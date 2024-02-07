Carlsberg оценила убыток от передачи «Балтики» в управление Росимуществу в 624 млрд рублей Статьи редакции
Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества в июле 2023 года.
- Согласно отчётности Carlsberg Group за 2023 год, деконсолидация российского бизнеса привела к признанию накопленных убытков от персчёта валюты и хэджирования за период с 2004-го по 2023 год в размере 41,5 млрд датских крон (542,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 7 февраля 2024 года).
- Убыток от обесценивания — 7 млрд датских крон (91,5 млрд рублей). Общий убыток от российских активов Carlsberg оценила в 47,75 млрд датских крон (624 млрд рублей).
- Консолидированная выручка Carlsberg Group в 2023 году увеличилась на 4,6% с 70,3 млрд (918 млрд рублей) до 73,6 млрд датских крон (961,9 млрд рублей), чистая прибыль сократилась на 5% до 7,4 млрд датских крон (96,7 млрд рублей).
- В отчёте за третий квартал 2023-го компания сообщала о списании активов, связанных с российской пивоваренной компанией «Балтика».
- Carlsberg отмечала, что после передачи «Балтики» в управление Росимущества связанные с ней инвестиции больше не попадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому их переклассифицировали в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Ту, в свою очередь, списали, а общая сумма списаний составила 7 млрд крон — около 92 млрд рублей.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley's Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
- В декабре суд признал недействительным отзыв у «Балтики» лицензий на использование брендов Carlsberg. В январе 2024-го суд по другому иску запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» также на марки Carlsberg и Grimbergen. Тогда же он признал недействительной передачу структуре Carlsberg в Казахстане принадлежащих «Балтике» пивоваренных брендов.
- В конце 2023 года суд арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Следствие подозревает их и других «неустановленных лиц» в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды. В январе 2024-го Шерстенникову продлили арест до 29 марта 2024 года, Рогачевского отпустили под домашний арест.
- В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию. В Минфине рассказывали, что российские власти не планируют этого делать.
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Благоприятный инвестиционный климат через 3, 2, 1...
Уже 714 дней климат всё лучше и лучше.
А зачем нужны инвесторы, которые из-за пропаганды заводы останавливают? Это нежелательные инвесторы.
Платить по этому иску все равно будут налогоплательщики, так что хоть триллион)
По какому иску и чьи налогоплательщики?
Налогоплательщики заплатят, покупая какие-нибудь 0,375 мл по цене поллитры.
Ну и заплатим, зато карлсберг наш!
Ставки разные. "Кидалово" от "на*балово" отличается двойным тарифом. 😆
Вообще не завидую владельцам бизнеса. Полосатые говорят:
- Уходи, а то будут последствия.
А наши что? Наши рассказывают русскую народную сказку:
- Налево пойдешь - п..ды получишь. Направо пойдешь - п..ды получишь. Прямо пойдешь - п..ды получишь... И ты это... Долго не стой, не думай. А то прямо здесь п..ды получишь!
Это из Алёши Поповича?
балтика дороже яндекса, который продали менее чем за 500 млрд
Пиво дороже всего, конечно. Тем более Яндекса!
Если бы балтику покупали те же люди, что и яндекс, то она стоила бы 50 ярдов максимум.
Яндекс конечно очень жалко. По сути - это была единственная российская IT компания с потенциалом на мировую экспансию и собственными технологиями.
Кто то хочет ещё строить бизнес в этом чудном государстве?
икея ) пума. чуть не каждую неделю возвращенцы очередные. а ктоб не хотел? 140 млн. рынок на дороге не валяется.
Сворачиваю. Баста
Ну не весь бизнес ждет такая же участь всё-таки
Слишком категорично
Не убытки, а отрицательная прибыль. Все претензии помогут предъявлять к датскому правительству. А они под европейским патронажем как недееспособные? Тогда не пищать и радостно терять. Недееспособные почти всегда страдают от опекунов
Плачь, скандинав, по отжатым денежкам. Такъ победим!
Жидкое золото как никак!
хмельное здоровье
Это точно))0
ну правильно, зачем покупать, если можно просто забрать, а кто чо сделает? а ничо никто не сделает
Это только начало
Налетай.
не нужно меня провоцировать, а то ведь я недавно зп получил а магазин прямо в доме
С учетом что она еще 0,44
Пока ехала, уже выпили😅
Дороговато за балтику что-то, 130 рублей.
Имперскими стать успели зато
Балтика как всего топчик, открываю тройку за успех)
Только девятка, только хардкор!
Ждем когда заводы иностранные начнут минировать, что бы не жалко было потерь.
А если происходит рекет государственный, то уничтожают закон и показывать фак тому кто подписал рекет
Жалко конечно, что наши не переняли этот опыт, когда наше имущество отжимали.
Таа а зачем минировать, уничтожать оборудование в порядке вещей, это дешевле, чем вывозить
https://vc.ru/tech/656265-proizvoditel-telekom-oborudovaniya-cisco-ne-smog-vyvezti-iz-rossii-oborudovanie-na-1-9-mlrd-rubley-i-unichtozhil-ego
На полках из пива пустота либо появились какие-то то стремные бренды пива которых отродясь не видывал с пометкой импорт. Особенно в КБ.
Обычно контингент, покупающий пиво в КБ, на бренды не смотрит ;D
В КБ насколько я помню с самого открытия и были стремные бренды пива с пометкой импорт по цене Балтики.
Ого, многовато для них. Нет?
Да уж, репутации-то нет, вот и подтаскивают.
Росимущество, что лучше справится с разведением пьяниц в стране?
Единственное что незаконно - это конфискация активов России и российских лиц в западных странах. А ответные действия России абсолютно законны и справедливы. Я бы хотел чтобы Россия действовала еще более жестко по отношению к западникам!
Я тоже за нашу страну, но кажется на Западе кроме яхт очень состоятельных людей из России и тех денег, что были размещены в иностранных ценных бумагах, ничего нет, за редким исключением каких то инфраструктурных активов сети газораспределения и т.д. А западники построили производства и наполнили полки своей продукцией. В РФ 20 лет можно было пытаться растить свои производства, через вхождение в акционерный капитал или через гос банки, выдавая дешевые займы, но всего этого не делалось. Со всех сторон был лишь популизм. Сегодня заменили западников на Китай, и что изменилось? Разве это политика суверенного государства?
Гениальный ход)
Россия готова принимать инвестиции на безвозвратной основе ))
Росимущество не хочет оценить убытки налогоплательщиков?
росимущество можеть только иметь все и всех,но никак не оценивать
Ну тогда кто ж осудит датчан, что они немного решили вернуть из украденного. Казахский шмурдяк заменит балтиковский в дружественных странах. Ну а Баллоев будет окучивать локальный рынок
надеюсь с балтикой все будет хорошо
Конечно, кто ж ее выкинет с российского рынка. Но олигархии хочется большего
Национализировать? Не не, мы лучше себе заберем 🙂
Как легко евросовок избавился от убыточного актива в токсичной стране, а, стоп
Балтике бы рывка для пивка)
Carlsberg нужно подать заявление в Басманский суд
Она уже подала в казахский :)
2%, смешно даже говорить.
0.5 тару не возвращают, ну и ради чего тогда всё это делать?
Вот где реальные деньги прячутся, в пузырьках пива..
Сами виноваты, что тут скажешь
цап-царап