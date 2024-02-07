Деньги
Таня Боброва

«Делимобиль» вышел на Московскую биржу Статьи редакции

Компания разместила акции под тикером DELI.

  • Прямая трансляция церемонии шла на YouTube-канале Мосбиржи. Торги начались около 11:00 мск 7 февраля 2024 года. Акции ПАО «Каршеринг Руссия» включены во второй уровень листинга c тикером DELI.
  • На старте торгов акции выросли на 19,62% по сравнению с ценой размещения — до 317 рублей за штуку, отмечает «РБК Инвестиции». На 11:22 мск рост замедлился до 7,92%, а акции торговались на уровне 286 рублей за бумагу.
  • Размещение «Делимобиля» прошло по верхней границе ценового диапазона по цене 265 рублей за акцию. Компания привлекла 4,2 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении по результатам IPO — 9%.
  • «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Мосбирже. Это также первое IPO на площадке в 2024 году.

#новости #делимобиль #мосбиржа

23 показа
233 открытия
1 репост
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7 комментариев
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 Fred Han

Московская биржа это какой-то новый прикол?

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Колян

Почему не на СПБ бирже?

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SegaBoy

аха, это каким упоротым надо быть чтобы инвестировать в это

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Колян

Хоть один минус не инвестировать?

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Ольга Жукалина

Хоть один минус не инвестировать? - вы видимо другое имели ввиду)

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Dukalis

Пожалуй, пора продавать хату и инвестировать туда

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Евгений Гуров

Ознакомился с шикарными комментариями, душа радуется. Пока вы будете такими необразованными, вами будет легко управлять!

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4 комментария
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