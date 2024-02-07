Деньги
Евгения Евсеева

Carlsberg оценила убыток от передачи «Балтики» в управление Росимуществу в 624 млрд рублей Статьи редакции

Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества в июле 2023 года.

  • Согласно отчётности Carlsberg Group за 2023 год, деконсолидация российского бизнеса привела к признанию накопленных убытков от персчёта валюты и хэджирования за период с 2004-го по 2023 год в размере 41,5 млрд датских крон (542,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 7 февраля 2024 года).
  • Убыток от обесценивания — 7 млрд датских крон (91,5 млрд рублей). Общий убыток от российских активов Carlsberg оценила в 47,75 млрд датских крон (624 млрд рублей).
  • Консолидированная выручка Carlsberg Group в 2023 году увеличилась на 4,6% с 70,3 млрд (918 млрд рублей) до 73,6 млрд датских крон (961,9 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 5% до 7,4 млрд датских крон (96,7 млрд рублей).
  • В отчёте за третий квартал 2023-го компания сообщала о списании активов, связанных с российской пивоваренной компанией «Балтика».
  • Carlsberg отмечала, что после передачи «Балтики» в управление Росимущества связанные с ней инвестиции больше не попадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Ту, в свою очередь, списали, а общая сумма списаний составила 7 млрд крон — около 92 млрд рублей.
Фото: Beatriz Miller / Unsplash
  • Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
  • Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
  • В декабре суд признал недействительным отзыв у «Балтики» лицензий на использование брендов Carlsberg. В январе 2024-го суд по другому иску запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» также на марки Carlsberg и Grimbergen. Тогда же он признал недействительной передачу структуре Carlsberg в Казахстане принадлежащих «Балтике» пивоваренных брендов.
  • В конце 2023 года суд арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Следствие подозревает их и других «неустановленных лиц» в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды. В январе 2024-го Шерстенникову продлили арест до 29 марта 2024 года, Рогачевского отпустили под домашний арест.
  • В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию. В Минфине рассказывали, что российские власти не планируют этого делать.

#новости #carlsberg

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129 комментариев
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 Император Нолимоций

Благоприятный инвестиционный климат через 3, 2, 1...

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Hox

Уже 714 дней климат всё лучше и лучше.

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1 комментарий
Вадим Вахрамов

А зачем нужны инвесторы, которые из-за пропаганды заводы останавливают? Это нежелательные инвесторы.

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5 комментариев
Zloy Marketolog

Платить по этому иску все равно будут налогоплательщики, так что хоть триллион)

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g1mb0s

По какому иску и чьи налогоплательщики?

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28 комментариев
Император Нолимоций

Налогоплательщики заплатят, покупая какие-нибудь 0,375 мл по цене поллитры.

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3 комментария
Grinders11

Ну и заплатим, зато карлсберг наш!

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4 комментария
Светлана Владимирова

Ставки разные. "Кидалово" от "на*балово" отличается двойным тарифом. 😆

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2 комментария
Иван Грозный

Вообще не завидую владельцам бизнеса. Полосатые говорят:
- Уходи, а то будут последствия.
А наши что? Наши рассказывают русскую народную сказку:
- Налево пойдешь - п..ды получишь. Направо пойдешь - п..ды получишь. Прямо пойдешь - п..ды получишь... И ты это... Долго не стой, не думай. А то прямо здесь п..ды получишь!

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dr. Dolittle

Это из Алёши Поповича?

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2 комментария
Марат

балтика дороже яндекса, который продали менее чем за 500 млрд

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Капитан Эчпочмак

Пиво дороже всего, конечно. Тем более Яндекса!

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3 комментария
Денис Демидов

Если бы балтику покупали те же люди, что и яндекс, то она стоила бы 50 ярдов максимум.

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1 комментарий
Alex Lowen

Яндекс конечно очень жалко. По сути - это была единственная российская IT компания с потенциалом на мировую экспансию и собственными технологиями.

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2 комментария
Даниил Романов

Кто то хочет ещё строить бизнес в этом чудном государстве?

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Денис Попович

икея ) пума. чуть не каждую неделю возвращенцы очередные. а ктоб не хотел? 140 млн. рынок на дороге не валяется.

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2 комментария
Vladi

Сворачиваю. Баста

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Roman B.

Ну не весь бизнес ждет такая же участь всё-таки
Слишком категорично

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1 комментарий
Пётр Иванов

Не убытки, а отрицательная прибыль. Все претензии помогут предъявлять к датскому правительству. А они под европейским патронажем как недееспособные? Тогда не пищать и радостно терять. Недееспособные почти всегда страдают от опекунов

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Слегка Придурковатый

Плачь, скандинав, по отжатым денежкам. Такъ победим!

