыми компаниями из России и Беларуси менеджеры банка уведомили клиентов на неделе с 29 января по 4 февраля 2024-го. Владелец одной из компаний пожаловался, что из-за этого у него уже сорвалось несколько сделок. Издание также отмечает, что решение приняли в преддверии китайского Нового года, который продлится с 10 по 17 февраля. Из-за длинных выходных может случиться «логистический коллапс» — вывезти товар не получится как минимум до марта.
  • Проведение расчётов не зависит от системы передачи сообщений: транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS, говорит один из источников. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, всё это наглядно отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», — пояснил он.
  • Ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков, рассказал изданию, что в декабре 2023-го CZCB уведомил его об остановке платежей по определённому списку товаров, ввоз которых в Россию запрещён санкциями. Но спустя несколько недель банк сообщил, что прекращены будут все расчёты с Россией — независимо от продукции или валюты платежа.
  • Этот же собеседник отметил, что финансовые отношения с российскими партнёрами ограничил не только CZCB. Другой банк, входящий в тройку крупнейших в Китае, закрыл его компании валютный счёт, сохранив возможность переводить деньги в юанях. При этом ужесточился комплаенс: в банке стали требовать доказательства отсутствия контактов с подсанкционными лицами, что товары не предназначены для оборонного комплекса и другое.
Источник: Meipian
  • В январе 2024 года Bloomberg сообщил, что китайские госбанки начали ужесточать условия для россиян и тех, кто ведёт бизнес в России. Источники «Ведомостей» уточняют, что комплаенс усилили не менее трёх банков из «большой четвёрки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.
  • При этом источник издания, близкий к одному из российских деловых объединений, заявил, что «поводов впадать в ступор» нет: несмотря на сложности, платежи идут, хоть и медленнее. С тезисом о «массовом отключении» он не согласился.

Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, ты сможешь это сделать, потихоньку заплатишь. Сложности будут, если китайские банки и в целом юрисдикция будет использоваться как транзитная для покупки товаров за доллары или евро. Такой вариант вряд ли возможен.

собеседник «Ведомостей»
  • В марте 2022 года Reuters сообщало, что российские компании срочно открывали счета в китайских банках на фоне санкций. Позже и те стали вводить ограничения. Например, Bank of China ограничил для клиентов российских банков переводы в юанях в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании.
  • Уже в сентябре 2023 года банковская группа HSBC разослала клиентам предупреждение, что перестанет обрабатывать коммерческие платежи в Россию и Беларусь из-за «всё более сложной ситуации с регулированием».
  • После ухода из России платёжных систем Mastercard и Visa российские финансовые организации резко повысили стоимость оформления карт китайской системы UnionPay, так как с их помощью можно было платить за покупки в зарубежных онлайн- и офлайн-магазинах. Потом проблемы возникли и с UnionPay — из-за санкций против российских банков.

#новости #китай #импортёры

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98 комментариев
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 Вадим Д.

Русский и китаец — братья навек! А ещё — надёжные партнёры.

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Денис Демидов

Китайская экономика трещит по швам, великий вождь Си может и хотел бы насолить гегемону, многополярный мир и прочая лабуда для лохов, но ума хватает пока добровольно не лезть в петлю.

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21 комментарий
Иванов Иван

Я напомню что два года всё было нормально, и сейчас они прекратили когда их видимо совсем прижали. Но есть ещё другие банки и другие варианты.

И главное у них условие - не писать в назначении что ты собираешься нагло нарушать санкции запада. Это разве так сложно?

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7 комментариев
Griby Lenina
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Виктория Круглова
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Fred Han

Ну и пошли они тоже нахуй

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Даниил Васильев

все пошли нахуй, никто нам не нужен. будем сами по себе… изгоями

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4 комментария
Микс из мусоровоза

Нефритовый стержень, кошка миска, удар!

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Ивасик Нагибатор

Удар в псину

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Виктория Круглова

банан в спину

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Artur Kuramshin

У Bank of China комплаенс не сильно поменялся, но с последним пакетом санкций платежи за огромное количество позиций не пропускают до уточнения что за продукция, где применяется. Простого объяснения в письменном виде хватает, просто нужно с менеджментом на связи быть

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Ivan Cato

Это же частная компания. Понимаете?

Отсюда следует что Китай нам друг, а это просто политика частного банка, ведь частная компания может делать все что захочет.

Хочет не работает с РФ, хочет работает.

Поэтому держите нос по ветру и помните Китай нас в беде не бросит. Не зря же в СМИ пишут что это дружественная страна. Зачем им врать?!

