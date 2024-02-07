Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, ты сможешь это сделать, потихоньку заплатишь. Сложности будут, если китайские банки и в целом юрисдикция будет использоваться как транзитная для покупки товаров за доллары или евро. Такой вариант вряд ли возможен.