«Делимобиль» вышел на Московскую биржу Статьи редакции
Компания разместила акции под тикером DELI.
- Прямая трансляция церемонии шла на YouTube-канале Мосбиржи. Торги начались около 11:00 мск 7 февраля 2024 года. Акции ПАО «Каршеринг Руссия» включены во второй уровень листинга c тикером DELI.
- На старте торгов акции выросли на 19,62% по сравнению с ценой размещения — до 317 рублей за штуку, отмечает «РБК Инвестиции». На 11:22 мск рост замедлился до 7,92%, а акции торговались на уровне 286 рублей за бумагу.
- Размещение «Делимобиля» прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию. Компания привлекла 4,2 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении по результатам IPO — 9%.
- «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Мосбирже. Это также первое IPO на площадке в 2024 году.
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Московская биржа это какой-то новый прикол?
Почему не на СПБ бирже?
аха, это каким упоротым надо быть чтобы инвестировать в это
Хоть один минус не инвестировать?
Хоть один минус не инвестировать? - вы видимо другое имели ввиду)
Пожалуй, пора продавать хату и инвестировать туда
Ознакомился с шикарными комментариями, душа радуется. Пока вы будете такими необразованными, вами будет легко управлять!