Если кто-то тут увидит что тут якобы рука госдепа, то помните частные компании в Китае много чего могут делать без ведома КПК.

Там свободный рынок и влияние государства на бизнес минимально. Джек Ма не даст соврать.

Не поддаваться на провокации! Помни Си любит тебя!

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Даниил Васильев
Проведение расчётов не зависит от системы передачи сообщений: транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS, говорит один из источников. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, всё это наглядно отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты

бабки-то важнее будут. все как обычно.
интересно, что расскажут на тв на этот раз? что китайцы - наши братья или то, что им промыли мозги чертовы европейцы и американцы?

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Асушник

Важнее не бабки. Важнее обстоятельство, что какой-то х.й из-за рубежа смеет требовать любую отчетность, его не касающуюся, от иностранного банка суверенной страны. Если это правда, конечно.

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2 комментария
Sergey Folps

а ты госдолг америки видел?

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1 комментарий
Денис Демидов

Ничего не расскажут, не положено холопам такое знать...

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Кринжер

Что все идёт по плану, мы ещё даже не начинали

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Etna

От этого будет тяжело не только нам, но и самому Китаю. Я считаю, что ситуация неприятная, но китайцы и сами не хотели, их обязали.

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Денис Демидов

Мы в товарообороте Китая идем сразу за Тайванем, боюсь, они переживут потерю 4%, которые не все будут потеряны, что-то чемоданами привезут, по старинке.

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3 комментария
Премудрый пискарь

"Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа..."

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Слегка Придурковатый

Ничего вы не понимаете - это тактическое китайское отступление.

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Премудрый пискарь

Удар в кошко-жену...

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Михаил Романченко

Занятие более выгодных позиций.

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Макс Фактор

发生什么事了？

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Sergey Folps

Если решили играть в войнушку, необходимо локализовать производство вооружения на 100 процентов, чего бы то ни стоило

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Денис Демидов

И экономику, иначе тыл подведет, даешь Чучхе!

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11 комментариев
Колян

А как же исторические рекорды по товарообороту?

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Денис Демидов

Пока даже Тайвань не перегнали)))))

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Vlad Ilen

Кенты кентами, а продыктЫ продуктАми🤣🤣🤣

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Отображаемое имя

Здравствуй жопа новый год (китайский)😁

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Премудрый пискарь

Ого...чё творят...Удар!

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Василий Кокорин

Эхх.. оттуда откуда не ждали.. теперь будем снова искать новых партнёров для проведения расчётов. И конечно же это время негативно скажется на ведении бизнеса.

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Костя Маслов

- социальный рейтинг, так и кошка девочку заберут, чертов Винни Пух

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Платон Щукин

А что случилось?)

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Destemi-dante

Кто в теме. Это может сказаться на цене и поставках техники и электроники в РФ?

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Михаил Романченко

Всё будет плохо. Срочно скупаем телевизоры!

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Artur Kuramshin

Может, но только по той что может в военке использоваться, там не очень большой список выкатили, но немного размытый

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Андрей Комягин

это что последний банк в КНР? их там тысячи. вы серьезно считаете, что временная остановка платежей у одного банка для смены compliance policy остановит всю торговлю?

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Alex Sherman

Не думаем. Знаем.

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Невероятный Блондин

俄罗斯万尼亚，吃完最后一碗饭就走。

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Artur Kuramshin

1小时later…

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Maxim Fox

Выглядит удручающе на фоне отсутствия налаженных процессов в стране.

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Alexander
доказательства отсутствия

Вот затейники

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Миио проходил

А почему не создать спец банк для РФ? Пусть работает на одну страну, думаю сейчас объемы должны позволять.

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Бормотун

Зачем это китаю?

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Настасья

Китайцы могли специально это сделать, предупреждая, что приезд Такера и дружба с Трампом выйдет боком. Для США Китай как был главным соперником, так и остался. Сидеть на двух стульях не получится. А некоторые хотят.

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Бормотун

Сша страна номер 1 по экспорту из китая, на минуточку.

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1 комментарий
Dmitry Bugaev

У меня на вполне себе бытовой товар один банк (ICBK) платёж в юанях вернул, с формулировкой "в соответствии с внутренней политкой", а Bank of China принял, хотя и пришлось ответить на вопросы, что за товар, область применения, структура сбыта и персоналии собственников. Понятно, что китайцы тоже бздят и не хотят получить проблем, но ситуация совсем не критическая. Может быть, пока.

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95 комментариев
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