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Андрей Захаров

Жидкое золото как никак!

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Nikita.kos

хмельное здоровье

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Саша Панина

Это точно))0

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Олег Струц

ну правильно, зачем покупать, если можно просто забрать, а кто чо сделает? а ничо никто не сделает

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Nikita.kos

Это только начало

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Dektor

Налетай.

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Андрей Пушнин

не нужно меня провоцировать, а то ведь я недавно зп получил а магазин прямо в доме

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1 комментарий
Zloy

С учетом что она еще 0,44
Пока ехала, уже выпили😅

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tbIkworez

Дороговато за балтику что-то, 130 рублей.

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3 комментария
Nikita.kos

Имперскими стать успели зато

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4 комментария
Центр принятия решений

Балтика как всего топчик, открываю тройку за успех)

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Слегка Придурковатый

Только девятка, только хардкор!

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2 комментария
Yan

Ждем когда заводы иностранные начнут минировать, что бы не жалко было потерь.
А если происходит рекет государственный, то уничтожают закон и показывать фак тому кто подписал рекет

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SregaagerS

Жалко конечно, что наши не переняли этот опыт, когда наше имущество отжимали.

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2 комментария
Георгий

Таа а зачем минировать, уничтожать оборудование в порядке вещей, это дешевле, чем вывозить
https://vc.ru/tech/656265-proizvoditel-telekom-oborudovaniya-cisco-ne-smog-vyvezti-iz-rossii-oborudovanie-na-1-9-mlrd-rubley-i-unichtozhil-ego

Производитель телеком-оборудования Cisco не смог…
Компания решила не продавать технику, как это сделал, например, SAP.
vc.ru
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Vladi

На полках из пива пустота либо появились какие-то то стремные бренды пива которых отродясь не видывал с пометкой импорт. Особенно в КБ.

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Kiss1nger

Обычно контингент, покупающий пиво в КБ, на бренды не смотрит ;D

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2 комментария
Ivan Mart

В КБ насколько я помню с самого открытия и были стремные бренды пива с пометкой импорт по цене Балтики.

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Артур Каримов

Ого, многовато для них. Нет?

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Вадим Д.

Да уж, репутации-то нет, вот и подтаскивают.

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Георгий

Росимущество, что лучше справится с разведением пьяниц в стране?

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Иван Иванов

Единственное что незаконно - это конфискация активов России и российских лиц в западных странах. А ответные действия России абсолютно законны и справедливы. Я бы хотел чтобы Россия действовала еще более жестко по отношению к западникам!

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Sergey

Я тоже за нашу страну, но кажется на Западе кроме яхт очень состоятельных людей из России и тех денег, что были размещены в иностранных ценных бумагах, ничего нет, за редким исключением каких то инфраструктурных активов сети газораспределения и т.д. А западники построили производства и наполнили полки своей продукцией. В РФ 20 лет можно было пытаться растить свои производства, через вхождение в акционерный капитал или через гос банки, выдавая дешевые займы, но всего этого не делалось. Со всех сторон был лишь популизм. Сегодня заменили западников на Китай, и что изменилось? Разве это политика суверенного государства?

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Тоша Ершов
поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Ту, в свою очередь, списали, а общая сумма списаний составила 7 млрд крон — около 92 млрд рублей.

Гениальный ход)

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Руслан Вильдеев

Россия готова принимать инвестиции на безвозвратной основе ))

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Denis Buslaev

Росимущество не хочет оценить убытки налогоплательщиков?

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Агафья

росимущество можеть только иметь все и всех,но никак не оценивать

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debil
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Доктор Шкутко

Ну тогда кто ж осудит датчан, что они немного решили вернуть из украденного. Казахский шмурдяк заменит балтиковский в дружественных странах. Ну а Баллоев будет окучивать локальный рынок

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Никита Мардюков

надеюсь с балтикой все будет хорошо

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Доктор Шкутко

Конечно, кто ж ее выкинет с российского рынка. Но олигархии хочется большего

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Аманда

Национализировать? Не не, мы лучше себе заберем 🙂

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Future Prophecies

Как легко евросовок избавился от убыточного актива в токсичной стране, а, стоп

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оскар

Балтике бы рывка для пивка)

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Колян

Carlsberg нужно подать заявление в Басманский суд

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Доктор Шкутко

Она уже подала в казахский :)

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Barone Rosso

2%, смешно даже говорить.

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Вадим Вахрамов

0.5 тару не возвращают, ну и ради чего тогда всё это делать?

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Карл

Вот где реальные деньги прячутся, в пузырьках пива..

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Александр П

Сами виноваты, что тут скажешь

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Макс Мартин

цап-царап

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